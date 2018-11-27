2018-11-27T20:50:11+03:00
Общество

Директора музея Советска Анжелику Шпилёву уволили с «волчьим билетом»

Это уже пытались сделать в начале года - после скандальной выставки, посвященной столетию немецкого писателя Иоганнеса Бобровского
Иван МАРКОВ
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Анжелика Шпилёва.Анжелика Шпилёва.Фото: Иван МАРКОВ
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Во вторник на фоне политого краской Канта чуть было не прошла незамеченной новость об увольнении директора музея истории города Советска Анжелики Шпилёвой. Как и в прошлый раз заявление об ее увольнении мэр Советска Николай Воищев, до которого «Комсомолке» дозвониться не удалось, лично подписывать не стал.

- Распоряжение о моем увольнении снова подписал не глава администрации, а его заместитель, - сообщает Шпилёва.

- Как это произошло?

- Уволили меня по результатам прокурорской проверки, - рассказывает директор единственного в городе музея. - За недостоверные сведения о доходах. Дело в том, что отец моего несовершеннолетнего ребенка – гражданин Германии. Он мне деньги пересылает на содержание ребенка. Я эти деньги в налоговой декларации не указывала, потому что посчитала, что не нужно указывать переводы, которые не облагаются НДФЛ, то есть доходом не являются. Руководство города же посчитало, что это не совместимо с моей должностью.

Вместе с этим власти Советска предоставили прокуратуре документ о нарушении, которое Шпилёвой уже было оспорено.

- Также они добавили, что у меня есть раннее дисциплинарное взыскание «за искажение исторических фактов», - заявила «Комсомолке» бывший директор музея. - Это по теме Бобровского (писатель Иоганнес Бобровский, уроженец Тильзита - Ред.). Но я предоставила им документ, их же распоряжение о досрочном снятии этого взыскания. То есть, зная, что взыскания уже нет, они все равно его указывают. Я увидела в этом какую-то тенденциозность.

Проверка, как выяснилось, проводились не только в отношении директора музея, но и других директоров учреждений. При этом нарушения были найдены и у других работников культуры, но уволенной оказалась только Шпилёва.

- Замечания есть у всех, а увольняют только меня. Новый директор уже назначен. Это Михнович Наталья Геннадьевна. Она до этого работала специалистом в отделе культуры. Сейчас она временно исполняющая обязанности до 27 декабря. Что касается моих сотрудников, то выбора у них нет. Город у нас небольшой, работы по их профилю тут больше нет, в том, чтобы им куда-то уходить, я смысла не вижу.

Дальнейшее трудоустройство Шпилёвой власти города сильно осложнили.

- Понимаете, меня уволили по статье «Утрата доверия». Увольнение по этой статье – это уже приговор. Кто ж меня возьмет с такой статьей?

- Но вы собираетесь это обжаловать?

- Я думаю, что буду делать в этом направлении какие-то шаги.

Напомним, что это уже не первая попытка избавиться от музея и его директора. В апреле 2017 года после из-за выставки, приуроченной к 100-летию писателя Иоганнеса Бобровского, против Шпилёвой было проведено служебное расследование. В июне этого года музей и вовсе попытались закрыть, но после скандала в СМИ власти города изменили это решение.

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