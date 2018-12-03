Антон Алиханов: Бабушкам, торгующим зеленью, нужно предоставить бесплатные лотки

Об уличной торговле

В ходе «Прямой линии» губернатора попросили прокомментировать борьбу с незаконными торговцами на реконструированной улице Баранова, откуда «изгнали торгующих там бабушек».

- Я думаю, город найдет на средства, сделает нормальные лотки, чтобы они не сидели под дождем. И предоставлять это бесплатно, как это делается в других муниципалитетах,- сказал губернатор. - И бабушки, я очень люблю бабушек, которые торгуют своей зеленью, не хочу их обидеть, - и для них мы тоже обустроим инфраструктуру. Но это не бабушки, которые торгуют носками, которые они связали. Это конкретный бизнес конкретных предпринимателей, которые этих людей нанимают, они на них работают. Мы, несомненно, справимся с незаконной торговлей на улице Баранова. Хочу, пользуясь случаем, передать привет владельцам Центрального рынка, и их охране. И сказать им, что они могли бы решить эту проблему, но остались глухи к нашим просьбам, за что в скором времени последует наказание.

О транспортном налоге

По мнению Антона Алиханова, вместо повышения транспортного налога необходимо усиливать работу по взысканию долгов с неплательщиков.

- Есть замечательный человек Грибов Иван (бывший депутат Облдумы, директор строительной компании. – Ред.), который больше 150 тысяч рублей должен по транспортному налогу за две свои БМВ седьмой серии, сейчас уже на третьей ездит. Банкрот, не достроил нам ФОК на Аллее Смелых. И знаете, что он говорит в частных разговорах? «Мне государство должно больше». Он нас обирает, и мы еще должны за него разбираться! - возмутился губернатор.

Глава региона добавил, что задолженность по транспортному налогу в области составляет миллиард рублей.

Антон Алиханов на прямой линии ГТРК "Калининград".Фото: Правительство Калининградской области

О фейерверках

По словам Антона Алиханова, фестиваль фейерверков в этом году проводился за счет частных средств на территории у нового стадиона на острове.

- Организаторы остались в глубоком минусе и они, думаю, не горят желанием проводить фестиваль там еще раз, - сказал губернатор. - Будет ли следующий фестиваль в Калининграде – не уверен. Возможно, вернемся на побережье.

Напомним, до этого года бесплатный фестиваль фейерверков проходил в Зеленоградске, собирая зрителей на променаде. Этой осенью организаторы приняли решение устроить праздник на острове Октябрьском. Помимо фейерверка посетители могли послушать концерт. Вход на территорию фестиваля был платным.

О миллионном жителе

Одни из вопросов, прозвучавших на прямой линии, касался миллионного жителя Калининградской области. Недавно в Росстате заявили, что население региона превысило миллион человек. Журналистов интересовало, кто стал "историческим" калининградцем.

- Вы скоро все узнаете, - пообещал губернатор. - Мы вместе поедем и поздравим. Пока могу сказать, что миллионный житель Калининградской области живет на востоке нашего региона.