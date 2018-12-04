В Калининграде начинают строить Рыбную деревню-2. Как она будет выглядеть?

В апреле 2015 года комитет архитектуры и строительства Калининграда объявил международный конкурс на разработку концепции второй очереди Рыбной деревни. После того, как жюри конкурса рассмотрели 27 работ архитекторов, из которых только 8 были калининградцами (остальные из городов от Ульяновска до Роттердама), журналистам показали проект, получивший Гран-при. Напомним, победил тогда Сергей Фурдуй из Минска, который не стал поддерживать «идеологию скрупулезного воссоздания архитектуры, подражания старине» и пытаться сделать «антикварную реплику зданий». С того момента в памяти отпечатались слайды с изображением трех кварталов, состоящих из зданий с пикообразными силуэтами, облицованных стеклом и темным кирпичом. Вписаны они были в крупный земельный участок, зажатый между Юбилейным и Высоким мостами, а также между Октябрьской улицей и рекой Преголей.

Однако на прошлой неделе в Историко-художественном музее прошла презентация макета будущего Музея русского искусства, который губернатору представил бизнесмен Рустам Алиев. Расположен он будет как раз на месте одного из трех кварталов, спроектированных минским архитектором Фурдуем, но выглядеть здание будет совсем не так, как на ранее представленных картинках. Как так получилось и что могло появиться на месте музея, «Комсомолке» рассказал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.

Первый проект второй очереди Рыбной деревни.

Но прежде чем обсуждать изменение концепции застройки, вспомним, что должно было появиться на месте второй очереди Рыбной деревни до музея Рустама Алиева. Напомним, что перед ЧМ-2018 в Калининграде был острый дефицит пятизвездочных гостиниц, который властям необходимо было восполнить в кратчайшие сроки. В 2015 году из общего земельного участка, рассчитанного на реализацию всего проекта второй очереди Рыбной деревни, была выделена одна треть под постройку этой гостиницы. Отель должен был вырасти рядом с Рыбной биржей.Пятизвездочный отель

Летом 2016 года Корпорация развития туризма в Калининградской области заключила инвестиционное соглашение с компанией «БалтЕвроСтрой», учредителем которой на тот момент являлась родственница мэра Янтарного Людмила Заливатская. Корпорация, как участник этого процесса, рассчитывала получить квадратные метры на первом этаже будущей гостиницы, но реализация проекта сорвалась – интерес инвестора угас.

Далее к процессу подключился еще один инвестор, имя которого «Комсомолке» выяснить не удалось. Известно только, что проектированием всей площадки второй очереди Рыбной деревни начал заниматься архитектор Артур Сарниц. Однако снова что-то пошло не так, и работы по проектированию были остановлены.

Было два участка, стало три

В 2017 году два земельных участка второй очереди Рыбной деревни внезапно превратились в три. Третий участок был совсем небольшим (его площадь составила всего 1047 квадратных метра), и расположен он был практически на самом берегу Преголи. В сентябре 2017 года из рук Корпорации развития Калининградской области он перешел в руки компании «Топмост», а в декабре эта компания начала заливать бетон. Но не сложилось.

- Этот участок мы серьезно не воспринимали, так как он находился в 20-метровой береговой зоне, - рассказывает Вячеслав Генне. - Строить там нельзя было, так как Водный кодекс накладывал соответствующие ограничения, там могло было появиться лишь благоустройство или какие-то нестационарные формы. В итоге, объект был снесен, и к чемпионату мы подошли с газоном и вымощенной набережной.

Новый проект застройки

Как выяснилось, еще за полтора года до этого сноса бизнесмен Рустам Алиев, гендиректор компании ОАО «Молоко», начал проталкивать свою идею создания Музея русской живописи. Правда, первое, что он должен был сделать, – это найти подходящий земельный участок. Помог с этим, по словам Вячеслава Генне, губернатор.

- Поиском выставочной площадки Алиев занимался долго. Сначала он расселил 8-квартирный двухэтажный дом советской постройки на Кутузова, но площадей под коллекцию там не хватило, и место было не совсем проходным, - рассказывает Генне. – Зато потом идеей музея проникся губернатор Антон Алиханов, после чего прошел ряд процедур, связанных с предоставлением земельных участков этому предпринимателю под строительство объекта. В итоге, рядом с Рыбной биржей теперь будет не гостиница, а музей.

Проект здания Музея русского искусства.

- Как появился проект здания музея?

- Целая группа архитекторов над ним работала. Проект разрабатывали те же ребята, которые разрабатывали первичную концепцию застройки: Ивашков, Фурдуй и Белоцкий, еще пара человек, включая меня. Кто-то занимался планировками, кто-то генпланом, кто-то конструкцией.

- Что с проектом, который представляли в качестве победителя архитектурного конкурса в 2015 году?

- Башен, конечно, уже нет. Но само формообразование как было, так и осталось, - уточняет Генне. – Дворы будут уже не такими активными, на первых этажах останется много стекла, а вдоль реки пройдет променад.

- Не кажется, что музей Алиева сильно выбивается из первоначальной концепции?

- Я думаю, что это сделано умышленно. Мы же не можем и дальше в такой же минеральной штукатурке, как у первой очереди Рыбной деревни, кварталы плодить. Кроме того, в такой архитектуре музей сделать просто невозможно, иначе он будет похож на «Европа-центр». Надо понимать, что там четыре этажа, многопролетные конструкции с колоннами, шестиметровые потолки.

- Проект был единственным?

- Да. Конкурса не было. Не было и общественных процедур. Тем не менее, я три дня в Историко-художественном музее показывал презентацию и рассказывал про функционал здания, говорил, из чего будет состоять коллекция, и какие будут функции помимо музея. Все это уже прописано в договорах Алиева с корпорацией развития вплоть до дат.

Как уточнил Генне, при самых оптимистичных прогнозах подрядчик выйдет на стройплощадку музея уже осенью 2019 года, а в 2022 году, как предполагается, пройдет его открытие.

Эскиз второй очереди Рыбной деревни.

Загадочный инвестор

Что касается самого крупного земельного участка второй очереди Рыбной деревни, то им также заинтересовался инвестор. Его имя известно в правительстве области, но Вячеслав Генне отказался называть его, сославшись на то, что это клиент Корпорации развития, и вопрос нужно задавать им.

Ранее новый директор Корпорации Андрей Толмачев во время эфира на программе «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» сообщал, что по соседству с музеем Алиева разместится некий многофункциональный комплекс.

- Сейчас могу сказать точно, что будет построен многофункциональный комплекс, в котором Корпорация будет иметь определенный объем коммерческих площадей, - заявил Толмачев. - Ими будем оперировать. Задача Корпорации, чтобы оба этих объекта (музей Алиева и многофункциональный комплекс – Ред.) появились. Срок себе ставим — май 2022 года. Есть мнение и желание, чтобы эти работы завершить как можно раньше. Думаю, что активная фаза стройки на площадке начнется в следующем году. Этапы строительства, их сроки сложно прогнозировать. Мы будем помогать застройщикам и делать все зависящее от нас для реализации этих проектов.

Что-то добавить к этому комментарию, Андрей Толмачев отказался. Не стал он и раскрывать и имя загадочного инвестора.

Генне же дал понять, что застройка будет представлять собой два дома-колодца, высота которых будет от 4 до 7 этажей. По его словам, многофункциональный комплекс начнут строить совсем скоро - в феврале-марте 2019 года.