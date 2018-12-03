Не все так плохо: Плата за капремонт в 2019-м в Калининграде не повысится

Минимальный размер взноса за капремонт в нашей области не менялся с 2015 года и по-прежнему составляет 5,9 руб. на квадратный метр общей площади. На очередном заседании думы депутаты утвердили эту ставку и на 2019 год.

- Есть субъекты, где размер взноса значительно выше, чем у нас. Он пересматривается ежегодно. Однако без выноса на общественное обсуждение какие-либо изменения не будут приняты, - подчеркнул и.о. министра строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

В нашей области наблюдается рост собираемости взносов на капремонт жилых помещений от физических лиц. За десять месяцев нынешнего года этот показатель в среднем по региону превысил 84%. За аналогичный период 2017 года он составлял 77,8%.

- Принято решение оставить финансовую поддержку регионального оператора по капремонту. Это 444 миллиона из областного и местных бюджетов. Тем самым реализация программы на 2019 год в ранее запланированном объеме будет обеспечена, - заявил Сергей Черномаз.

По предварительным итогам, сегодня работы по капремонту завершены по 555 домам. Еще 68 ремонтируются, однако средний процент готовности по ним составляет 80%. Кроме того, продолжена замена лифтового оборудования. В 2018 году для этого предусмотрели финансовую поддержку из областного бюджета в сумме 30 млн. рублей. В итоге заменят 92 комплекта лифтового оборудования в 39 многоквартирных домах. Однако еще девять многоэтажек определены переходящими на будущий год. В них планируют заменить 21 лифт.

Таким образом, всего в этом году отремонтируют 632 многоквартирных дома, в том числе и 57 домов-памятников. Условия проживания улучшатся для 30 тысяч человек. На это предусмотрено свыше 1,1 млрд. рублей из областного, местного бюджетов и средств собственников из взносов на капремонт.

В следующем году в планах преобразить еще 566 домов. По некоторым объектам сейчас проводятся конкурсные процедуры, по другим – подрядчик уже определен. По оставшимся домам торги объявят в самое ближайшее время. Параллельно Фонд ведет мониторинг объектов, запланированных к включению в краткосрочный план 2020 года. Для этого обследуют порядка тысячи домов.