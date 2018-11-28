2018-11-28T17:00:40+03:00
Общество

В Калининграде проезд в автобусах и маршрутках подорожает на 4 рубля

Новые тарифы начнут действовать с 1 декабря
Сергей Богров
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Действующие льготы власти пообещали сохранить.Действующие льготы власти пообещали сохранить.Фото: Александр Подгорчук
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О том, что с 1 декабря в Калининграде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, сообщил портал "Клопс.Ru" со ссылкой на пресс-службу мэрии. В автобусах стоимость билета составит 24 рубля, в маршрутках - 26 рублей. По сравнению с действующими тарифами рост составит 4 рубля.

- Рост цен утвердили на заседании правления региональной службы по тарифам, - уточнили в пресс-службе.

Как стало известно, калининградские перевозчики просили поднять цену на проезд на размер от 36 до 60%. Если точнее, то на большие автобусы за одну поездку - до 28–32 рублей, на маршрутки — до 30–35 рублей. К счастью, до такого дело не дошло. Пока.

Начальник дорожно-транспортного управления мэрии Олег Кутин отметил, что есть прямая зависимость между ценой перевозок и возможностью предприятий эффективно эту услугу предоставлять.

- В последний раз стоимость проезда в микроавтобусах поднималась почти четыре года назад. В больших автобусах — почти два года назад. На сегодняшний день у нас на большом количестве предприятий существует проблема дефицита водителей. У перевозчиков есть проблема техобслуживания и ремонта, заправки, потому что, к сожалению, существенно выросла стоимость горюче-смазочных материалов, — заявил Кутин и уточнил, что все действующие льготы сохранятся.

Напомним, ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Олег Кутин сообщил, что в 2019 году в калининградских автобусах появятся электронные билеты и транспортные карты.

- Во втором квартале 2019 года, по нашему плану, все автобусы, трамваи и троллейбусы Калининграда должны быть оборудованы валидаторами, которые дадут возможность пассажиру оплачивать проезд как наличным, так и безналичным расчетом. Будет единая система для всех перевозчиков. Это наше обязательное требование в том числе для того, чтобы проводить максимально объективный анализ нагрузки по маршрутам в части объема пассажирских перевозок, - отметил начальник дорожно-транспортного управления, - сказал начальник дорожно-транспортного управления мэрии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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