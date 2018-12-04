2018-12-04T19:10:07+03:00
Общество

В Калининграде умерла журналист Татьяна Изотова

Ее не стало 3 декабря. Татьяна Андреевна ушла на 67 году жизни
Владислав РЖЕВСКИЙ
Поделиться:
Татьяна Андреевна ушла на 67 году жизни.Татьяна Андреевна ушла на 67 году жизни.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
Изменить размер текста:

Для журналистики она была просто кладом. Эрудиция в самых разных сферах жизни, ум, аналитика, умение разговорить даже молчуна, удивительное чувство юмора. До сих пор помню заголовки ее материалов, например, такой: «Седина в бороду, а собес – в ребро». По-моему, блеск. А уж как она русский язык знала! Когда Татьяна Андреевна заходила в корректорскую, там все знали – сейчас будет разбор полетов. Строгий – но справедливый! При всем этом она была еще и на редкость порядочным человеком. Посекретничав с нею, ты мог быть спокоен – разговор останется между вами.

Главной работой в ее жизни была «Калининградская правда», с которой она была связана с конца 80-х. Еще она писала хорошие, настоящие стихи и блестяще обрабатывала чужие. Читатели ведь часто слали в «Калининградку» стихотворные пробы пера. И Татьяна Андреевна так их доводила до ума, что авторы потом специально приходили к ней, чтобы сказать спасибо.

А еще она любила театр. Там мы с ней последний раз и увиделись – на прогоне 30 ноября. И новый спектакль о господине Мокинпотте ей очень понравился…

Похороны состоятся 6 декабря, прощание в 11 часов в БСМП.

"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким Татьяны Изотовой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Царь горы Джордж Буш
Американский президент, при котором США стали центром силы в мире, Джордж Буш-старший, принимавший распад Советского Союза, наполнивший Россию знаменитыми «ножками Буша», но не переизбранный на второй срок, умер в почтенном возрасте – 94 года
Новости 24
В Калининграде камеры наблюдения помогли найти водителя, который сбил дорожный знак и скрылся
Калининградец арендовал кран-манипулятор и украл две машины
На улице Суворова под колесами БМВ погиб пешеход
Евгений Гришковец остался без премии «Большая книга»
Аэропорт Калининграда официально назвали в честь Елизаветы Петровны
Политолог Сергей Марков: Русская бабушка по своей сути кантианка
Владимир Мединский: Я отношусь к Канту с огромной симпатией
Победителя конкурса на имя для аэропорта Калининграда назовут в прямом эфире «России 1»
Пропавший без вести калининградец подорвался на старом боеприпасе
Суд обязал чиновников отремонтировать тротуар на одной из улиц в Нестерове
В Калининграде водитель девять раз заполнял полный бак и уезжал с АЗС, не заплатив
Оксана Астахова назвала самый проблемный район Калининградской области по результатам капремонта
За неделю в области к ответственности привлекли 57 водителей пассажирских автобусов
Житель Черняховска украл у брата тягач и продал его на запчасти