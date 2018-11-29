В помощь автомобилистам: как оплачивать штрафы со скидкой 50%

Портал «Госуслуги» поможет вам экономить свое время и осуществлять взаимодействие с ГИБДД онлайн.

Теперь зарегистрировать автомобиль, получить или заменить водительское удостоверение, проверить наличие штрафов и оплатить их можно в любое время и в любом удобном для вас месте – с помощью портала «Госуслуги».

Все процедуры на портале снабжены пошаговыми инструкциями и осуществляются в пару кликов. А система проверки корректности вводимых данных снизит риск ошибки, который всегда присутствует при заполнении заявлений «от руки» в ГИБДД.

Любая процедура станет удобнее с порталом «Госуслуги». Объясним на примерах.

Оплата штрафов

С помощью портала «Госуслуги» вы можете узнать о наличии у вас штрафов всего за несколько секунд, и не надо никуда звонить или ехать в ГИБДД. Просто укажите данные своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС. Вы увидите все имеющиеся у вас штрафы, и их можно будет оплатить в несколько кликов прямо на сайте.

Но главное – если вы с помощью портала «Госуслуги» оплачиваете штраф в течение 20 дней с момента его получения, для вас будет действовать скидка в 50%*! Платите меньше с порталом «Госуслуги»!

Получение или замена водительского удостоверения

Что делать, если истек срок действия водительского удостоверения? А что если вы его потеряли? Или сменили фамилию? Как действовать в каждой конкретной ситуации, чтобы получить новые права? С чего начать? В какой отдел ГИБДД звонить? Что говорить?

Не волнуйтесь. На портале «Госуслуги» предусмотрены все возможные причины обращения к данной услуге. Вам остается лишь выбрать из списка нужную, и портал автоматически подберет соответствующую форму заявления для получения или восстановления прав.

Просто заполните заявление и запишитесь на желаемые дату и время в любое удобное для вас подразделение ГИБДД, где вам выдадут ваши новые права. Оплатить госпошлину вы сможете прямо на портале. А контекстные подсказки напомнят, какие документы нужно взять с собой при посещении ГИБДД.

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Регистрация транспортного средства

С помощью портала «Госуслуги» поставить автомобиль на учет в ГИБДД стало проще простого. Для этого просто заполните заявление онлайн и запишитесь на прием в любое удобное для вас подразделение ГИБДД, выбрав желаемые дату и время посещения.

Оплатите госпошлину прямо на портале «Госуслуги» и приезжайте на своем транспортном средстве к назначенному времени в выбранное подразделение ГИБДД. Если ваш автомобиль пройдет проверку, инспектор выдаст вам регистрационные знаки и свидетельство о регистрации ТС.

Узнать о том, как подготовить автомобиль к осмотру и повысить шансы успешного прохождения проверки, вам помогут контекстные подсказки на портале, сопровождающие процесс оформления услуги.

Портал «Госуслуги» поможет вам сэкономить время и сделает ваше общение с Госавтоинспекцией по-настоящему удобным. Начните пользоваться порталом уже сегодня, пройдя простую регистрацию.

«Госуслуги». Проще, чем кажется!

www.gosuslugi.ru

*При соответствии условий правонарушения и сроков оплаты административного штрафа, предусмотренных ч.1.3 ст. 32.2 КоАП РФ.

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