2018-12-04T14:24:33+03:00
Общество

Тест на императрицу: Хорошо ли вы знаете Елизавету Петровну?

Проверьте свои знания о самой женственной из российских правительниц [тест]
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Калининградский аэропорт, вероятнее всего, назовут именем императрицы Елизаветы. «Комсомолка» подготовила увлекательный тест — пройдите его прямо сейчас и окунитесь в эпоху роскошных балов и дворцовых интриг.

1Кто был отцом Елизаветы Петровны?

.
Правильный ответ:Конечно, Петр I. А матерью Елизаветы была императрица Екатерина I.

2Как Елизавета пришла к власти?

.
Правильный ответ:Именно благодаря дворцовому перевороту 1741 года Елизавета пришла к власти. Позднее его назовут самым бескровным госпереворотом в истории России.

3Где находится памятник Елизавете?

.
Правильный ответ:Разумеется, в Балтийске. Всего час езды от Калининграда.

4Каким новшеством отметилось правление Елизаветы?

.
Правильный ответ:Елизавета подписала указ об отмене смертной казни. Он был опубликован 7 мая 1744 года.

5Кто из великих ученых жил при Елизавете?

.
Правильный ответ:Понятное дело, Михаил Ломоносов. Он даже посвятил ей свою знаменитую «Оду на день восшествия…».

6Как звали первого фаворита императрицы?

.
Правильный ответ:Действительно, Алексей Разумовский был с императрицей довольно близок. И современники даже считали, что она состояла с ним в тайном церковном браке. Но документов, подтверждающих это, не сохранилось.

7Во время какой войны русские войска захватили Кёнигсберг и Восточную Пруссию?

.
Правильный ответ:Это была Семилетняя война, которая шла на протяжении 1756—1763 годов.

8Как звали кровожадную личность, жившую во время Елизаветы?

.
Правильный ответ:Известная своей кровожадностью помещица Салтычиха проводила свои расправы в конце правления Елизаветы Петровны.

9Почему Елизавету называют «веселой императрицей»?

.
Правильный ответ:Да, императрица Елизавета была действительно «шальной» и любила повеселиться на балах. А их в ее жизни было бесчисленное множество.

10Современники пишут, что Елизавета была весьма суеверна. Как это проявлялось?

.
Правильный ответ:А еще Елизавета никогда не осмеливалась войти в дом, где лежал покойник.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо, приятель. А вы хоть в курсе, что калининградский аэропорт назвали именем Елизаветы? Нет? Ну, тогда и не нужно им пользоваться. Езжайте в Гданьск, оттуда вылетайте.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо, приятель. А вы хоть в курсе, что калининградский аэропорт назвали именем Елизаветы? Нет? Ну, тогда и не нужно им пользоваться. Езжайте в Гданьск, оттуда вылетайте.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо, приятель. А вы хоть в курсе, что калининградский аэропорт назвали именем Елизаветы? Нет? Ну, тогда и не нужно им пользоваться. Езжайте в Гданьск, оттуда вылетайте.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо, приятель. А вы хоть в курсе, что калининградский аэропорт назвали именем Елизаветы? Нет? Ну, тогда и не нужно им пользоваться. Езжайте в Гданьск, оттуда вылетайте.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:«Троечка». Ни шатко, ни валко. Ни рыба, ни мясо. Так себе. Короче, Елизавета Петровна на вас бы обиделась и заставила стегать плетьми.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:«Троечка». Ни шатко, ни валко. Ни рыба, ни мясо. Так себе. Короче, Елизавета Петровна на вас бы обиделась и заставила стегать плетьми.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Довольно неплохо. Конечно, в некоторых вопросах вы плаваете, но на должность камердинера при ее императорском величии вполне бы сгодились.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Довольно неплохо. Конечно, в некоторых вопросах вы плаваете, но на должность камердинера при ее императорском величии вполне бы сгодились.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Довольно неплохо. Конечно, в некоторых вопросах вы плаваете, но на должность камердинера при ее императорском величии вполне бы сгодились.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Прекрасный результат! Вы разбираетесь в биографии Елизаветы Петровны не хуже, чем в своей собственной.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Прекрасный результат! Вы разбираетесь в биографии Елизаветы Петровны не хуже, чем в своей собственной.
Поделиться
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд обязал чиновников отремонтировать тротуар на одной из улиц в Нестерове
В Калининграде водитель девять раз заполнял полный бак и уезжал с АЗС, не заплатив
Оксана Астахова назвала самый проблемный район Калининградской области по результатам капремонта
За неделю в области к ответственности привлекли 57 водителей пассажирских автобусов
Житель Черняховска украл у брата тягач и продал его на запчасти
В Калининграде в Белом озере утонул рыбак
В Гвардейском районе открыли новый тепличный комплекс
Евгений Гришковец претендует на 3 млн рублей за роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр»
Алиханов: Обход Черняховска важнее хорошей дороги до Янтарного
Фонд капремонта планирует устроить в Железнодорожном «пестрый ряд»
В Калининградской области появится «Фестивальная дирекция»
Калининградский зоопарк: В Кёнигсбегском тиргартене посетители тоже нарушали и кормили животных
На окраине Калининграда задержали водителя МАНа с поддельными документами на груз древесины
В Калининграде выделили 400 тыс рублей на обслуживание "собачьих" контейнеров
Оксана Астахова назвала калининградский памятник архитектуры, который, по ее мнению, был отремонтирован на 5 баллов
На ул. Красной и участке Моспроспекта запретят парковаться
В Калининграде волонтеры спасли канюка, который попал в капкан
Руководитель фонда капремонта: Конфликт жителей дома на Комсомольской с подрядчиком улажен
За неделю у калининградцев изъяли на границе 150 кг мяса, молока и рыбы из Польши и Литвы
В Калининграде оштрафовали производителя фальсифицированной сметаны
Калининградка получила условный срок за сбитого насмерть пешехода
Астахова: По всей России пока нет практики, чтобы решения судов были не в пользу фондов капремонта
Министр: В Калининградской области заложена хорошая основа под урожай-2019
В Калининграде 1 января на площади Победы выступит группа «ViVA» и эстрадные артисты
Плата за капитальный ремонт в 2019 году в Калининградской области не повысится