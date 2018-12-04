2018-12-12T11:23:21+03:00
Спорт

На зависть «Балтике»: Волейболистка «Локомотива» забила соперницам ногой!

Наши девушки выиграли в Суперлиге четвертый матч подряд
Роман Китайцев
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Наша красавица Бояна Живкович.Наша красавица Бояна Живкович.Фото: Роман Китайцев
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В воскресенье калининградский волейбольный «Локомотив» встречался в Саратове с местным клубом «Протон». Ожидания от матча были очевидны – саратовская команда является аутсайдером женской Суперлиги. Но все сложилось не так однозначно, как могло бы показаться.

Первую партию «Протон» откровенно провалил. К середине партии на подачах Аны Клегер калининградские волейболистки имели преимущество в 8 очков. Хорошо действовали в атаке Ирина Воронкова и Юлия Подскальная, на блоке отличились Валерия Сафонова и Екатерина Орлова. В итоге - уверенная победа в первой партии 25:15.

Вторая партия начиналась более-менее ровно. Но уже после счета 5:4 в пользу «Локомотива», саратовские волейболистки снова посыпались в приеме. Даже простой перевод мяча на сторону «Протона» заканчивался очком в пользу «Локомотива». Так, сыграв ногой в защите, Бояна Живкович отправила высокую «свечку» на сторону соперниц, и мяч просто упал на площадку. В итоге разгром 25:14. Как пошутили в пресс-службе клуба, удар Бояны получился «на зависть футболистам калининградской «Балтики».

Казалось дело сделано, и третья партия - просто формальность. Видимо, так же подумали и наши волейболистки, но игроки «Протона» и главный тренер Юрий Маричев так не считали. Молодая диагональная «Протона» Вера Костючик перестала ошибаться в атаке и набирала очко за очком. Наталья Думчева и Анастасия Маркова поддержали коллегу по команде и просто «утопили» «Локомотив» в третьей партии. А на другой стороне площадки у наших девушек не получалось ничего. Появились ошибки в атаке и в приеме. И закономерный конец партии – 25:13.

В начале четвертой партии саратовские волейболистки продолжили показывать качественную игру. Первые отрезок - 8:4 в пользу «Протона». К счастью, дальше игроки «Локомотива» взяли себя в руки, успокоились и настигли соперниц, сравняв счет к середине партии – 10:10. Была равная игра, но в концовке все таки калининградские волейболистки дожали «Протон», и атака Юлии Подскальном поставила точку в парии и матче 25:22 и 3:1.

Таким образом «Локомотив» одержал четвертую победу в четырех матчах, в то время как «Протон» потерпел четвертое поражение к ряду. Калининградская команда единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги после 4-го тура чемпионата.

Прошедший матч отметился еще одним интересным фактом, по разные стороны площадки встретились две сестры – Юлия и Алина Подскальные. Младшая сестра нашей центральной блокирующей в этом сезоне выступает за саратовский «Протон» в роли связующей.

А мы тем временем уже в воскресенье, 9 декабря, сможем поболеть за наших волейболисток в стенах СК «Янтарный» в рамках пятого тура чемпионата России. К нам в гости приезжает «Уралочка-НТМК» легендарного тренера Николая Карполя.

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