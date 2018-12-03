Две недели на прожиточном минимуме: Попробовал сезонных фруктов, почувствовал головные боли

Мы продолжаем рассказывать об эксперименте нашего журналиста, который решил протянуть на прожиточном минимуме две недели. То есть Ивану Маркову нужно потратить на жизнь не более 5 798 рублей. Первые части читайте ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Чай вместо обеда в четверг немного помог утолить голод, но к вечеру есть захотелось как никогда сильно. К тому же, весь день я провел на ногах и на морозе в Славском районе, а дома ждали все те же макарошки, которые были куплены ранее. Чтобы не есть их пустыми, пришлось купить кусок недорогого сыра (147 рублей) и сливки (30 рублей). Также вспомнилось второе правило жизни от министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой – покупать сезонные фрукты, чтобы хоть иногда баловать себя витаминами. А раз так – время жить на широкую ногу! Повезло, что цена на хурму как раз стала снижаться, и недорогие мандарины из-за приближающегося Нового года появились в каждом супермаркете. Купил по килограмму того и другого (130 + 70 рублей).

В тот же вечер вспомнил, что уже два дня экономлю на обедах, поэтому решил порадовать себя булкой за 39 рублей. Итого, на утро пятницы мой бюджет на три предстоящих дня составил 1041 рубль и 50 копеек. При этом, пока за эту неделю я ничего не приобрел, кроме еды, но уже потратил почти две третьих положенной суммы своего прожиточного минимума. Назвать мое питание сбалансированным тоже вряд ли можно: я урезал свой рацион как минимум вдвое (если не втрое), постоянно испытываю голод, чувствую усталость, а также появились головные боли.

Если рассудить здраво, то за выходные человек должен тратить намного больше, чем в будни, так как он идет в кино, театр или кафе, ведет детей в зоопарк или отдает в секцию (конечно, не в бесплатную). В общем, практически все удовольствия сейчас платные, даже если это просто прогулка по берегу моря (бесплатные билеты, к сожалению, у нас пока не в ходу). Именно поэтому главной моей задачей на пятницу стала экономия денег на выходные.

Утром я позавтракал макаронами с яичницей (за все это я уже заплатил ранее), употребил третью хурму из четырех приобретенных в четверг, а также взял на работу четыре мандарина и банан (25 рублей).

Из-за рабочего стола в этот день я постарался практически не вылезать, чтобы экономить энергию, а коллеги из редакции начали замечать, что я стал больше грубить и меньше улыбаться. Я думаю, по этой причине конфетами меня уже никто не угощал и к обеду я был совсем никаким. К тому же, в столовую я пришел, когда практически все было съедено (но в моих планах и не было наедаться). Вместе с бесплатным супом, к которому полагается бесплатный же хлеб, я съел пюре со сметаной и морковной зажаркой (70 рублей). Ужин полагался еще более скромный, но положение спас приезд тещи! Она, узнав из газет о том, что зять голодает, привезла огромный набор продуктов, включая свежеприготовленные картофельно-грибные зразы. Можно, конечно, считать, что эксперимент на этом был немного подорван, но зато к выходным мне удалось оставить 946 рублей 50 копеек. Лучшим развлечением на эти деньги мог стать только старый-добрый поход в гости.

Подъев в субботнее утро все то, что еще оставалось от приезда Таниной мамы, мы отправились к ней в гости в Светлогорск. Субботним же вечером побывали еще в одних гостях (правда, с пустыми руками туда ходить не принято, поэтому Таня покупала пирог).

Воскресенье мы, позабыв о заветах саратовского министра труда, вспомнили о советах Винни-Пуха и снова прожили в гостях у тещи, поэтому об урезанном рационе получилось совершенно забыть. Можно считать, что это было чем-то вроде накопления резервов перед действительно страшной второй неделей прожиточного минимума.