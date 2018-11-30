Две недели на прожиточном минимуме: Режим жесткой экономии и первый паразитизм

Мы продолжаем рассказывать об эксперименте нашего журналиста, который решил протянуть на прожиточном минимуме две недели. То есть Ивану Маркову нужно потратить на жизнь не более 5 798 рублей. Первые части читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

К среде эксперимент с прожиточным минимумом заставил серьезно задуматься. Напомню, к вечеру вторника в кармане лежало 1788 рублей и 50 копеек, и очень хотелось есть. Коллеги, видя, что настроение у меня портится, угостили парой пакетиков чая и тремя мармеладными конфетами. Стало чуть веселее, но ненадолго. Дело в том, что я вегетарианец и привык к постоянным перекусам. Обычно в течение дня я пару раз выбегаю в магазин за печеньем с кефиром или ряженкой, также не отказываю себе в глазированных сырках (которые, кстати, не так давно подорожали сразу на три рубля). От всей этой «роскоши» с понедельника пришлось отказаться, поэтому мысли о еде стали преследовать меня постоянно. Тем временем, дома жена готовила ужин, запах которого требовал забыть об эксперименте. Но я собрал волю в кулак, вспомнив заветы министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, и сварил макарошек. Вместе с чаем и сырком (не удержался!) ужин обошелся в 87 рублей.

Теперь коснемся непредвиденных расходов, с которыми любому нормальному человеку приходится сталкиваться постоянно. Во-первых, с нами живет собака Шарик. Так как пес довольно крупный, в неделю его питание обходится примерно в 900-1000 рублей. Конечно, ни про какой минимум он слышать не желает. Правда, Минтруд тоже не желает слышать о Шарике, так как эксперты ведомства при формировании потребительской корзины содержание животных не учли. Для чистоты эксперимента расходы на собаку я также взвалил на жену Татьяну.

В среду же Таня попросила меня отнести ее кожаные ботинки в сапожную мастерскую. Мастер попросил за работу 960 рублей. Если бы я со своим прожиточным экспериментом заплатил за это, то цинга из книжек про моряков и прочих робинзонов была бы мне обеспечена уже к концу следующей недели.

Как известно, главный продукт бедняков – куриные яйца (их с моим видом вегетарианства потреблять можно), поэтому завтрак из рисовой каши я решил временно заменить яичницей. Яйца выбирал самые дешевые (эту категорию маркетологи еще называют «от молодых курочек»), поэтому десяток обошелся в 44 рубля. Также на распродаже увидел неплохой йогурт по самой калининградской цене – 39 рублей. Два яйца съел, а восемь оставил про запас. В общем, завтрак с запасом обошелся мне в 83 рубля. Тем временем, на работе меня ждал сюрприз: сразу у двоих сотрудников был день рождения, и проставляться они решили по очереди: первый – в обед, а второй – ближе к вечеру. Раз такое дело, в столовую я решил не ходить, а протянуть до конца дня на пирогах и тортах. В то время, как все скромно брали по одному куску, я набрал целую тарелку и растягивал удовольствие. В общем, в этот день у меня была углеводная диета, которая хоть и отозвалась изжогой, но позволила восполнить запас калорий.

На ужин меня ждала гречка с овощами (95 рублей). Из той же гречки, только уже с молоком, был и завтрак. Правда, этого показалось маловато, поэтому пришлось съесть еще и бутерброды (вся порция – 66 рублей).

К тому же, на четверг был запланирован первый за эту неделю дальний выезд. Поэтому для экономии на обеде в дорогу был заварен термос. В дорогу я также положил с собой пачку хлебцев, похищенных из буфета (слышал где-то, что они могут заглушить чувство голода). Был и трагический момент. Проезжая мимо чебуречной в Талпаках, водитель предложил заехать. Я от перекуса тактично отказался, а он нет. Что ж, эксперимент требует жертв. В кармане к этому моменту уже лежали 1457 рублей и 50 копеек. Но тут надо напомнить, что с незапланированными расходами я бы еще в среду ушел в минус.

КОНКРЕТНО

Расходы в среду и четверг:

Первый завтрак – 83 рубля;

Ужин – 95 рублей;

Второй завтрак – 66 рублей.