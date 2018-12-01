Юбилейный фестиваль «Балтийские сезоны» завершился концертом Дениса Мацуева с детьми

В пятницу 30 ноября в Светлогорске завершился юбилейный XV Фестиваль искусств «Балтийские сезоны», героями вечера стали Денис Мацуев и юные музыканты из проекта «Синяя птица».

ВПЕРЕДИ - ЖИЗНЬ!

Еще перед концертом продюсер и худрук «Балтийских сезонов» Давид Смелянский сказал, что живет фестивалем даже не 15, а 17 лет, ведь около двух лет ушло на подготовку первых «Сезонов».

- Для меня это большое счастье, потому что я люблю свою работу. Я уже прирос к Калининградской области. Для меня эта территория стала родной. Несмотря на все проблемы, которые существуют у нынешнего времени, фестиваль есть, был и будет. Впереди – жизнь! – сказал он. – 15 лет назад перед нами ставили задачу, чтобы материковая Россия соединилась культурным мостом с Калининградом. Люди были мало информированы из-за своей отдаленности. И мы с этой задачей справились.

Денис Мацуев и Давид Смелянский.Фото: Александр КАТЕРУША

Денис Мацуев отметил, что в Калининграде намерен отобрать юных талантливых музыкантов.

- Очень хочется, чтобы заработал тот проект который будет здесь, с филиалами наших школ. Чтобы талантливые дети, которые здесь находятся, а я уверен в этом, мы обязательно приедем их отбирать, чтобы они блистали и развивались! – сказал он и добавил пару слов про концерт-закрытие фестиваля, уточнив, что на сцене будет исключительно импровизация. - В сегодняшнем нашем концерте – обновленная команда, совсем юная. Но если вы не будете смотреть на картинку, когда они будут играть, то у вас будет полное ощущение, что играют уже сложившиеся музыканты, - улыбнулся Денис Мацуев. – За 15 лет творческой начинки, которая была на этом фестивале публика многое повидала. Эта публика готова к абсолютно любой музыке.

САКСОФОН И РОЯЛЬ

На сцене «Янтарь холла» блистал пианист-виртуоз Денис Мацуев. В концерте также приняли участие контрабасист Андрей Иванов, валторнист Аркадий Шилклопер и юные музыканты из разных городов России: скрипач Матвей Блюмин, барабанщик Даниил Гулевич, саксофонистка Софья Тюрина, которая обладает уникальным перперманентным дыханием, то есть она дует в саксофон и одновременно дышит носом. Все ребята – звезды творческого конкурса-шоу «Синяя птица».

Стоит отметить, что для многих зрителей артисты-дети на сцене стали неожиданностью.

Самому младшему музыканту - Елисею Мысину из Ставрополя всего 7 лет, с 3,5 лет занимается на пианино, сам сочиняет музыку и исполняет ее перед большой аудиторией в России и за рубежом.

Елисей Мысин и Даниил Гулевич.Фото: Александр КАТЕРУША

Когда Денис Мацуев объявил его, на сцене появился маленький светловолосый мальчик. Рядом со статным иркутским пианистом он казался совсем крохой.

- Ой какой клопик! – захихикали женщины в зале.

Однако, этот мальчик поразил всех своей игрой. Он уверенно исполнял произведения Моцарта и Шопена. При этом Елисею пришлось отодвинуть мацуевский, и садиться на свой, высокий стул-банкетку, чтобы достать до клавиш. А чтобы дотянуться до педалей рояля, к ним самолично приделал специальное приспособление.

Была и полька Рахманинова в четыре руки с Денисом Мацуевым, и общее, совместное с музыкантами импровизационное исполнение знаменитых произведений Эдварда Грига, Джорджа Гершвина и других авторов.