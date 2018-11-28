В среду вечером появилось сообщение о том, что на Балтийской косе начался снос уникальных ангаров для гидросамолетов. По словам общественника из Балтийска Сергея Дустина, стальные балки ангаров начали распиливать на металл.

- Сегодня я стал свидетелем того, что на Балтийской косе начались работы по демонтажу ангаров бывшего аэродрома «Нойтиф», - пишет Дустин. - Ангары попросту режут на металл. По моему сообщению об этом, на место выехали сотрудники полиции и выяснили, что собственник этих сооружений принял решение разрезать металлические конструкции в утиль. В этой ситуации полиция разводит руками - собственник в своем праве.

В связи с тем, что ангары представляют собой историческую ценность, Дустин тут же обратился к главе администрации Сергею Мельникову с просьбой разобраться в ситуации и вмешаться в нее, чтобы приостановить демонтаж.

- Сергей Викторович оперативно связался с министром по культуре и туризму Андреем Ермаком, который также оценил ситуацию, как требующую отдельного внимания, - продолжает Дустин. - Также был уведомлен о происходящем руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Дустин заметил, что собственник объекта действительно имеет право его снести, так как «волен распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению», однако резать на металлолом ангары, имеющие серьезную культурную и архитектурную ценность, по мнению Дустина – огромная ошибка.

Что касается Сергея Мельникова, то он также предоставил «Комсомолке» оперативный комментарий.

- Да, все правда, - заявил Мельников. - Я звонил Ермаку и просил подключить историков и культурологов на предмет выяснения уникальности и туристической привлекательности этих ангаров, также меня интересует, не опасны ли они. Ермак обещал проговорить со спецами. Я пока дал предписание не демонтировать объект на основании отсутствия разрешительных документов.

По словам Мельникова, ангары были проданы Министерством обороны примерно 18 лет назад еще при администрации Александра Кузнецова предпринимателю Асанбубе Нудюрбегову.

КСТАТИ

Еще в 1990-е годы прорабатывалось несколько вариантов использования бывшей базы самолетов-амфибий люфтваффе. Согласно одному из них, здесь должен был расположиться эдакий "балтийский Голливуд": ангары предполагалось передалать под павильоны для киносъемок. И в виду повышенного интереса, который проявляют сегодня отечественные киношники к Калининградской области, особенно жалко, что этот проект не был воплощен в жизнь.

Другой проект предполагал, что в этой части Балтийской косы будет оборудована база отдыха и центр подготовки теннисистов с крытыми кортами, которые дложны были разместиться во все тех же ангарах. Вроде бы, циркулировала также идея обустройства на объекте яхтенной марины.

В любом случае печально, что ни один из этих прожектов так и не воплотился в реальности.