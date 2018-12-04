Тест на императрицу: Хорошо ли вы знаете Елизавету Петровну?
Проверьте свои знания о самой женственной из российских правительниц [тест]
.Фото: из архива «КП»
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Калининградский аэропорт, вероятнее всего, назовут именем императрицы Елизаветы. «Комсомолка» подготовила увлекательный тест — пройдите его прямо сейчас и окунитесь в эпоху роскошных балов и дворцовых интриг.
1Кто был отцом Елизаветы Петровны?
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Правильный ответ:Конечно, Петр I. А матерью Елизаветы была императрица Екатерина I.
2Как Елизавета пришла к власти?
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Правильный ответ:Именно благодаря дворцовому перевороту 1741 года Елизавета пришла к власти. Позднее его назовут самым бескровным госпереворотом в истории России.
3Где находится памятник Елизавете?
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Правильный ответ:Разумеется, в Балтийске. Всего час езды от Калининграда.
4Каким новшеством отметилось правление Елизаветы?
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Правильный ответ:Елизавета подписала указ об отмене смертной казни. Он был опубликован 7 мая 1744 года.
5Кто из великих ученых жил при Елизавете?
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Правильный ответ:Понятное дело, Михаил Ломоносов. Он даже посвятил ей свою знаменитую «Оду на день восшествия…».
6Как звали первого фаворита императрицы?
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Правильный ответ:Действительно, Алексей Разумовский был с императрицей довольно близок. И современники даже считали, что она состояла с ним в тайном церковном браке. Но документов, подтверждающих это, не сохранилось.
7Во время какой войны русские войска захватили Кёнигсберг и Восточную Пруссию?
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Правильный ответ:Это была Семилетняя война, которая шла на протяжении 1756—1763 годов.
8Как звали кровожадную личность, жившую во время Елизаветы?
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Правильный ответ:Известная своей кровожадностью помещица Салтычиха проводила свои расправы в конце правления Елизаветы Петровны.
9Почему Елизавету называют «веселой императрицей»?
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Правильный ответ:Да, императрица Елизавета была действительно «шальной» и любила повеселиться на балах. А их в ее жизни было бесчисленное множество.
10Современники пишут, что Елизавета была весьма суеверна. Как это проявлялось?
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Правильный ответ:А еще Елизавета никогда не осмеливалась войти в дом, где лежал покойник.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо, приятель. А вы хоть в курсе, что калининградский аэропорт назвали именем Елизаветы? Нет? Ну, тогда и не нужно им пользоваться. Езжайте в Гданьск, оттуда вылетайте.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо, приятель. А вы хоть в курсе, что калининградский аэропорт назвали именем Елизаветы? Нет? Ну, тогда и не нужно им пользоваться. Езжайте в Гданьск, оттуда вылетайте.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо, приятель. А вы хоть в курсе, что калининградский аэропорт назвали именем Елизаветы? Нет? Ну, тогда и не нужно им пользоваться. Езжайте в Гданьск, оттуда вылетайте.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо, приятель. А вы хоть в курсе, что калининградский аэропорт назвали именем Елизаветы? Нет? Ну, тогда и не нужно им пользоваться. Езжайте в Гданьск, оттуда вылетайте.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:«Троечка». Ни шатко, ни валко. Ни рыба, ни мясо. Так себе. Короче, Елизавета Петровна на вас бы обиделась и заставила стегать плетьми.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:«Троечка». Ни шатко, ни валко. Ни рыба, ни мясо. Так себе. Короче, Елизавета Петровна на вас бы обиделась и заставила стегать плетьми.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Довольно неплохо. Конечно, в некоторых вопросах вы плаваете, но на должность камердинера при ее императорском величии вполне бы сгодились.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Довольно неплохо. Конечно, в некоторых вопросах вы плаваете, но на должность камердинера при ее императорском величии вполне бы сгодились.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Довольно неплохо. Конечно, в некоторых вопросах вы плаваете, но на должность камердинера при ее императорском величии вполне бы сгодились.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Прекрасный результат! Вы разбираетесь в биографии Елизаветы Петровны не хуже, чем в своей собственной.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Прекрасный результат! Вы разбираетесь в биографии Елизаветы Петровны не хуже, чем в своей собственной.
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