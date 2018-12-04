2018-12-04T19:31:29+03:00
Экономика

Две недели на прожиточном минимуме: когда стало совсем тоскливо, съел банан

С понедельника до воскресенья корреспонденту "КП" предстоит прожить на полторы тысячи рублей
Иван МАРКОВ
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Базовый набор обошелся в 621 рубль.Базовый набор обошелся в 621 рубль.Фото: Иван МАРКОВ
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Мы продолжаем рассказывать об эксперименте нашего журналиста, который решил протянуть на прожиточном минимуме две недели. То есть Ивану Маркову нужно потратить на жизнь не более 5 798 рублей. Предыдущую часть читайте ЗДЕСЬ, начало - ЗДЕСЬ.

Вторую неделю эксперимента я изначально рассчитывал прожить по науке. Итак, приступим к нашим вычислениям. Если месячный прожиточный минимум равняется 11596 рублям, то в неделю правительство предлагает небогатым калининградцам тратить 2899 рублей. Из этих денег на продукты чиновники выделяют нам ровно половину, то есть 1449 рублей и 50 копеек. Собственно, на них я и попробую прожить с понедельника до воскресенья.

Обеды в рабочую пятидневку, средняя стоимость которых у нас на работе составляет 150 рублей (при очень и очень экономном употреблении пищи), пришлось из рациона исключить. Зато жена согласилась готовить мне что-то с собой.

Теперь вернемся к продуктовой корзине. Согласно федеральному закону «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», основной едой россиян являются молочные продукты, крупы, макароны и хлеб. Далее по убыванию идет картофель, овощи и бахчевые, мясопродукты, свежие фрукты, рыба, жиры, а также «прочие продукты», в которые входят соль, чай и специи. Также в законе прописано, что за год трудоспособный россиянин должен съедать около 210 яиц. Так как мясо и рыбу я не ем, то компенсировать их буду по-прежнему крупами и овощами.

Итак, непосредственно перед началом эксперимента мы собрали все рекламные проспекты со скидками в ближайших супермаркетах. В первый день решено было купить базовый набор продуктов, а оставшиеся средства тратить по мере надобности. Итак, мы приобрели (большую часть продуктов брали по акции):

Молоко – 66 рублей

Рис - 29 рублей

Картошка - 43 рубля

Капуста - 20 рублей

Масло сливочное - 89 рублей

Томатная паста - 47 рублей

Сметана - 41 рубль

Лук - 40 рублей

Хлеб - 41 рубль

Свекла - 46 рублей

Чай - 79 рублей

Бананы – 60 рублей

Чеснок - 20 рублей.

В итоге, базовый набор обошелся в 621 рубль. Из него был сварен борщ, которым я и питался в понедельник на обед. Что касается завтрака, то снова пришлось обратиться к рисовой каше, которая еще на прошлой неделе успела изрядно утомить. Ближе к вечеру, когда без еды стало совсем тоскливо, съел банан.

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