Адмиралу Владимиру Егорову - 80!

Восьмидесятилетие экс-губернатор самого западного региона страны, отметил скромно с родными и друзьями в Калининграде.

- Живем, слава Богу! Своим привычкам не изменяю, стараюсь быть в форме, - рассказал Владимир Григорьевич «Комсомолке». - По-прежнему, работаю советником губернатора, поэтому рад, что могу быть кому-то полезным. Отношения с Антоном Алихановым строятся нормально. Когда есть необходимость, он ко мне обращается, откликаюсь по первому зову.

Рядом с Владимиром Григорьевичем - его любимая жена Людмила Васильевна. Первая любовь стала любовью на всю жизнь. Встречаться они начали еще в восьмом классе, вместе учились в московской школе, а после окончания, уехали в Ленинград. Он мечтал стать военным моряком, она – педагогом. Оба состоялись в профессии, а главное для них – это семья. Уже не за горами бриллиантовая свадьба.

- Вместе почти шесть десятков лет. Слава Богу, что прошли этот путь вместе и счастливы! - говорит Егоров. - Меня всегда восхищала красота моей супруги, ее ум. Последние три года у жены были серьезные проблемы со здоровьем, но мы выбрались. Любовь, взаимная поддержка и вера помогали нам пережить тяжелый период. Большое спасибо военным медикам, врачам областной больницы.

А большущую радость и силы дают самые младшие Егоровы. Подрастают правнуки. Старшему Мите скоро исполнится семь лет, правнучке Лизе уже пять лет, а маленькому, любимцу прадедушки Артему только три годика.

- У нас замечательные ребятишки, верим из них вырастут хорошие люди. Они оправдают наши надежды. Надеюсь, мои правнуки найдут свое место в нашей непростой жизни. Для меня, они теперь самое дорогое, что может быть в жизни. Скажу, хоть малы, но уже стараются проявить самостоятельность. Современные дети. Счастлив, что есть у нас такие славные отросточки, - говорит Владимир Григорьевич.

Чаще всего в доме адмирала бывает младший Артем. С ним прадед с удовольствием занимается:

- У нас с ним в основном ведем ремонтные дела. Чиним машины, игрушки. Показываю ему как пользоваться различным инструментом. Схватывает на лету маленький механик! Он любит мастерить, наши мужские занятия ему очень нравятся. И мультики смотрим по айпаду. Но это дозированное удовольствие, которое, увы, приходиться прерывать.

А еще Артемка мечтает стать как его прадедушка морским офицером. Малыш уже дважды примерял адмиральскую фуражку.

- Вы не представляете, как он был рад! - вспоминает адмирал. - Это было две недели назад. Как раз в день рождения малыша. Совпало, что в этот день я ходил в парадной форме, правнук попросил: «Деда, дай фуражку!» Примерил, думаю, что дело и дальше пойдет в военно-морском направлении.

Когда в гостях у старших Егоровых правнуки – это настоящий праздник. На столе - бабушкины вкуснейшие пирожки, которые просто тают во рту, ароматный чай, любимые лакомства. Людмила Васильевна готовит именно те блюда, которые любят самые дорогие гости, а вкусы у всех разные А потом Егоровы идут гулять с детьми в зоопарк, в Центральный парк или покататься на лошадках по Калининграду.

- Если есть возможность побыть с малышней, то я ее обязательно использую. Это замечательно. Дорожу каждой минутой, каждым часом. Жаль, что не так часто доводится быть вместе, - признается Владимир Егоров.

К юбилею вышла книга, где можно узнать интересные факты жизни адмирала и политика. Об этом рассказывают известные в нашем регионе и стране люди, служившие с ним на флоте, работавшие в администрации Калининградской области. В предисловии губернатор Антон Алиханов отметил: «Владимир Григорьевич командовал Балтийским флотом в «лихие девяностые», успешно выполняя задачи по обеспечению безопасности России на Балтийском море. Он продолжает активно работать в качестве советника и наставника, щедро и с готовностью делится богатым управленческим опытом. Именно такие люди создают историю своего города и всего региона».

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям, желает Владимиру Григорьевичу богатырского здоровья и долгих лет жизни.