2018-11-28T17:00:40+03:00
Общество

В помощь мамам: какие привилегии могут получить молодые родители на портале «Госуслуги»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Рождение ребенка – это настоящее чудо и один из самых трогательных моментов в жизни каждой семьи. С появлением малыша дом наполняется особой атмосферой тепла и любви, а у супругов появляются новые стремления и цели. Но вот чего начинает по-настоящему не хватать, так это свободного времени, ведь ребенок требует к себе постоянного внимания.

Портал «Госуслуги» поможет вам заботиться о ребенке и снимет с вас часть повседневных хлопот. Главное, что позволяет сделать портал, это миновать очереди в различные учреждения и сэкономить вам кучу времени.

Теперь управлять средствами материнского капитала, оформить пособие на ребенка, записать его в детский сад, школу и даже на прием в поликлинику можно не выходя из дома! Но обо всем по порядку.

Оформление пособий на детей

С помощью портала «Госуслуги» вы сможете узнать, какие пособия на детей предоставляются в вашем регионе, а также какие из них полагаются именно вам, после чего сразу же оформить их в режиме онлайн.

Для этого просто зайдите на портал «Госуслуги», выберите раздел Услуги - Семья и дети – Пособия на детей, укажите свой регион и ознакомьтесь с перечнем предлагаемых пособий. Выберите нужное и оформите его в считанные секунды, просто заполнив короткое заявление.

Система подсказок портала поможет вам избежать ошибок при составлении заявления и приложить к нему правильные документы.

.

.

Распоряжение материнским капиталом

Если ребенок в семье не первый, с помощью портала «Госуслуги» вы сможете решить, как именно хотите распорядиться полученным ранее сертификатом материнского капитала.

Для этого просто выберите на портале раздел Услуги – Семья и дети – Распоряжение материнским капиталом и укажите, на что хотите потратить средства материнского капитала.

Система автоматически подберет необходимый алгоритм действий и нужную форму заявления. Заполните заявление, следуя подсказкам портала, и оно автоматически отправится на рассмотрение в Пенсионный фонд. Вы получите ответ непосредственно в ваш личный кабинет на портале «Госуслуги» в течение нескольких рабочих дней.

.

.

Запись ребенка в детский сад

С помощью портала «Госуслуги» вы сможете записать ребенка в очередь на зачисление в детский сад и отслеживать его положение в очереди в режиме онлайн.

Чтобы воспользоваться данной услугой, просто выберите на портале раздел Услуги – Образование – Запись в детский сад и заполните короткое заявление, следуя подсказкам системы.

Вы сможете выбрать до 3 детских образовательных учреждений, в которые будет направлено ваше заявление (по умолчанию система покажет три детских сада, расположенных наиболее близко к месту вашего проживания). Когда подойдет очередь вашего ребенка, вы получите уведомление о зачислении малыша в нужный детский сад.

Запись ребенка в школу

Записать ребенка в первый класс или просто перевести его в новую школу также не составит труда. Выберите на портале раздел Услуги – Образование – Запись в образовательное учреждение и заполните заявление, указав все необходимые данные о себе и ребенке, а также желаемое образовательное учреждение.

Когда все будет готово, просто нажмите кнопку «Подать заявление» и система отправит его в требуемое учреждение. Ответ от учреждения поступит в течение нескольких рабочих дней, и вы получите соответствующее уведомление в ваш личный кабинет на портале «Госуслуги».

Доступ к электронному дневнику ребенка

Если ваш ребенок уже учится в школе, с помощью портала «Госуслуги» вы сможете получить доступ к его электронному дневнику, который позволит в режиме реального времени узнавать о всей необходимой учебной информации, включая успеваемость ребенка и расписание его занятий.

Чтобы воспользоваться услугой, просто выберите на портале раздел Услуги – Образование – Информация о текущей успеваемости. При первом обращении к услуге потребуется заполнить небольшое заявление и подтвердить свою личность.

Запись в поликлинику

Записать ребенка в поликлинику без очередей? Легко. Просто выберите на портале раздел Услуги – Мое здоровье – Запись к врачу и заполните электронную форму записи, выбрав нужную поликлинику, специалиста и указав данные своего ребенка.

После этого вам останется лишь посетить поликлинику в назначенное время. А если планы изменились – вы всегда сможете отменить запись или перенести ее на другое время.

Другие услуги

Также с помощью портала «Госуслуги» вы сможете подать документы в ЗАГС, зарегистрировать рождение ребенка, оформить ребенку путевку в детский лагерь, санаторий или другое оздоровительное учреждение, получив за это компенсацию.

Портал «Госуслуги» поможет вам сэкономить время и обеспечить ребенку достойное будущее. Начните пользоваться порталом уже сегодня, пройдя простую регистрацию.

«Госуслуги». Проще, чем кажется!

www.gosuslugi.ru

реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил
В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Медицинская Кущевка?
Наш колумнист Герман Пятов о том, почему больные из Гулькевичского района Краснодарского края вынуждены выбивать жизненно важные лекарства с вооруженными полицейскими, и много ли умерло тех, кто не догадался позвать полицию на помощь [видео]
Новости 24
Калининградские приставы выдворили за пределы области 28 иностранцев
В Калининграде дикий лебедь погиб, проглотив свинцовое грузило
В Полесске решили построить новый Дом культуры
Мэрия Калининграда планирует продать имущества на 34 млн рублей
В Калининграде при падении с башенного крана погиб рабочий, возбуждено уголовное дело
Кутин: Мы уберем с улиц Калининграда только те ливневые решетки, которые непригодны
Областные дороги от первого снега очищали 57 спецмашин
Калининградец пытался перекинуть в колонию на Советском проспекте 57 гр. марихуаны
Мэрия Калининграда: Мы видим, что ливневок на Нарвской недостаточное количество
В Калининграде многодетные семьи попросили распространить льготные проездные на детей
Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу и автобусную остановку в Зеленоградском районе
В мэрии Калининграда решили, что четыре улицы с недоделками и дефектами можно использовать
В ночь на четверг в Калининграде разведут мосты
Мэрия Калининграда пригрозила расторгнуть контракты по ремонту четырех улиц
Калининградским предприятиям выплатили более 50 млрд рублей на поддержку рынка труда
29 ноября погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать 4 часа
В Калининграде собирают корм для бездомных собак из приюта в Полесске
В Калининград с Командорских островов привезут уникальный скелет морской коровы
На улице Багратиона запретят парковаться
Жителя Нестерова будут судить за поджог магазина
В Янтарном против ловцов янтаря установили противотанковые ежи
В Калининграде готовят концепцию проекта Всемирного музея мостов
В Калининграде отключено электричество на восьми улицах
В ММО назвали новые сроки завершения строительства корпуса «Планета океан»
Директор Музея Мирового океана про нападение на памятник Канту: Это обыкновенный фашизм
Старинную водопроводную трубу, найденную в Калининграде, передали в Музей Мирового океана
На окраине Калининграда сбили 55-летнюю женщину
Мэрия Калининграда: Дорожный ремонт на улицах Нарвской, Муромской, Черняховского и Пролетарской не завершен