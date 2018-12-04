Две недели на прожиточном минимуме: когда стало совсем тоскливо, съел банан
Мы продолжаем рассказывать об эксперименте нашего журналиста, который решил протянуть на прожиточном минимуме две недели. То есть Ивану Маркову нужно потратить на жизнь не более 5 798 рублей. Предыдущую часть читайте ЗДЕСЬ, начало - ЗДЕСЬ.
Вторую неделю эксперимента я изначально рассчитывал прожить по науке. Итак, приступим к нашим вычислениям. Если месячный прожиточный минимум равняется 11596 рублям, то в неделю правительство предлагает небогатым калининградцам тратить 2899 рублей. Из этих денег на продукты чиновники выделяют нам ровно половину, то есть 1449 рублей и 50 копеек. Собственно, на них я и попробую прожить с понедельника до воскресенья.
Обеды в рабочую пятидневку, средняя стоимость которых у нас на работе составляет 150 рублей (при очень и очень экономном употреблении пищи), пришлось из рациона исключить. Зато жена согласилась готовить мне что-то с собой.
Теперь вернемся к продуктовой корзине. Согласно федеральному закону «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», основной едой россиян являются молочные продукты, крупы, макароны и хлеб. Далее по убыванию идет картофель, овощи и бахчевые, мясопродукты, свежие фрукты, рыба, жиры, а также «прочие продукты», в которые входят соль, чай и специи. Также в законе прописано, что за год трудоспособный россиянин должен съедать около 210 яиц. Так как мясо и рыбу я не ем, то компенсировать их буду по-прежнему крупами и овощами.
Итак, непосредственно перед началом эксперимента мы собрали все рекламные проспекты со скидками в ближайших супермаркетах. В первый день решено было купить базовый набор продуктов, а оставшиеся средства тратить по мере надобности. Итак, мы приобрели (большую часть продуктов брали по акции):
Молоко – 66 рублей
Рис - 29 рублей
Картошка - 43 рубля
Капуста - 20 рублей
Масло сливочное - 89 рублей
Томатная паста - 47 рублей
Сметана - 41 рубль
Лук - 40 рублей
Хлеб - 41 рубль
Свекла - 46 рублей
Чай - 79 рублей
Бананы – 60 рублей
Чеснок - 20 рублей.
В итоге, базовый набор обошелся в 621 рубль. Из него был сварен борщ, которым я и питался в понедельник на обед. Что касается завтрака, то снова пришлось обратиться к рисовой каше, которая еще на прошлой неделе успела изрядно утомить. Ближе к вечеру, когда без еды стало совсем тоскливо, съел банан.