В Калининграде судят женщину, заживо сжегшую своего гражданского супруга

В Калининграде суд присяжных сегодня, 30 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела женщины, которая обвиняется в жестоком убийстве своего гражданского мужа.

22 июля прошлого года на проселочной дороге вблизи поселка Александровка Полесского района местный житель (кстати, бывший пожарный по профессии), прогуливаясь в окрестностях своего дома, наткнулся на тело мужчины. Обгоревший труп стоял на четвереньках прямо посреди проселка.

- Рядом с обочиной тянулась полоса обгоревшей травы, - наверное, человек полз и пытался сбить пламя, - поделился своими соображениями Дмитрий уже на суде. – Ну, я сразу же набрал 112, и минут через 40 приехали «Скорая» и полицейские. В Полесске как раз День города отмечали, наверное, оттуда прибыли…

Менее чем за сутки сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался 41-летний Роман Ч., который за три года до этого перебрался в Калининградскую область из Крыма. Вскоре из Луганской области Украины к нему приехала гражданская жена – 39-летняя Наталья М. со своей маленькой дочерью. Обосновались в съемной квартире, как многие переселенцы испытывая серьезные бытовые неудобства и материальные затруднения. Как стало известно следователям, в последнее время сожители часто ссорились: якобы бывший крымчанин отчаянно ревновал свою подругу - и, возможно, не без причины. На допросе женщина созналась, что это именно она расправилась с Романом.

По версии следствия, из Калининграда гражданские супруги уехали ранним утром на машине, которую арендовала Наталья. Сначала добрались до Полесска, где на одной из АЗС женщина купила два литра бензина, который залила в пластиковую бутылку. В районе поселка Александровка пара свернула с автотрассы в лес, где и разыгралась трагедия. В процессе выяснения отношений Наталья двумя руками оттолкнула от себя Романа, облила его бензином и щелкнула зажигалкой. Убедившись, что сожитель объят пламенем, села обратно за руль и уехала, оставив несчастного умирать в страшных мучениях.

Однако на первом же заседании суда Наталья заявила, что не признает предъявленные ей обвинения.

- Я физически не могла этого сделать! – коротко пояснила свою позицию подсудимая.

Кстати, полтора когда назад, во время избрания Полесским районным судом меры пресечения Наталья выглядела подавленной и предпочитала отмалчиваться. Зато теперь ее душевное равновесие явно пришло в норму: появившись в сопровождении конвоиров в зале и кинув взгляд в окно, женщина даже что-то пошутила насчет солнечной погоды. А когда государственный обвинитель демонстрировала ей фотографии погибшего сожителя, не проявила абсолютно никаких видимых эмоций. Лишь кивнула головой, давая понять, что хорошо рассмотрела снимок.

С учетом того, что их клиентка ранее успела дать признательные показания, двум адвокатам Натальи М. предстоит довольно непростая задача – убедить присяжных в невиновности своей подзащитной. Тем не менее, они твердо намерены попытаться это доказать.