Высушить и сохранить: старинные водопроводные трубы, найденные в Калининграде, начали реставрировать

Старинные водопроводные деревянные трубы из Кёнигсберга конца XIX века, которые были найдены археологами во время раскопок на берегу Нижнего пруда в Калининграде, передали в Музей Мирового океана. Но чтобы их сохранить, музейным сотрудникам придется потрудиться. Дело в том, что за десятилетия нахождения под землей дерево впитало воду и сейчас его влажность составляет более 90 процентов.

Как сообщает пресс-служба музея, реставраторы уже приступили к консервации труб. И тут наибольшую проблему представляет семиметровая часть водопровода.

- В силу своих габаритов ее невозможно поместить в вакуумную сушильную камеру, что позволило бы существенно сократить время сушки. Фрагменты поменьше уже отправились в аппарат и проведут в нем около трех месяцев, до тех пор, пока вся влага не испарится. На сушку большого фрагмента понадобится полгода минимум, а хранить его придется в закрытом сухом помещении, - рассказали в музее.

- У нас реставраторы есть. Мы стараемся готовить специалистов, обучаем. Есть реставраторы по дереву, металлу, по декоративно-прикладному искусству, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» директор музея Светлана Сивкова и отметила, что артефакт находится сейчас на территории Фридрихсбургских ворот.

При этом директор музея отметила, что в Калининграде в целом «очень плохо с реставраторами».

Сейчас уникальные деревянные трубы еще можно увидеть на территории Фридрихсбургских ворот, но, уже в ближайшее время их отправят в Янтарную мануфактуру, где они будут находиться до середины следующего года.

В дальнейшем все фрагменты планируется разместить в экспозиции «Морской Кёнигсберг-Калининград», либо представить в Центре подводной археологии, открыть который музей наметил в 2023 году.

Напомним, старинное гидротехническое приспособление обнаружили в одном из бывших колодцев, которые функционировали некогда в Кёнигсберге. Датировка – конец XIX века. Именно тогда был издан указ о ликвидации открытых колодцев и принято решение заменить их водонапорными колонками. В результате под городом, появилась достаточно разветвленная водопроводная сеть. Трубы для нее выполнялись полностью из древесины лиственницы.

На поверхность были подняты три фрагмента. Длина самого большого составляет 7 метров; двух других – до 2 метров. И на сегодняшний день это единственные образцы старой водопроводной системы Кёнигсберга, которые можно увидеть.