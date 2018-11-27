Строить причалы для морского терминала в Пионерском начнут в декабре

Накануне ход строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском осмотрели полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан вместе с главой региона Антоном Алихановым. Проект, напомним, реализуется по поручению Президента РФ в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)». Это будет одно из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа.

- Строительно-монтажные работы находятся в самой активной фазе, - сообщил начальник Калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков. - Реконструирован Восточный мол. Подрядчик в настоящий момент приступил к внешней стенке оградительного мола – наиболее сложным работам в открытом море. Идет формирование искусственных территорий.

В планах до конца года – развернуть работы по берегоукреплению внутри гавани, строительству причалов для судов портового флота и грузопассажирского причала. На площадке трудятся порядка 150 рабочих. В необходимом объеме завезена спецтехника.

- Правительство Калининградской области в сроки выполняет свои обязательства в части подготовки инфраструктуры, обеспечивающей строительство и в будущем функционирование терминала, - подчеркнул Антон Алиханов.

На сегодняшний день в завершающей стадии находится проведение инженерных коммуникаций. Эти работы будут завершены уже до конца года. Начало строительства магистральной улично-дорожной сети до границ терминала предусматривается в 2019 году.

- Работа терминала обеспечит транспортную доступность Калининградской области и будет способствовать развитию логистического потенциала и круизного туризма, - отметил Александр Гуцан.

Проект предусматривает строительство комплекса гидротехнических и береговых сооружений для приема круизных и паромных судов с пассажирооборотом не менее 250 тысяч человек в год и грузооборотом до 80 тыс. грузовых единиц в год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Систему бун восстановили

В Пионерском восстановили систему бун протяженностью более километра. Участок находится напротив восточной части променада Пионерского и Государственного комплекса «Янтарь». Подрядчик выполнил устройство 22 однорядных непроницаемых деревянных бун из лиственницы протяженностью 50 метров каждая, с обустройством защитного каменного вала в корневой части сооружений.

Основная задача бун – способствовать снижению скорости вдольберегового потока песчаных наносов, создав тем самым условия для аккумуляции песчаного материала и образованию широкого пляжа. По результатам мониторинговых работ, проводимых в период с июня по ноябрь этого года, средняя ширина пляжа в пределах восстановленной системы бун возросла с 12,9 до 16,6 метра при максимальной ширине пляжа 31 метр. Более интенсивное увеличение ширины и мощности пляжа ожидается в весенне-летний период.