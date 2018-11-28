Круглый стол: Можно ли уйти от «ручного режима», решая вопросы детей-инвалидов?

Проект медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети» был создан полгода назад. Его авторы привлекают внимание к проблемам семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и к проблеме инклюзии. Среди партнеров и постоянных участников проекта - фонды и организации «Верю в чудо», «Берег надежды», «Капли звуков», «Особый ребенок», «Детство», «Мы вместе», «Под одним солнцем», «Милосердие», «Вместе с нами». За полгода участники проекта собрали гору вопросов, которые без участия властей не решить.

- Мы обратились к председателю Калининградской областной думы Марине Оргеевой с предложением стать организатором площадки взаимодействия участников нашего проекта и пригласить к обсуждению проблем семей с детьми с ОВЗ профильные структуры исполнительной власти и государственных структур. И вчера, в Международный день благотворительности, эта встреча состоялась, - рассказывает автор проекта «Страна других», член областной Общественной палаты Елена Волова.

- Только что в России создан Совет при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, - отметила Марина Оргеева, приветствуя участников совещания. - Совет призван помогать взаимодействию органов власти всех уровней, общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с госполитикой в сфере защиты семьи и детей, а также в целях осуществления общественного контроля за выполнением планов мероприятий в рамках Десятилетия детства. Убеждена, что в решении вопросов реабилитации детей с особыми возможностями здоровья, их сопровождения, социальной и образовательной инклюзии в Калининградской области необходим межведомственный подход и очень тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон.

«Комсомолка» познакомилась с вопросами, которые, по мнению руководителей фондов и организаций, требуют незамедлительного решения. Их порядка двадцати. Это и компенсация затрат для детей, которые вынуждены ехать на лечение в федеральные медицинские центры, это необходимость создания системы доступности специализированного питания для детей в паллиативном статусе, это и организация лечения зубов детям с ограниченными возможностями здоровья, и создание ресурсного класса, например, на базе 28-й школы.

Исполнительный директор фонда «Берег надежды» Елена Радзывилюк подняла вопрос о необходимости повышения уровня квалификации врачей-ортопедов в детских поликлиниках.

- В последнее время часто сталкиваемся с тем, что на уровне районных поликлиник «упускают» детей с серьезными нарушениями в развитии. В итоге время играет не в пользу ребят, они получают непростой диагноз «сколиоз 3-ей степени», из-за которого их жизнь превращается в настоящую муку, - отметила Елена Радзывилюк.

Вопрос о необходимости обратить внимание на повышение квалификации ортопедов по итогам совещания был внесен в рекомендации министерству здравоохранения Калининградской области.