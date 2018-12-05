Какие хрущевки Калининграда отремонтируют в 2019 году

Накануне Оксана Астахова стала гостем программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Когда один из слушателей поинтересовался, будет ли продолжена практика «превращения калининградских хрущевок в красоту», Астахова подтвердила, что «определенные решения уже есть».

- Далеко на перспективу не запланируешь, потому что бюджет каждый год верстается, - сообщила Астахова. - Но на 2019 год планы есть. В первую очередь, это музейные пространства и места досуга граждан. У Биржевого сквера будут отремонтированы дома вокруг фонтана и две свечки, которые на Ленинском проспекте образуют ансамбль. Также будут приведены в порядок два дома на набережной Баграмяна - там, где сейчас строится «шар» Музея Мирового океана. С проектами можно будет познакомиться уже через три месяца.

По мнению Оксаны Астаховой, в этом сезоне высшую оценку за капремонт можно поставить знаменитому дому №164-172 на Московском проспекте - тому самому, с трубящим оленем на фасаде.

- Этому дому можно дать 5 баллов, - заявила Астахова. - Там такие были прекрасные скрытые материалы. Это и облицовка кирпичная, которую сохранили под штукатуркой. Может, и хорошо, что она была в советский период там спрятана. Сегодня получился новый образ с историческим прошлым.

По словам Оксаны Астаховой, яркие фасады домов улучшают настроение жителям, особенно в калининградской провинции. Позитивных изменений удалось добиться, например, в центре Черняховска, где в этом году отремонтировали более десятка домов довоенной постройки.

- Там очень изношенный был ансамбль домов, а сейчас такой пестрый ряд получился, очень красивый, - рассказала Астахова. - Еще есть у нас площадь в Озерске, которая финансируется уже третий год - яркие красивые дома на трех улицах. Мне кажется, в Озерске это вдохновит людей к новой жизни. Мы еще реализацию такого момента в следующем году планируем в поселке Железнодорожный Правдинского района. Это задумка губернатора, поддержанная правительством. Когда получится, это будет прямо сказка.

КСТАТИ

Должники проигрывают в судах

Оксана Астахова напомнила неплательщикам взносов, что в России пока нет практики, чтобы решения судов выносились не в пользу фондов капремонта.

- Ежедневно 300-400 заявлений в приказном производстве у нас подавалось, - напомнила руководитель фонда. - Сейчас больше уклон на исполнительное производство, но практически все решения - в нашу пользу.

При этом, по словам Астаховой, у фонда больше всего проблем с должниками - в «депрессивных» районах, отдаленных от Калининграда.

Напомним, в 2019 году повышать размер взносов за капремонт власти не будут. Как отметила Оксана Астахова, это получилось только благодаря тому, что фонд капремонта пообещало поддержать правительство.

- Порядка 30% от общей совокупной стоимости ремонтных работ предусмотрено бюджетом на будущий год, - добавила она. - Мы прислушались к общественному мнению в первую очередь и сделали тариф социально ориентированным.