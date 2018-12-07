«Футбольная оптимизация»: Калининградская «Балтика» расстается сразу с одиннадцатью игроками
В пятницу, 7 декабря, стало известно, что калининградская «Балтика» расстается сразу с одиннадцатью игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, футболистам предложено начать самостоятельный поиск команд для продолжения спортивной карьеры.
В «расстрельный» список вошли Константин Плиев, Александр Шешуков, Андрей Буйволов, Владимир Дядюн, Павле Радунович, Нике Дзаламидзе, Евгений Помазан, Кирилл Погребняк, Аслан Дудиев, Олег Дмитриев и Максим Плопе.
Кроме того, для уменьшения зарплатной ведомости семерым футболистам «Балтики» предложено пересмотреть личные финансовые условия трудовых соглашений: Максиму Тишкину, Сослану Таказову, Алексею Пугину, Владиславу Крючкову, Алихану Шаваеву, Максиму Григорьеву и Илье Лантратову.
Напомним, на этой неделе Совет директоров «Балтики» принял решение уволить генерального директора клуба Теймураза Лепсая. Новым директором назначен Тажутдин Качукаев.