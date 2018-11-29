Как Иммануил Кант вновь узнал, что мир материален

Первый раз Иммануил Кант познал, что мир материален, во время Великой Отечественной – помните знаменитую послевоенную фотографию, где молодые уже калининградцы позируют на фоне могилы философа, снабженной соответствующей надписью? Ночью 27 ноября скульптуру Канта у здания БФУ его имени, а также злополучную могилу на острове, опять-таки, его имени неизвестные (по крайней мере, на момент написания этого материала) вандалы закидали бутылками с краской. Так Иммануил Иоганнович во второй раз убедился в торжестве грубой материи над всеми прочими философскими категориями.

Если абстрагироваться от сути дикой выходки, можно прийти к довольно неожиданному на первый взгляд выводу. Данный инцидент явился апогеем, логическим завершением цепочки из череды предыдущих событий. И первое из них – это, безусловно, развернутая по всей стране кампания с «доименованием» местных аэропортов. Для Калининградской области с ее сложной исторической судьбой инициатива присвоить воздушной гавани имя какой-нибудь знаменитости обернулась настоящим… ну, пусть будет настоящей головной болью.

Дело в том, что среди номинантов оказался (будучи обречен на это, ибо наряду с янтарем – «наше калининградское все») и основатель немецкой классической философии. А главное, Кант неожиданно для многих выбился в фавориты, оставив за собой даже советских полководцев Черняховского и Василевского. А вплоть до последнего момента обгонял «дщерь Петрову» – императрицу Елизавету. Именно указанное обстоятельство и спровоцировало нежелательные коллизии с резонансом, достигшим даже федерального центра. Очень уж обидной показалась многим патриотам перспектива триумфа немца, пусть даже и побывшего некоторое время российским подданным. Дело явно шло (точнее, его целенаправленно вели) к очередному скандалу на почве перманентной «борьбы с германизацией региона».

27 ноября неизвестные облили памятник и могилу философа в Калининграде.Фото: Игорь ОРЕХОВ

Именно поэтому лично я, еще только собираясь писать этот материал, в то, что великого гуманиста официально объявят победителем конкурса, не верил. Чему, кстати, был только рад. Во-первых, поскольку убежден: фраза «Наш самолет совершает посадку в аэропорту «Храброво» имени Иммануила Канта» звучит даже ужасней, чем «… в аэропорту имени Елизаветы Петровны». Полно вам, это уже чересчур даже для закаленной калининградской эклектики! Во-вторых, в области уже имеется крупный объект, носящий имя Канта – упомянутый Балтийский федеральный университет. И продолжение тенденции здорово смахивало бы на советскую Лениниану, когда в честь вождя мирового пролетариата норовили назвать все и вся.

Как бы то ни было, подсуетившиеся с бутылками с краской и листовками с призывами «откреститься православным крестом от вражьего имени» анонимы лишь подтвердили худшие опасения, которые высказывались еще до налетов на памятник и гробницу.

Другой важный фактор, из которых сложился итоговый «пазл» - судебное решение по делу молодой калининградки, покрасившей на последнюю Пасху причинные места бронзовых зубров, составляющих еще одну знаменитую в городе скульптуру. Помнится, у той девицы нашлось немало защитников: мол, молодец, блюдет традицию! Так вот, в итоге даже уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись «административкой» и штрафом в размере 500 рублей. После такого хэппи-энда вполне стоило ожидать, что найдутся другие желающие проявить свои креативные способности похожим способом.

Нет, в самом деле, чем, по большому счету, осквернители Канта отличаются от «блюстительницы калининградских традиций»? Разве что использованием бонуса в виде провокационных листовок. Но в последнем случае экстремизм еще нужно доказать, а в свете последних «месседжей» сверху еще не факт, что это вообще будут пытаться делать. И даже если поганцев поймают, отделаются они, скорее всего, опять-таки штрафами. А что, расценки-то, надо признать, вполне божеские!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Облившие краской памятник Канту разбросали листовки с провокационными призывами к студентам БФУ

Нападение на памятник Иммануилу Канту, установленный возле корпуса БФУ по улице Университетской, в итоге могут расценить не только как проявление «обыкновенного» вандализма. При определенных обстоятельствах речь может идти уже об экстремистских действиях. Во всяком случае, специалистам стоит внимательнее изучить текст листовок, которые разбросали нападавшие после того как закидали объект своей ненависти пакетами с краской (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).