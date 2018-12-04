Начштаба Балтфлота: Все говорят Кант, а этот человек предал родину, унижался, на коленях ползал

В Калининграде борьба за новое имя для аэропорта "Храброво" получилась особенно острой и упорной. Не обошлось без скандалов, в один из которых даже пришлось вмешиваться Кремлю.

Философа забыли

Но началось с мелочи. В конце октября общественная палата Калининградской области определила трех номинантов для доименования аэропорта "Храброво". В список вошли императрица Елизавета Петровна, в эпоху которой Восточная Пруссия с Кёнигсбергом короткое время входила в состав Российской империи, а также два полководца Великой Отечественной войны - Иван Черняховский и Александр Василевский. Оба в разное время командовали войсками 3-го Белорусским фронтом, штурмовавшими в 1945-м Кёнигсберг. Однако список на этом не ограничился. По настоянию общественности в него включили немецкого философа Иммануила Канта, который в течение нескольких лет, как раз при Елизавете, был подданным Российской империи.

Надо сказать, что фигура Канта в Калининграде очень популярна. В городе находится могила философа, его именем назван университет, имеется несколько памятников. Канта мало кто читал, но его называют "самым знаменитым калининградцем". Поэтому голосование по поводу нового имени для аэропорта не могло обойтись без немецкого мыслителя.

Упорная борьба

Оно и не обошлось. Причем Кант сразу захватил лидерство в интернет-голосовании, значительно оторвавшись от остальных конкурентов. Где-то в середине ноября это заметили в "большой России", и депутат Госдумы от Татарстана Марат Бериев, заинтересовавшись вдруг Калининградом, выступил с гневной речью. Он твердо заявил, прикрываясь, как это нередко бывает, мнением ветеранов, что именем Канта не может называть российский аэропорт, Кант, мол, не наш соотечественник. Слова Бериева широко разошлись по Интернету. К голосованию за имя для калининградского аэропорта стали присоединяться жители других регионов, и в результате Кант стал стремительно терять преимущество, вскоре его начала догонять "веселая императрица" Елизавета Петровна.

Кант - жертва диверсии

Окончательно же "старика Иммануила" выбила из борьбы и вовсе некрасивая история. В ночь на 27 ноября двое негодяев в очках облили розовой краской и памятник Канту возле здания университета, и табличку на том месте, где находился его дом, и даже могилу философа. Несмотря на то, что центр Калининграда нашпигован камерами "Безопасного города", вандалов не удалось задержать до сих пор.

В ночь на 27 ноября памятник Канту облили розовой краской.Фото: Иван МАРКОВ

Скандал после этой темной истории разразился мощный. О "покушении" на Канта сообщили все федеральные телеканалы, а Иван Ургант в вечернем эфире предложил вандалам вместо того, чтобы лить краску на Канта, просто ей подышать.

После этого Кант лидерство утратил, его опередила Елизавета Петровна, а на пятки стал наступать маршал Василевский. И тогда слово взяли военные. Один из призывов "голосовать правильно" озвучил начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Причем сделал это так ярко, что ситуацию пришлось комментировать администрации президента.

Слово за вице-адмиралом

Что произошло? В понедельник сеть буквально взорвал ролик, где видно, как Мухаметшин обращается к стоящим на набережной Балтийска матросам. И говорит он не о боевой подготовке, а о выборе имени для аэропорта "Храброво".

- Там у нас четыре кандидата претендуют, значит, для того чтобы аэропорт носил его имя, - объяснил подчиненным вице-адмирал. - Вот, это, Елизавета Петровна, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Говоря о Канте - этот человек предал свою родину. Он унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру в университете. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет.

Видео разошлось очень широко, скандал разразился не меньший по накалу, чем с диверсией против памятника Канту. В ситуацию пришлось вмешаться пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он ничего страшного и сильно скандального в этой истории не увидел.

- Люди неравнодушны, люди спорят, это очень интересный проект, - сказал Песков РИА "Новости". - Такой накал является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема, поэтому будем надеяться, что по результатам голосования все эти имена будут присвоены.

Во вторник вечером стало известно, что в Калининграде победу одержала императрица Елизавета Петровна. Дочь Петра Великого, а не его внучка, как считает вице-адмирал Мухаметшин.