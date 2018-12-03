«Гуляй, шальная императрица»: как Елизавета Петровна победила Канта

Вот-вот зазвучат фанфары, а, скорее, колокольный звон, и нам торжественно объявят:

- Калининградский аэропорт получил новое имя. Отныне он называется "Калининградский аэропорт "Храброво" имени императрицы Елизаветы Петровны". Ура, товарищи!

Долгоиграющая пластинка по выбору новых имен для российских аэропортов, а точнее, о дополнительных именах, завершилась. В Калининграде за явным преимуществом победу одержала "дщерь Петрова" Елизавета, на второе место вырвался штурмовавший Кёнигсберг маршал Василевский, "бронза" у "самого знаменитого калининградца", но при этом немца Иммануила Канта, и на четвертом месте еще один военачальник Великой Отечественной Иван Черняховский*.

Я по-прежнему считаю это голосование бесполезным - к патриотизму отношения не имеющим, но деньги из нашего скудного бюджета забирающим (при том, например, что цена бензина растет, тарифы растут, цены на продукты растут - до жиру ли с такой экономикой?). Но сетовать уже поздно - турнир состоялся, деньги потрачены и еще будут потрачены. Ради укрепления имени Елизаветы на калининградской земле. Хочется отметить другое - турнир не обошелся без скандалов. И эти скандалы затмили ту пользу, которую он теоретически мог бы принести.

Что же произошло? Вначале местная общественная палата не включила в итоговый список для голосования имени Иммануила Канта. Общественность свою палату поправила: философ там нужен, потому что его предлагает народ. Канта включили, в итоге в Калининграде было четыре номинанта, а не три, как положено. Началось голосование на сайте "Великие имена", и философ предсказуемо выбился в лидеры. Голосовали поначалу исключительно калининградцы, а для калининградцев Кант - это нечто особое. Его никто не читал, но все любят. И знают, что Кант - это главный бренд Калининграда наряду с янтарем. Пусть он и немец. Пусть и был подданным Российской империи совсем чуть-чуть. Кант - за моральный закон, за добро, а в нашем мире в последнее время очень не хватает добра.

Памятник Канту облили краской.Фото: Иван МАРКОВ

Когда отрыв философа от остальных конкурентов стал совсем уж неприличным и в воздухе запахло скандалом (как же так? имя немца Канта в названии российского аэропорта? это безобразие!), в дело включилась тяжелая артиллерия в лице депутата Госдумы из Татарстана Марата Бариева. Ему вдруг стал интересен ход голосования за новое имя для калининградского аэропорта, и он высказался в том духе, что Кант - немец, что ветераны такой выбор не одобряют, что надо срочно голосовать за наших соотечественников. Подключились к процессу и наши депутаты. Александр Пятикоп также публично рассердился на Иммануила Канта и призвал сделать более достойный выбор. В его понимании правильным выбором был маршал Василевский.

Всё это привело к результату. Елизавета Петровна, которая до этого плелась в самом хвосте турнирной позиции, значительно уступая не только Канту, но и полководцам Великой Отечественной, вдруг показывает такую динамику, которая мне сразу напомнила рост цены биткойна в прошлом году. Это был очень мощный рывок, и императрица прочно утвердилась на втором месте вслед за своим бывшим подданным Кантом. Всё это было похоже на известные накрутки голосов, но поскольку доказательств накруток нет, я предположу, что в голосование за имя для калининградского аэропорта включились наши соотечественники из "большой" России. Кант для них - это никто, Елизавета тоже никто, в лучшем случае слышали, что она была "веселой императрицей", но хотя бы имя своё, русское.

Однако Канта императрица все равно не догнала. И тогда случился новый скандал. И на этот раз словами он не ограничился. Парочка негодяев темной ночью облила памятник и могилу Канта краской, разбросала листовки с провокационным содержанием. История облетела всю страну, об этом рассказали на федеральных каналах, и наши соотечественники вдруг узнали, что в Калининграде имеет шансы победить некто Иммануил Кант, который вовсе не наш соотечественник. Провокаторов не поймали, зато еще больше россиян заинтересовались судьбой нашего города, вернее, нашего аэропорта и сделали правильный выбор - буквально на руках вынесли императрицу Елизавету в лидеры. Нечто похожее, кстати, случилось в Омске, где правдами и неправдами "задвинули" фигуру рок-музыканта Егора Летова, который имел неплохие шансы победить (Летов вообще не вошел в тройку финалистов).

Вот такая интрига в таком казалось бы бесполезном чемпионате.

Что дальше? После официального объявления результатов голосования начнутся мероприятия по внедрению имени императрицы в разного рода официальные бумаги, смена табличек и так далее. Расходы посчитать сложно, понесет их, вероятно, аэропорт "Храброво", и его собственники вряд ли рады нежданно свалившемуся счастью.

Вырос ли в Калининграде градус патриотизма (к этому ведь стремились организаторы конкурса)? Едва ли. Скорее наоборот - из-за скандалов, которыми изобиловало голосование, вырос градус ненависти между калининградцами: они не раз и не два успели поругаться в соцсетях и по поводу самого переименования, и по поводу роли Канта в новейшей истории аэропорта.

А Елизавету Петровну я, конечно, поздравляю. Далеко не самый последний монарх в истории Российской империи.

* - Данные пока предварительные. Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование. Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 МСК в эфире телеканала «Россия-1».