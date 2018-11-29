Историк и феминистка Ольга Шнырова: Российские мужчины не тянут на идеал

Директор Центра гендерных исследований, историк и известный в России специалист по «мужскому» и «женскому» Ольга Шнырова приезжала в Калининград читать лекции. В Балтийском филиале Государственного центра современного искусства она рассказывала о феминистской революции после Первой мировой войны и о мужчинах в современном обществе. Побывала Ольга и в студии радио «Комсомольская правда», где мы и поговорили.

Кризис мужественности

- Существует общее определение мужественности – это комплекс ожиданий, которые человеку мужского пола предъявляет общество. Другое дело что общество может быть разным. Поэтому маскулинностей тоже много разных даже в рамках российского общества. Эталонная маскулинность, что подтверждается соцопросами, обладает набором активных мужских качеств: ум, целеустремленность, сила, воля. Если судить по масс-медиа, сериалам, государственной политике и высказываниям лидеров, то можно увидеть сильное давление – мы идем к стандартной модели, когда мужчина сильный, а женщина слабая. На этом строится традиционная семья.

Но мы сейчас наблюдаем кризис маскулинности, который выражается в том, что мужчины не тянут эталонный идеал. Многие и не хотят, особенно в крупных городах. Да и женщины не хотят соответствовать традиционному идеалу феминности.

- Может, женщины виноваты? Мужчина перестал подавать руку женщине, открывать ей дверь. И у дам запросов таких нет. Сами лезут вперед и открывают дверь. Нет бы, подождать две секунды, чтобы за ними поухаживали…

- Канадский психолог и пропагандист новой маскулинности Майкл Кауфман приезжал к нам на летнюю школу и всегда нас спрашивал: «Можно я сяду рядом?», «Я вижу, вам трудно идти. Можно вас взять под руку?». С другой стороны я помню разговор со студентом из Литвы. Это было в начале 2000-х годов, может быть, у них тоже все поменялось. Мы с ним приехали в Норвегию и он стал тоже жаловаться на норвежских девушек. Хочет помочь сумку понести, а они говорят: «Не надо, я справлюсь сама». Так может женщине нужно сейчас несколько другое? Не только, чтобы подали пальто. Она сама накинет и пойдет.

Я знала семью. Муж-преподаватель был очень вежливым, на людях подавал жене пальто и всячески помогал окружающим женщинам. Но он их не ставил ни во грош. На лекциях девочкам говорил, что женщинам в науке делать нечего. К девочкам на экзаменах цеплялся больше, чем к мальчикам и считал при этом, что больше чем на четверку они не ответят. Его вежливость и воспитанность прикрывала гендерные стереотипы.

- Чего же хочет современная женщина?

- Женщина, особенно в крупных городах, делает карьеру, обеспечивает себя. Патриархальная маскулинность оправдана, когда женщина экономически зависит от мужчины. А сейчас женщина в семье может зарабатывать больше мужчины. И если она будет жить одна, точно не пропадет. И ребенка одна воспитает.

Для женщины важно, чтобы ее не ущемляли в профессиональной сфере, чтобы ей платили столько же, сколько мужчине. Если она выходит замуж, должна быть уверена в безопасности брака. Проблема насилия в семьях существует. Чтобы не было харассмента на работе. И речь не только о физическом насилии, но и о намеках, о глупых шуточках, унижающих женщину.

- Как с шуточками-то бороться? Это же проблема общества.

- Да, проблема культуры. Если подал руку женщине, а потом при друзьях отпустил в ее сторону шутку о том, как она вильнула бедрами, ничего не стоит такая воспитанность. Надо воспитывать другую культуру, как это делается на Западе.

- Чему нужно учить маленького мальчика и девочку, чтобы они, повзрослев, вели себя достойно и корректно друг к другу?

- Видела в Фейсбуке запись продвинутых родителей. Рассказывают о том, что в садик утренник и воспитатели вывесили список предлагаемых костюмов. Девочки – куколки и принцессы. Мальчики – мушкетеры и богатыри. Ошибка в том, что с самого начала детей разделяют по этим двум лагерям. Принцесса – значит, девочка должна ориентироваться на пассивное ожидание жениха, на наряды. Не сильно должна интересоваться наукой и профессиональной деятельностью – ей это не надо. А мальчика с самого начала ориентируют на добытчика, который в глаз может дать, который с оружием и, если что, может им воспользоваться. В школе продолжается то же самое, дальше это распространяется в дружеских компаниях. В результате получается агрессия среди подростков.

Родители ведут себя неправильно

- Впереди новогодние утренники в садиках. Что вы посоветуете организаторам?

- Во что хочет ребенок одеться, в то пусть и наряжается. Если девочка хочет быть зеленым фонарем, то дайте ей такую возможность. Кем хочет, тем и будет. В разумных пределах, конечно. Почему нет?

- Но в садиках часто дают четкие указания – кто и кем должен быть на празднике. И никаких вольностей, никакого свободного выбора.

- Родители могут изъявить коллективное мнение, сказать, что не согласны. Если несогласных нет, то это проблема не только гендерного воспитания, но и гражданского общества, гражданской позиции.

Очень полезно учить ребенка формировать мнение и собственную позицию с самого раннего возраста. Это и в гендерной социализации очень поможет, он не будет жестко подчиняться этим стереотипам.

Тут важно понимать еще различия в семьях. В семье рабочих одни правила, и она более консервативна. В семье мигрантов – другие правила. Вообще, есть деление страны на «три России». Первая – Москва и Санкт-Петербург. Вторая – крупные промышленные центры. Третья – сельская местность и мелкие города. Все три отличаются по уровню политической, экономической культуры, по развитию.

- Третья – самая большая и, наверное, сама страшная?

- Это классическое традиционное общество, которое мало изменилось даже не то, чтобы с советских времен, но, может и с начала ХХ века. Это не очень хорошо. Страна должна развиваться однородно. Как правило, лучше развиваются небольшие страны. Ими легче управлять, они однородные. У нас разрыв, когда есть столицы и глубинка со своим укладом, огромный. Это серьезная проблема, один из факторов, который мешает модернизироваться и развиваться дальше.

Все то, о чем мы говорим, затрагивает и проблему профессионального выбора. Когда считается, что есть чисто мужские и чисто женские профессии. В результате у нас ряд профессий абсолютно феминизированы, а куда-то девушек вообще не берут.

Вот реальный пример. В профсоюзе моряков большие проблемы. Потому что девушки заканчивают мореходку, а потом трудоустроиться очень сложно. Диплом есть, а не берут! Приходится судиться. Даже если она попадет на судно, возникают другие проблемы. Например, связанные с харассментом. И во многом эти проблемы растут из детства.

У нас и в советские времена не было полного равноправия. Но тогда было несколько лучше, поскольку существовала неофициальная квота – 30% женщин должны быть на руководящих постах. И это более-менее выдерживалось. Но все равно в топе государственных должностей, за исключением министра культуры Фурцевой, женщин не было.

Есть определенный список профессий, к которым женщины не допускаются. В СССР список состоял из 60 позиций. Сейчас их 456. Раньше женщина могла быть машинистом электропоезда в метро, а сейчас нет. Женщина не может работать водолазом, в горячих цехах, в химической промышленности есть ограничения. Государство исходит из того, что это может нанести ущерб здоровью женщины. Но это нарушение прав женщин с точки зрения современного общества! Хотя бы потому что далеко не все женщины собираются быть многодетными матерями. И это тоже их право.

Проблема и в том, что эти профессии, как правило, хорошо оплачиваемые. Получается пул профессий, куда женщин просто не допускают.

О праздниках

- Каково ваше отношение к гендерным праздникам вроде Дня защитника Отечества?

- Не очень хорошее. Мужчинам дарят подарки, ожидая, что они подарят что-то в ответ женщинам в марте. Плюс милитаризация праздника. Я не вижу большого смысла в этом празднике. Это профессиональный праздник военных. Да и 8 марта чисто исторически первоначально имел не то содержание, которое имеет сейчас. Это был день международной солидарности женщин-работниц в борьбе за равные права.

А на деле женщине раз в год дарят цветы, а потом все заканчивается, и она опять идет мыть посуду. Это довольно глупо и это ничего не дает женщине. Логично вернуться к первоначальному смыслу праздника.

Плюс в эти праздники буквально парализуется жизнь и работа во многих учреждениях и коллективах.

- Вспоминается тенденция отказываться от ненужных подарков и цветов на выпускные и 1 сентября. Может также поступать в гендерные праздники, хотя бы в коллективах?

- Почему нет? Все зависит от культуры внутри организации. Организации устраивают целые корпоративы в эти праздники, вбухиваются деньги, покупают подарки. В международных компаниях, работающих в России, нет такого праздникобесия. Устраивать пляски не будут точно.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ольга Шнырова — директор Центра гендерных исследований. Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой, новейшей истории и международных отношений Ивановского госуниверситета.