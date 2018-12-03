«Страна других. Дети»: Необычный завтрак в ресторане и дефиле в... музее

В минувшую субботу благотворительный проект медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети» предложил детям с ограниченными возможностями здоровья стать героями сразу нескольких историй - «Другой ресторан», «Другой музей», «Другое дефиле»

«Другой ресторан»: На кухне сам шеф пожал руку: "Удачи!"

Субботним утром в калининградском ресторане “Пармезан” уже довольно много посетителей, большинство бронировали столики заранее. Персонала едва ли не вдвое больше, чем обычно. Сегодня обслуживать гостей будут необычные официанты - 14 ребят, из них 10 - подростки с ограниченными возможностями здоровья. На подстраховке - профессионалы.

- Не забыл, что самое главное? Правильно, улыбка, - напоминает Филиппу Прусову его наставник.

20-летний Филипп работает в паре с 17-летним Иваном Зарудным. Они уже распределили роли: кто общается с клиентами, кто записывает заказ. В начале рабочего дня ребятам показали, как устроено ресторанное закулисье, отвели на кухню, и сам шеф-повар пожал Филиппу руку: “Удачи!”

Филипп - общительный и дружелюбный парень, у него масса увлечений. Он закончил спецшколу и колледж, но постоянную работу найти сложно, хотя самая большая мечта Филиппа - быть полезным людям.

Проект "Другой ресторан".Фото: Виктор Буздин

Застенчивому Никите Шепелёву, пареньку из другой пары официантов, 21 год. Как многие люди с синдромом Дауна, Никита также имеет все шансы интегрироваться в обществе - если общество перестанет отталкивать особенных ребят. Никита много путешествует со своей мамой, занимается в центре “Особый ребёнок” где играет в театральной студии. Вместе с Никитой работает 13-летняя Лиза Бугаева - девочка из многодетной семьи, ученица православной гимназии.

Дед Мороз раздает гостям конфеты и мандарины в обмен на песенки и стишки. Не сразу узнаешь под бородой и седыми кудрями владельца "Пармезана" Максима Здрадовского. Позже, уже в студии радио “Комсомольская правда - Калининград”, он признается, что в это утро испытал множество эмоций:

- Ведь это всё не про детей, а про нас, про взрослых. Это то, что заставляет задуматься о смысле жизни, о нашем обществе, об особенных людях. Коллектив накануне очень волновался, не спал, шеф приехал в семь утра готовить завтраки. А когда я уходил, они меня спросили: а можно мы продолжим? Зацепило ребят, и это очень хорошо.

14-летняя дочь Максима Валерия работала вместе с 16-летней Дарьей Хабаровой.

- Мы очень подружились. У Даши есть качество, которое встретишь не у каждого ребенка, - она очень добрая и открытая. Мы обслуживали три столика, гости сменялись раза по два. Конечно, мы все немного устали, но это того стоило. Я после завтрака видела откровенно счастливые лица, - рассказала Лера.

- Если у кого-то плохое зрение или слух - можно надеть очки, использовать аппарат. Но если у человека скверный характер - это уже не исправить. В Голландии профессор с аутизмом написал 40 книг написал, преподаёт в университете. Я вижу летом в Паланге много людей на колясках, у нас я не вижу никого. Они сидят по квартирам всю жизнь. Что-то не то с нами. И эта акция - мой шанс подвигнуть людей задуматься об этом, - считает Максим Здрадовский.

Главный вопрос, который обсуждали в “Пармезане”, и особенно мамы юных официантов - трудоустройство ребят. Готов ли бизнес предоставить им работу, а с другой стороны - готовы ли клиенты к тому, что кофе им принесет паренек с аутизмом или девушка со слуховым аппаратом? И еще одна проблема: обучение персонала работе с особенными посетителями.

Максим Здрадовский не скрывает: он готов принять на работу человека с ограниченными возможностями здоровья (кстати, все ребята в тот день получили зарплату).

- Но есть сложности, - признается ресторатор, - есть особенности нашего бизнеса и законодательства. А все ли посетители воспримут адекватно особенных людей? Не буду обманывать - не все. Кто-то будет шуметь и ругаться. Но надо менять себя, относиться с пониманием, уважением, терпением, ведь это тоже наши земляки.

Проект "Другой музей".Фото: Александр Подгорчук

«Другой музей»: Мама, не волнуйся, мы - на глубину!

Музей Мирового океана принимает эстафету от «Другого ресторана», «Другого оркестра», «Другого пляжа», «Другого зоопарка» и начинает новую главу – «Другой музей».

Порядка ста участников – детей с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении родителей, руководителей благотворительных фондов, центров – организованно расходятся на разные экскурсии.

Журналисты «погружаются» на «Глубину» в сопровождении ведущего методиста, экскурсовода Юлии Железновой. Экскурсия эта – инклюзивная, в ней приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и обычные ребятишки. Удивительно то, насколько свободно себя чувствуют дети друг с другом. Большинство из них познакомились за несколько минут до начала экскурсии, взялись за руки и сразу же выразили готовность «нырять в океан».

Во время экскурсии дети внимательно слушали гида. Это подтвердил тест Юли Железновой на середине пути, когда она попросила ребят, кто внимательно ее слушает, потереть правой рукой мочку левого уха.

Дружно растираем уши…

Благодаря специальным информационным панелям, мы погрузились на глубину 11 тысяч метров, узнали, кто живет в этой темной глубине, изучили «клешни» и прожектора глубоководного обитаемого аппарат «Мир», рассмотрели скелет кашалота, с помощью сенсорной панели сначала «раздели», потом – «одели» кашалота (изучили не только строение скелета, но и мышцы, органы кашалота)… В финале Юлия Железнова предложила детям нарисовать глубину.

- Юля, вы специально учились работе с особенными детьми? - пока дети заняты выбором фломастеров и мелков, общаемся с экскурсоводом.

- Да, проходила специальное обучение, как и многие сотрудники нашего музея, - рассказала Юлия Железнова. – И эта экскурсия – не первая, когда я работаю с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В Музей Мирового океана довольно часто приходят дети с различными заболеваниями – кто-то с родителями, кто-то в составе групп, и мы стараемся быть готовыми к встрече с каждым из них.

- Во время экскурсии вы часто предлагаете детям: потрогать, погладить, пощупать…

- Для участников инклюзивной экскурсии – а сегодня мы работали с детьми с расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна, ментальными нарушениями, - очень важна не только визуальная, аудиальная, но и тактильная информация. Поэтому старалась включить разные приемы в нашу прогулку.

- Вы следите за темпом экскурсии?

- Вижу эту группу впервые. Обязательно слежу за реакцией детей, если вижу, что перегружены, делаю остановку. Вы обратили внимание, что у нас была даже небольшая физминутка. Дети хорошо откликаются на такие предложения.

- Сколько длится инклюзивная экскурсия?

- Не более 20 минут, как показывает практика, если больше – дети устают. В завершении предложила детям нарисовать свои впечатления, чтобы сбросили напряжение. Приятно, что дети – особенные и обычные – делают совместные рисунки, помогают друг другу. По моим ощущениям, все прошло замечательно.

Проект "Другой музей".Фото: Александр Подгорчук

ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ «ДРУГОГО МУЗЕЯ»

Пара №1

Людмила, мама Даши ДУБОВИК:

- Очень интересно. Если честно, наблюдала больше за Дашей, не все слышала, что было во время экскурсии. Вижу, что Даша заинтересовано ко всему отнеслась. Музей для нас – друг, Даша здесь часто бывает. Рисовать она любит. И даже сейчас, посмотрите, она рисует с удовольствием и старается слушать, что я о ней вам говорим. Видите, как она улыбается?

Варвара ГОМАН, сопровождала Дарью Дубовик:

- Папа рассказал об этой экскурсии, попросил меня поучаствовать. Я немножко расспрашивала его и согласилась. С Дашей мы во время экскурсии держались вместе, сейчас рисуем: я – глубину, Даша – небо, солнце. Во время этой экскурсии узнала о приспособлениях, благодаря которым аппарат «Мир» работает на глубине, интересно было слушать то, как готовят водолазов к погружению.

Сергей ГОМАН, папа Варвары Гоман, директор центра развития одаренных детей Калининградской области:

- Эмоции от экскурсии, от проекта «Страна других. Дети» - самые яркие, испытываю восхищение и благодарность к организаторам этого проекта, а также ко всем тем, кто откликнулся и поддержал. Считаю, что такие форматы, такое общение делает нас - лучше, мир - лучше.

К участию в проекте внутренне нужно быть готовым. Когда предложил Варе – стать участнице инклюзивной экскурсии, сопровождать девочку с ограниченными возможностями здоровья – она согласилась, но знаю, что волновалась и переживала. Но я наблюдал за Варей, могу точно сказать, что она получает удовольствие.

Мне приятно, что именно сегодня, в субботу, 1 декабря, в Москву, на съемки викторины «Умники и умницы» улетела группа детей-воспитанников центра развития одаренных детей. И среди них - девушка с ограниченными возможностями здоровья…

Пара №2

Ольга, мама Андрея АЛЕКСИЕВИЧА:

- Андрею 16 лет. В прошлом году он окончил обучение в школе-интернате. Сейчас больше находится дома. Он - большой помощник в быту: участвует в строительстве дома, мастерски чистит картошку, лепит пельмени, всегда поет, потому что обожает музыку. Из увлечений – собирает пазлы, сейчас пошел на рекорд, собирает пазлы из 3000 частей, причем делает это без инструкций, без картинок. Нас, к счастью, приглашают на разные мероприятия, потому что Андрею важно быть в обществе. Вижу, что ему в музее сегодня очень хорошо, он много смеется, с Макаром прекрасно общаются.

Макар БАТУРИН, сопровождал Андрея Алексиевича:

- Я очень старался понять Андрея, аккуратно спрашивал, что ему интересно. Считаю, что контакт у нас сложился. Знаю, что моя мама за нас переживала. И я переживал, потому что никогда не разговаривал с такими людьми. Все прошло хорошо!

Татьяна БАТУРИНА, директор школы № 29 Калининграда, мама Макара Батурина:

- Была спокойна за сына, за то, как он проявится. Но и волнение, не скрою, было. У Макара все друзья – старше его. А в паре с Андреем Макар выступил в роли наставника, старшего друга… Ценность проекта в том, что такая форма взаимодействия - особенных и здоровых детей - становится привычной, такие проекты поворачивают общество к особенным детям, взрослым. Вот из таких событий и складывается отношение в обществе. На мой взгляд, этот проект больше нужен не особенным, а здоровым людям.

Пара №3

Алевтина, мама Антона ЛЕЛЯВИНА:

- В музее с сыном бываем не часто. Эта экскурсия очень познавательная. Бросилось в глаза то, что дети, они ведь только познакомились, так держались сплоченно, дружно, слушали с интересом. Мне кажется, совсем не устали. Да я, взрослый человек, с большим интересом слушала экскурсовода. Спасибо!

Нина ПАНИНА, сопровождала Антона Лелявина:

- Для меня эта экскурсия стала очень полезной. Я познакомилась с новыми детьми, с Антоном мы дружно прошли весь этап. В школе я сейчас разрабатываю проект о кашалоте. И все, что я узнала о кашалоте сегодня в музее, - мне пригодится.

Пара № 4.

Никита ДУМБЛЯУСКАС:

- Больше всего мне запомнились рыбы, акулы, а кашалот - хороший. Я подержал зуб кашалота, он очень большой. И девушки мне очень понравились!

Дарья ПАВЛОВА и Дарья ЩЕРБАКОВА – подружки, сопровождали Никиту Думбляускаса:

- Я без раздумий согласилась участвовать в этом проекте и сопровождать ровесника с ограниченными возможностями здоровья, - призналась Дарья Павлова.

- А я решила Дарью поддержать, и хочу сказать, что сама экскурсия была очень интересной, честно говоря, сама давно в музее не была. Не знала, что у китов – такие огромные усы!

Елена, мама Никиты Думбляускаса:

- Замечательная экскурсия! Очень рада, что Никита так активно участвовал, отвечал на вопросы, живо реагировал. Ему очень было интересно.

Дефиле в музее.Фото: Александр Подгорчук

«Другое дефиле»: Улыбаемся и машем!

Один из залов Музея Мирового океана в этот день стал еще и подиумом. Девять детских организаций - участников проекта «Страна других. Дети» делегировали по два ребенка в модели. И все 18 мальчишек и девчонок с таким классным настроением – красивые, стильные, легкие, ждущие аплодисментов публики – устроили показ детской моды.

- Впервые работала с особенными детьми, - поделилась впечатлениями одна из соорганизаторов показа стилист Дарья Князева. - Могу сказать, что абсолютно все участники показа – большие трудяги. Все, что требовалось от них, выполняли с желанием, очень ответственно. Я и всем детям благодарна, и их родителям – за настроение, за ощущение счастья. Все они заслуживают огромного уважения.

Спасибо за трогательный и красивый показ мод говорим также: Музею Мирового океана и его директору Светлане Сивковой, стилистам Дарьяне Князевой и Дарье Жолудь, подготовка дефиле - Светлана Иванова, одежда предоставлена магазином «Стильняшки».