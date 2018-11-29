Оформить больничный проще через интернет

С 1 июля 2017 года калининградцы получили возможность выбора: оформлять в случае болезни обычный бумажный больничный, или электронный.

- Электронный больничный - это экономия, защита и контроль. Экономия времени врача и пациента, уменьшение объема бумажной документации. Электронный больничный проще заполнять, не требуется следить за цветом чернил, размером букв, расположением печати, -рассказала о преимуществах электронного листка нетрудоспособности начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Калининградского отделения ФСС Надежда Дудина, -Кроме того, выплата пособия пациенту идет гораздо быстрее. Использование электронного листа нетрудоспособности исключает возможность подделки. Также сводятся к нулю затраты на архивное хранение больничных. Автоматизация процесса позволяет минимизировать ошибки при расчете пособий, позволяет контролировать оплату.

Крупные работодатели региона, такие, как Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», областная таможня, Калининградский морской порт, активно подключившиеся к пилотным проектам соцстраха, признают, что перестроиться на новый формат было несложно, а экономия времени по прямым выплатам и электронным больничным составила 90 процентов.

- Работодатель указывает только реквизиты банковской карты работника. Перечисления на счет застрахованного лица на карту «МИР» приходят в течении двух часов после направления платежа в банк. Все прозрачно, поступающие в электронном виде сведения обрабатываются оперативно, сокращаются сроки выплаты. А это удобно для работников и предприятий, - рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения Фонда Екатерина Ходорич.

Как рассказала председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту областной Думы Лариса Швалкене, Фонд очень серьезно продвигает информационные технологии.

-В 2017 году к нам не поступило ни одной жалобы от граждан по линии соцстраха. Там хорошо работают с получателями услуг, разъясняют, дают исчерпывающие ответы. Замечательно налажена обратная связь с населением. Да, мы должны идти в ногу со временем, использовать новые коммуникации. Но сегодня есть люди, которые не пользуются интернет-ресурсами и не будут ими пользоваться, для них должен быть сохранен прежний формат личного общения. И для этого созданы мобильные группы соцстраха. Специалисты будут выезжать в муниципалитеты и работать с гражданами, - отметила она.