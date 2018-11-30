С Калининградского зоопарка могут снять статус особо охраняемой природной территории

В Калининградском зоопарке состоялось собрание экспертов и чиновников по странному для Калининграда поводу: руководство зоопарка обратилось к министерству экологии и природных ресурсов с просьбой снять с вверенной ему территории статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). При этом экспертное сообщество, которое обычно выступает против таких инициатив, с директором зоопарка Светланой Соколовой, как ни странно, согласилось. В то же время специалисты министерства упрямо не хотели прощаться с ООПТ.

За разгоревшимся спором, продолжающимся уже несколько месяцев, следил корреспондент «Комсомолки».

Преграда перед развитием зоопарка

Дело в том, что полемика между чиновниками и экспертами зоопарка ведется уже давно. Началось все в сентябре этого года, когда в зоопарке с проверкой появилось несколько представителей министерства. Пройдя по территории со списком деревьев, относящихся к коллекции дендропарка, они посовещались и выпустили 18 сентября этого года приказ № 481, в соответствии с которым к перечню памятников природы регионального значения области был отнесен дендрарий зоопарка и еще 17 парков Калининградской области. Если по паркам вопросов ни у кого не возникло, то решение по зоопарку сразу вызвало неоднозначные оценки.

Суть конфликта заключается в том, что, по мнению чиновников, всю растительность на территории зоопарка необходимо принять в том виде, в каком она сейчас есть, и ни в коем случае не трогать. А вот специалисты, работающие в учреждении, считают, что из-за увеличения коллекции животных, ремонта сетей и самих вольеров, а также необходимости ухода за дендрарием вмешательство человека будет просто необходимо.

Первым на эту тему во время круглого стола, собравшего оппонентов, высказался инженер садово-паркового хозяйства зоопарка Александр Матюха.

- Зоопарк – это, прежде всего, коллекция животных и инфраструктура их экспонирования, - сказал специалист. - Дело в том, что животные находятся в специальных сооружениях, к которым подходят сети (канализация, теплоснабжение, водоснабжение, газ, электричество и прочее). Эти сети постепенно изнашиваются, и их приходится время от времени ремонтировать. Нам сейчас обещают, что новый статус для зоопарка не наложит каких-либо ограничений на хозяйственную деятельность, но это не так. Ограничений там множество.

Двойная бюрократическая защита

Начальник отдела ООПТ министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области Андрей Орлов напомнил, что памятником природы местного значения дендрарий зоопарка стал еще в мае 1985 года. А объектом культурного наследия его назначили только через три года, то есть в июле 1988 года. По словам Орлова, новый статус ООПТ регионального значения куда сильнее, так как позволит не только охранять деревья и кусты, но и заставит руководство зоопарка поддерживать озеленение на уровне «не менее 30% от общей территории». По новым правилам, если вдруг зоопарк решит что-то реконструировать, то ему теперь придется заказывать экологическую экспертизу.

Ответ Орлова директора зоопарка Светлану Соколову не устроил. Она заявила, что такое решение ставит дополнительное препятствие на пути развития зоопарка. Тем не менее, она предложила альтернативу: вместо охвата охранным статусом всей территории (11 гектар) отдать под охрану особо ценные и возрастные деревья. По словам Соколовой, специалисты зоопарка некоторую работу в этом направлении уже провели, выбрав из 1650 деревьев, растущих на территории зоопарка, 7. Все они, как уверяет Соколова, «прошли через сито Международной Красной книги, Красной книги РФ, Красной книги Калининградской области и через анализ возраста». То есть, их хоть сегодня можно сделать памятниками природы.

Далее в спор вступила эколог Александра Королева, которая назвала двойную бюрократическую охрану зоопарка коллизией, которую необходимо решить, так как статус такого рода налагает на администрацию двойные обязательства:

- Мне совершенно не понятно, почему именно зоопарк удостоился такой «чести». У истоков создания памятников природы в Калининградской области стояла моя мама Галина Кученева, и уж мне из семейных только отношений следовало бы биться за каждую такую территорию. Но в данном случае у меня есть большие сомнения. Их подхода, при котором один объект имеет двух «нянек», совершенно не вытекает серьезного надзора, - заявила Королева.

"Мы исполняем закон!"

Также эколог намекнула на то, что чиновники министерства бьются за статус ООПТ только для отчетности, так как им важно удержать определенную площадь охраняемых природных территорий.

- Странно, что министерство не билось за охраняемые площади в случае с заказником Пионерским, территория которого была уменьшена в 7 раз ради строительства порта, - добавила Королева.

- Мы исполняем закон! – повысил голос Орлов. – И охраняем то, что оформлено законодательно. Если вы хотите упразднить охранный статус зоопарка, то мы сделать этого не можем, так как он создан бессрочно. А Пионерский заказник вообще был создан для сохранения залежей янтаря.

Помог коллеге Евгений Маслов, который напомнил, что статус ООПТ все-таки можно снять. Но это решение должно приниматься на уровне правительства области.

Остальные эксперты также высказались за то, что два охранных статуса никому не нужны, и необходимо всего лишь решить, какой из них важнее.

Несмотря на то, что чиновники министерства на мирное разрешение спора не пошли, они предложили Соколовой бюрократический выход - назначить комплексное экологическое обследование территории зоопарка, по результатам которого может быть принято решение снять удвоенный охранный статус.