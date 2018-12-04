В Калининграде умерла журналист Татьяна Изотова

Для журналистики она была просто кладом. Эрудиция в самых разных сферах жизни, ум, аналитика, умение разговорить даже молчуна, удивительное чувство юмора. До сих пор помню заголовки ее материалов, например, такой: «Седина в бороду, а собес – в ребро». По-моему, блеск. А уж как она русский язык знала! Когда Татьяна Андреевна заходила в корректорскую, там все знали – сейчас будет разбор полетов. Строгий – но справедливый! При всем этом она была еще и на редкость порядочным человеком. Посекретничав с нею, ты мог быть спокоен – разговор останется между вами.

Главной работой в ее жизни была «Калининградская правда», с которой она была связана с конца 80-х. Еще она писала хорошие, настоящие стихи и блестяще обрабатывала чужие. Читатели ведь часто слали в «Калининградку» стихотворные пробы пера. И Татьяна Андреевна так их доводила до ума, что авторы потом специально приходили к ней, чтобы сказать спасибо.

А еще она любила театр. Там мы с ней последний раз и увиделись – на прогоне 30 ноября. И новый спектакль о господине Мокинпотте ей очень понравился…

Похороны состоятся 6 декабря, прощание в 11 часов в БСМП.

"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким Татьяны Изотовой.