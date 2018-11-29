Пособия и льготы стали доступнее

Управляющий отделением Людмила Вологжина рассказала о цифровых инновациях в социальной сфере региона:

- Мы занимаемся страхованием на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованием от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, обеспечиваем людей пособиями, средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением. У нас зарегистрировано около 55 тысяч предприятий, где работает 332 тысячи человек. Взаимодействуем с 124 медицинскими организациями по экспертизе временной нетрудоспособности. Ежегодно передаем около 240 тысяч бланков листков нетрудоспособности и около 10 тысяч бланков родовых сертификатов. Наши услуги получают более 8 тысяч инвалидов.

Электронные серисы оценили в первую очередь крупные работодатели региона, такие, как Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», областная таможня, Калининградский морской порт. По их оценкам, экономия времени по прямым выплатам и электронным больничным составила 90 процентов.

Услуги, которыми можно воспользоваться через интернет, экономят людям время, избавляют от необходимости ходить по разным учреждениям, стоять в очередях. Так, «Калькулятор пособий по временной нетрудоспособности и материнству», поможет самостоятельно рассчитать свой больничный или размер пособия. Личный кабинет застрахованного обеспечивает доступ ко всем услугам фонда.

Проект «Социальный навигатор» реализован как социальная коммуникационная платформа. Отметим, что пилотному проекту «Прямые выплаты» Калининградская область присоединилась с июля 2016 года и продолжает его реализацию.

Кроме того, в стадии разработки находятся проекты электронного родового сертификата, компенсации для инвалидов за технические средства реабилитации, протезно-ортопедических изделий, возмещению аптекам стоимости лекарств для граждан, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Также разрабатываются разнообразные калькуляторы для страхователей и проектируется сервис «Электронный ревизор». Предстоит интеграция электронных сервисов Фонда с биометрической платформой и с «умным городом».

У людей, пострадавших на производстве и от профзаболеваний, до недавнего времени был только один вариант получить компенсацию за лекарства, костыли, трость, коляску и другие средства реабилитации. Они должны были сначала приобрести их за свой счет, и только после этого подать вместе с кассовыми чеками заявление в Фонд социального страхования о выплате компенсации. Но далеко не у всех хватает денег. Тем более, что возврат денег происходит только после рассмотрения документов. В рамках проекта «Централизация выплат Фонда» все можно сделать по-другому.

- Человеку в медицинской организации выписывают рецепт с отметкой «за счет средств ФСС». Он идет в аптеку, где уже есть сведения о том, что ему положено бесплатно выдать такие-то лекарства. Стоимость препаратов аптекам напрямую возмещает Фонд соцстраха, - рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального ФСС Юлия Шеина.

Важно, что внедрение такой схемы компенсации избавляет человека от необходимости идти в региональное отделение Фонда, чтобы подать заявление на компенсацию.