Эксперимент журналиста "КП" только начался, а в кармане осталось меньше двух тысяч

Мы продолжаем рассказывать об эксперименте нашего журналиста, который решил протянуть на прожиточном минимуме две недели. То есть Ивану Маркову нужно потратить на жизнь не более 5 798 рублей. Первую часть читайте ЗДЕСЬ.

В первый же вечер моего эксперимента с прожиточным минимумом мы с женой начали делать серьезные расчеты и пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что если бы я жил один в нашей съемной однушке, то при доходе в 11 596 рублей (тот самый минимум, который установлен правительством области на третий квартал этого года), пришлось бы сразу уйти в минус. Только плата за аренду квартиры - 12 000 рублей, а еще коммунальные расходы, которые в этом месяце, кстати, составили 2300.

Даже если я вдруг решу поделить эти расходы пополам с женой, на месяц мне останется всего 4446 рублей - это 1111 рублей в неделю! В эту сумму войдет и еда, и прочие расходы. В общем, чтобы мне не умереть с голоду, мы с Татьяной договорились, что в этом месяце за квартиру заплатит она, а коммуналку, так и быть, поделим пополам.

Теперь, если произвести нехитрые подсчеты, на эту неделю за вычетом коммунальных платежей у меня в распоряжении всего 2611 рублей и 50 копеек. Из них 343 рубля я уже успел потратить в понедельник на завтрак и обед. К тому же, в 230 рублей (овощи с грибами, чай и банан в качестве десерта) мне обошелся ужин.

В кармане на утро вторника у меня было 2038 рублей и 50 копеек. В фейсбуке мои друзья уже начали подсказывать, что действую я не по науке. А наука говорит, что еда, по расчетам минтруда, должна занимать не более половины прожиточного минимума. То есть, 50% своих средств я должен тратить на питание, 25% - на коммуналку, и еще 25% - на непродовольственные товары (ту же одежду или обувь, например).

С осознанием этого факта вчера я урезал себе паек. На завтрак была съедена все та же рисовая каша (благо, пачки риса и масла, а также бутылки с молоком мне пока хватит еще на несколько порций). На обед пришлось потратить 150 рублей: деньги ушли на гороховый суп, гречку и салат из редьки. Казалось бы, 150 рублей до вечера – неплохой результат, но беда пришла, откуда не ждали: пришлось скидываться на день рождения одного из сотрудников, а это еще 100 рублей.

Итого расходы за два дня эксперимента - 822 рубля.