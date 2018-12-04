2018-12-12T11:23:21+03:00
Общество

Начштаба Балтфлота: Все говорят Кант, а этот человек предал родину, унижался, на коленях ползал

Вице-адмирал Мухаметшин сказал свое веское слово в голосовании за новое имя калининградского аэропорта. Интернет в шоке [видео]
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments18
Вице-адмирал Игорь Мухаметшин выступает перед офицерами Балтфлота.Вице-адмирал Игорь Мухаметшин выступает перед офицерами Балтфлота.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде борьба за новое имя для аэропорта "Храброво" получилась особенно острой и упорной. Не обошлось без скандалов, в один из которых даже пришлось вмешиваться Кремлю.

Философа забыли

Но началось с мелочи. В конце октября общественная палата Калининградской области определила трех номинантов для доименования аэропорта "Храброво". В список вошли императрица Елизавета Петровна, в эпоху которой Восточная Пруссия с Кёнигсбергом короткое время входила в состав Российской империи, а также два полководца Великой Отечественной войны - Иван Черняховский и Александр Василевский. Оба в разное время командовали войсками 3-го Белорусским фронтом, штурмовавшими в 1945-м Кёнигсберг. Однако список на этом не ограничился. По настоянию общественности в него включили немецкого философа Иммануила Канта, который в течение нескольких лет, как раз при Елизавете, был подданным Российской империи.

Надо сказать, что фигура Канта в Калининграде очень популярна. В городе находится могила философа, его именем назван университет, имеется несколько памятников. Канта мало кто читал, но его называют "самым знаменитым калининградцем". Поэтому голосование по поводу нового имени для аэропорта не могло обойтись без немецкого мыслителя.

Упорная борьба

Оно и не обошлось. Причем Кант сразу захватил лидерство в интернет-голосовании, значительно оторвавшись от остальных конкурентов. Где-то в середине ноября это заметили в "большой России", и депутат Госдумы от Татарстана Марат Бериев, заинтересовавшись вдруг Калининградом, выступил с гневной речью. Он твердо заявил, прикрываясь, как это нередко бывает, мнением ветеранов, что именем Канта не может называть российский аэропорт, Кант, мол, не наш соотечественник. Слова Бериева широко разошлись по Интернету. К голосованию за имя для калининградского аэропорта стали присоединяться жители других регионов, и в результате Кант стал стремительно терять преимущество, вскоре его начала догонять "веселая императрица" Елизавета Петровна.

Кант - жертва диверсии

Окончательно же "старика Иммануила" выбила из борьбы и вовсе некрасивая история. В ночь на 27 ноября двое негодяев в очках облили розовой краской и памятник Канту возле здания университета, и табличку на том месте, где находился его дом, и даже могилу философа. Несмотря на то, что центр Калининграда нашпигован камерами "Безопасного города", вандалов не удалось задержать до сих пор.

В ночь на 27 ноября памятник Канту облили розовой краской. Фото: Иван МАРКОВ

В ночь на 27 ноября памятник Канту облили розовой краской.Фото: Иван МАРКОВ

Скандал после этой темной истории разразился мощный. О "покушении" на Канта сообщили все федеральные телеканалы, а Иван Ургант в вечернем эфире предложил вандалам вместо того, чтобы лить краску на Канта, просто ей подышать.

После этого Кант лидерство утратил, его опередила Елизавета Петровна, а на пятки стал наступать маршал Василевский. И тогда слово взяли военные. Один из призывов "голосовать правильно" озвучил начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Причем сделал это так ярко, что ситуацию пришлось комментировать администрации президента.

Слово за вице-адмиралом

Что произошло? В понедельник сеть буквально взорвал ролик, где видно, как Мухаметшин обращается к стоящим на набережной Балтийска матросам. И говорит он не о боевой подготовке, а о выборе имени для аэропорта "Храброво".

- Там у нас четыре кандидата претендуют, значит, для того чтобы аэропорт носил его имя, - объяснил подчиненным вице-адмирал. - Вот, это, Елизавета Петровна, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Говоря о Канте - этот человек предал свою родину. Он унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру в университете. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет.

Видео разошлось очень широко, скандал разразился не меньший по накалу, чем с диверсией против памятника Канту. В ситуацию пришлось вмешаться пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он ничего страшного и сильно скандального в этой истории не увидел.

- Люди неравнодушны, люди спорят, это очень интересный проект, - сказал Песков РИА "Новости". - Такой накал является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема, поэтому будем надеяться, что по результатам голосования все эти имена будут присвоены.

Во вторник вечером стало известно, что в Калининграде победу одержала императрица Елизавета Петровна. Дочь Петра Великого, а не его внучка, как считает вице-адмирал Мухаметшин.

Начштаба Балтфлота о Канте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
Ярошук: Я не понимаю, зачем и куда сбежал бывший директор «Водоканала»
Мэрия Зеленоградска отправит японским котам Кену и Го дом и янтарные ошейники
В Ладушкине 15-летний вандал разбил 20 плафонов фонарей в городском парке
Полиция задержала калининградца, который грабил пенсионерок
Деревню викингов «Кауп» под Зеленоградском расширят за счет международного гранта
Александр Ярошук отказался покупать квартиру 500-тысячному жителю Калининграда
За неуплату штрафов в Калининграде за день арестовали 25 человек
Калининградский зоопарк откроет новую экспозицию «Южная Америка»
В Калининградской области с начала года по военной ипотеке купили 403 квартиры
За четыре года в МФЦ на пл. Победы в Калининграде оказали 700 тысяч услуг
В Калининграде и Гусеве задержали продавцов наркотиков
За неделю в Калининграде демонтировали 100 незаконных рекламных конструкций
Силанов о Двухъярусном мосте: Сейчас его не сносят, не стоит раньше времени ломать копья
Закрытие движения на ул. Баграмяна продлили до 15 февраля 2019 года
На Сельме инспекторы ГИБДД и приставы задержали десять должников
Стелу на въезде в Калининград со стороны ул. Невского установят к маю
В Калининграде осудили постояльца гостиницы, который напал с ножом на соседа
Алексей Силанов: Мэрия Калининграда уже не нарезает участки в охранных зонах предприятий Прибрежного поселка
Сотрудники ГИБДД оштрафовали четырех пешеходов-нарушителей на ул. Багратиона
В Балтийске ликвидировали городскую администрацию и Совет депутатов
В Калининграде десять сотрудников полиции скрыли счета в банках и имущество
В Калининградской области на селе более 30 семей улучшили жилищные условия
Мэр Калининграда сообщил, что город не может набрать на работу дворников
Калининградская драма приглашает в бэби-театр!