2018-11-29T17:29:05+03:00
Общество

Другие миры и порядок в жизни: какие книги выбирают калининградцы

Специалисты МТС проанализировали предпочтения жителей нашей при чтении электронных книг
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания МТС случайным образом выбрала и проанализировала электронные книги из массива прочитанных калининградцами в приложении «МТС Книги» в январе-октябре 2018 года. Исследование основано на обезличенных данных. Оказалось, что калининградцы активнее всего выбирают произведения современных авторов.

Топ-5 самых популярных книг в Калининградской области:

«Черновик». Сергей Лукьяненко

«Чистовик». Сергей Лукьяненко

«Разведенная жена, или Жизнь после». Дарья Кова

«Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенз

«Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Мари Кондо

Интересно, что наибольший объем всех прочитанных калининградцами электронных книг пришелся на детективы. Чуть реже у нас читают фантастику и фэнтези. Самыми непопулярными стали книги про красоту, истории и компьютерная литература. Также не читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.

Как отмечают в МТС, тяга к чтению и жанровые предпочтения от региона к региону заметно меняются, хотя почти повсюду самыми популярными стали одни и те же две книги – «Черновик» и «Чистовик». Четверть книголюбителей отдают предпочтение фэнтези и фантастике, каждый десятый интересуется детективными сюжетами и современной прозой. Замыкает топ-5 самых популярных жанров –любовная лирика. При этом россияне всех возрастов активно читают произведения из школьной программы. Каждая третья книга в топ-25 – русская и зарубежная классика.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Следственный комитет намерен выяснить причины гибели 13-летней школьницы в Калининграде
В Зеленоградске установят теплые автобусные остановки
Пропавшая в Краснознаменском районе пенсионерка найдена мертвой
В Калининградской области капитально отремонтировали 555 домов
Пожилые калининградцы, узнав о ВИЧ, категорически отказываются от терапии
В Калининграде скрытые патрули ГИБДД помогли наказать нарушителей ПДД
В Калининградской области в этом году СПИД унес 71 жизнь
Калининградцев приглашают на «Научный стендап»
"Отвратительная мерзость": в Институте философии РАН прокомментировали нападение на Канта в Калининграде
Взнос на капремонт в Калининградской области не увеличится в 2019 году
Алиханов – о демонтаже ангаров на Балткосе: Работы должны быть приостановлены до получения разрешения
Более 100 калининградских школьников вступили в ряды Юнармии
Калининградец напрасно не сдал в полицию найденный обрез ружья
В калининградских больницах не хватает 368 врачей
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили три неисправных рейсовых автобуса
В Правдинске бойцовская собака напала на женщину с таксой
Три калининградки задолжали по кредитам, которые не брали