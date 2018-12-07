«Футбольная оптимизация»: Калининградская «Балтика» расстается сразу с одиннадцатью игроками

Александр Якушев: «Тарасов глянет на тебя, как кобра смотрит, и ты все - готов!»

Легенда отечественного хоккея в студии «Радио КП» рассказал и о церемонии вхождения в Зал славы, и о Кубке легенд, и об Анатолии Тарасове.