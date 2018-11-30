2018-11-30T14:38:03+03:00
Звезды

«Хочу записать альбом на русском»: в Светлогорске ждут звезду сериала «Дикий ангел» Наталью Орейро

В «Янтарь холле» популярная певица и актриса выступит с двухчасовым шоу
Александр КАТЕРУША
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У Натальи Орейро запланирован двухмесячный тур по странам СНГ и России.У Натальи Орейро запланирован двухмесячный тур по странам СНГ и России.Фото: Роман ЗЛОБИН
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В Калининградскую область приедет Наталья Орейро, завоевавшая сердца россиян еще в 90-е, когда страна смотрела сериал «Дикий ангел». Как сообщается на сайте оператора продажи билетов ponominalu.ru, уругвайская актриса и певица посетит Светлогорск 31 марта 2019 года и представит шоу под названием «Незабываемый тур».

В «Янтарь холле», где заявлено проведение концерта, названную дату подтвердили и сообщили, что информация о мероприятии в ближайшее время появится на сайте Театра эстрады.

Известно, что у Натальи Орейро запланирован двухмесячный тур по странам СНГ и России. Поклонникам обещают яркое двухчасовое шоу. Певицу уже видели в Москве летом этого года, когда Наталья приезжала поддержать сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу.

Уругвайская актриса вообще давно признается в любви к нашей стране. Недавно Орейро выпустила видеоклип, снятый в подмосковной Балашихе. Несколько слов звучащей там песни звезда проговаривает по-русски. Так, в тексте слышны фразы: «Я - ваша Наташа!», «Пойте со мной!» «Улыбайся! Танцуем! Давайте!» и, конечно же, «Я люблю тебя, Россия!»

- Я бы хотела записать альбом на русском языке и хочу изучить его получше! – говорит Орейро. - Мне бы вообще хотелось петь больше на русском, чем на английском.

По ходу своего турне, кроме Светлогорска, звезда вместе со своими музыкантами и танцорами посетит Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ярославль, Нижний Новгород, Красноярск и другие российские города. Главное выступление состоится в столичном «Крокус Сити Холле» - билеты уже в продаже, по цене от полутора тысяч до 10 тысяч рублей.

А вот сколько будет стоить удовольствие посмотреть на певицу в Светлогорске, пока неизвестно.

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