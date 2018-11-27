«Три пятьсот и ни копейкой меньше»: Как я пытался отремонтировать стиральную машинку

Поломка стиральной машинки – это страшный сон. Только еще хуже, потому что все происходит наяву. В общем, эта участь постигла и нашу семью. В один ужасный день мы загрузили белье, засыпали порошок и все, что требуется засыпать в таких случаях, после чего машинка несколько минут вела себя как порядочная, а потом начала бешено скакать, напугав и нас и пса Шарика. В общем, белье она стирать отказалась наотрез, но отжать согласилась. И на том спасибо.

Когда дьявольский механизм заглох, мы первым делом решили проверить, как сильно покачнется наш бюджет, если придется пойти на крайние меры, то есть на поход в магазин на новым. Беглый осмотр сайтов с бытовой техникой показал, что за новую недорогую машинку с вертикальной загрузкой придется выложить где-то 22-23 тысячи рублей, а лишних денег, особенно перед праздниками, как известно, у людей со средним достатком нет.

Деловой Андрей

Так как с поломкой стиральной машины я сталкиваюсь впервые, то первым делом поинтересовался у коллег, что в таких случаях обычно делают. Оказалось, что у кого-то даже оказался номер телефона мастера, который, вроде бы, неплохой, к тому же, берет за свои услуги немного. Правда, была и одна оговорка – «характер у него не очень».

Первый же звонок мастеру показал, что стиральные машинки – дело серьезное, и «по вечерам нормальные люди их ремонтом не занимаются». Кроме того, ближайшая неделя у человека по имени Андрей была расписана по часам, поэтому он согласился приехать только в субботу. Когда суббота, наконец, наступила, и все приятные дела были перенесены на воскресенье, я набрал Андрея и через несколько секунд услышал короткие гудки. Еще через минуту пришло смс: «Я в Польше».

Во время длинной телефонной переписки пришлось уже во второй раз назвать и марку машинки, и ее тип, и причины моего обращения, и прочие подробности.

- Ну, в понедельник мне позвоните, разберемся. Может, даже скидку сделаю, - написал Андрей и добавил. – Дефектовка рублей 500 стоить будет.

Запчасти без заводской упаковки

Пришел мастер только в конце недели часов в 10 утра. Был трезв. Грустно сообщил, что у него умер друг детства. Не снимая ботинок, шагнул в ванную, открыл крышку машинки, уперся своими лапищами в барабан и принялся на него нажимать.

- Видишь? - кивнул он на барабан.

- Что именно? – удивился я.

- Амортизаторы не работают. Поэтому она и трясется вся. Что непонятного-то? – с чувством превосходства ответил мастер.

- И во сколько эти амортизаторы обойдутся?

- Четыре тыщи! Если я деталь поставлю, то три пятьсот выйдет. Сэкономите немножко.

- То есть, не работает только амортизатор? Остальное все исправно?

Мастер утвердительно кивнул, добавив, что в случае моего согласия готов приехать хоть завтра.

- Ты подумай, машинка у вас хорошая. Новые сейчас ломаются через раз, а старые типа твоей могут еще долго крутиться, - уже в дверях заявил Андрей и зачем-то покрутил пальцем у своего виска.

Надо сказать, что несколькими днями ранее на Авито мы с женой нашли бэушную машинку нашего размера за 5 тысяч рублей, поэтому меня уже начинала немного "душить жаба". В общем, на семейном совете мы все-таки решили поменять запчасть и позвать Андрея обратно.

На следующий день он пришел пораньше, вытащил из пакета какие-то промасленные детали, назвал их амортизаторами (то есть, они были не в заводской упаковке) и продемонстрировал, как туго они ходят. Далее он минут 20 попыхтел в ванной, после чего бросил мне под ноги старые запчасти.

- Можешь выкинуть! – подмигнул Андрей и потребовал свои законные 3500 рублей.

А вот дальше начался кошмар еще чище прежнего. Вечером после работы мы загрузили белье, которого успела накопиться приличная гора, включили машинку, и… снова что-то пошло не так. Чертов аппарат залил воду, но стирать отказался. Зато через минут 20 начался отжим, из-за которого машинка снова начала скакать по ванной!

Но это было еще не все. Утром ванная была затоплена из-за все той же машинки! И течь удалось остановить только перекрыв воду.

Мастер №2

В ярости я схватил телефон, но мастер Андрей, не дослушав претензию, заявил, что ему некогда.

- Я на похоронах! Я же вам говорил, что друг детства умер. Перезвоните послезавтра, - небрежно буркнул он и повесил трубку.

Два дня я копил злость, а потом Андрей все-таки перезвонил.

- Слушай, Иван, - начал тараторить он, - у меня напарник есть, он к тебе может приехать через пару дней. Дело в том, что я все посмотрел, и с машинкой все должно быть в порядке. Значит, дело в движке. Короче, он приедет, посмотрит, дорого это не будет, не парься. А амортизаторы я тебе хорошие поставил, их точно надо было менять.

Другой мастер действительно приехал через пару дней. В течение пяти минут он проверил, как что работает, попереключал режимы, заглянул куда-то со стороны дна и подвел итог: «В движке дело, менять надо!»

- Сколько это стоит?

- Три пятьсот, - не мигая, ответил он.

- Но вода же протекает не из-за мотора?

- Просто будете перекрывать кран после каждой стирки, чтобы не текло, - невозмутимо сообщил специалист.

Тут я почувствовал, как начал закипать. Две недели этого бесполезного и безумного ремонта были похожи на изощренную пытку. Мастер заявил, что не несет ответственности за своего напарника, так как он ему вовсе не напарник, а просто какой-то едва знакомый коллега. За его ремонт он также ответственность нести отказался и перед уходом взял с меня за осмотр машинки 300 рублей. Первый же мастер заявил, что свою работу он честно выполнил, и за другие поломки и дефектовку на глаз ответственность нести отказывается.

Стать мастером самому

Вечером того же дня я решил, что выброшу машинку к чертовой матери, но потом немного успокоился и решил поискать того, кто у меня заберет этот адский агрегат на запчасти. Оказалось, что фирм, готовых это сделать, довольно много. Они готовы не только вывезти неисправную бытовую технику, но и заплатить ее владельцам (в среднем, от 300 до 1500 рублей).

Перелопатив тонны сайтов о стиральных машинках, я даже прочитал весьма вдохновляющую статью про мальчика из Киргизии, который стал миллионером, научившись ремонтировать старые стиралки. Дело в том, что он немного подрос и начал забирать у населения старую неисправную технику. Используя ее запчасти и руки, растущие, откуда и следует, парень стал чуть ли не монополистом в своей области.

Пример мальчика меня вдохновил - в воскресенье я... нет, не полечу в Бишкек, а закатаю рукава и попробую сам разобраться в этих супортах и амортизаторах.

Тем же, кто попал в подобную ситуацию, у меня несколько советов. Первый – обращаться только к тем мастерам, которым вы лично доверяете, и которые могут дать гарантию на свою работу. Второй – ни в коем случае не выбрасывать старую бытовую технику (это и не очень экологично, и кто-то на ней еще сможет заработать, немножко поделившись с вами). Третий – попробуйте отремонтировать машинку сами, потому что запчастей и видеообучалок сейчас море. Если повезет - станете миллионером, а если и не станете, то хотя бы докажете себе и жене, что вы мастер на все руки. Что касается меня, то в ближайшие выходные постараюсь взяться за самостоятельный ремонт. Сдать в утиль всегда успею.

Да, и помните: у всех мастеров по ремонту стиральных машинок стандартный тариф - 3 500 рублей. И ни копейкой меньше.