Таинственный калининградец передал 45 тысяч рублей на лечение слепого 17-летнего музыканта

В Калининграде за один день собрали деньги на операцию для 17-летнего Никиты Плетнева из Пионерского. Интересно, что сбор был объявлен утром в понедельник, 3 декабря. Уже к вечеру были необходимые средства и даже больше!

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» сообщает, что откликнулись десятки людей.

- Один из жертвователей, пожелавший остаться неизвестным, приехал в офис фонда на улицу Колоскова и передал для семьи Никиты 45 тысяч рублей,- говорят в фонде. – Этих денег хватит на операцию и проезд Никиты с мамой в Санкт-Петербург и обратно.

Также на счет фонда поступило пожертвование в сумме 45 тысяч рублей от главы Пионерского Елены Широченко.

И деньги продолжают приходить, причем не только от жителей Калининградской области, но и из других регионов России. Полный отчет по поступлениям фонд «Берег надежды» обещает представить во вторник. Уже известно, что средства, превышающие необходимую сумму, будут зарезервированы для Никиты на случай, если ему понадобятся дополнительные операции или медицинские исследования.

Никита не видит с рождения, у него ретинопатия обоих глаз. В детстве он перенес несколько операций, периодически наблюдается в Санкт-Петербурге. Недавно ему удалили глаз.

Никита – пианист с уникальным талантом. В детстве услышал, как его двоюродный брат играет на аккордеоне, и стал подбирать аккорды сам. Никита играет на слух, запоминая наизусть значительные произведения.