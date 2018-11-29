Другие миры и порядок в жизни: какие книги выбирают калининградцы

Компания МТС случайным образом выбрала и проанализировала электронные книги из массива прочитанных калининградцами в приложении «МТС Книги» в январе-октябре 2018 года. Исследование основано на обезличенных данных. Оказалось, что калининградцы активнее всего выбирают произведения современных авторов.

Топ-5 самых популярных книг в Калининградской области:

«Черновик». Сергей Лукьяненко

«Чистовик». Сергей Лукьяненко

«Разведенная жена, или Жизнь после». Дарья Кова

«Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенз

«Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Мари Кондо

Интересно, что наибольший объем всех прочитанных калининградцами электронных книг пришелся на детективы. Чуть реже у нас читают фантастику и фэнтези. Самыми непопулярными стали книги про красоту, истории и компьютерная литература. Также не читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.

Как отмечают в МТС, тяга к чтению и жанровые предпочтения от региона к региону заметно меняются, хотя почти повсюду самыми популярными стали одни и те же две книги – «Черновик» и «Чистовик». Четверть книголюбителей отдают предпочтение фэнтези и фантастике, каждый десятый интересуется детективными сюжетами и современной прозой. Замыкает топ-5 самых популярных жанров –любовная лирика. При этом россияне всех возрастов активно читают произведения из школьной программы. Каждая третья книга в топ-25 – русская и зарубежная классика.