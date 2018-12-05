Неизвестный герой Тегерана-43: «О себе мало рассказывал, о войне ни слова»

Напряженные дни в Тегеране

Накануне в Калининграде в Государственном архиве новейшей истории состоялась презентация фонда личных документов военного контрразведчика, нашего земляка, ставшего легендой «СМЕРШ», генерал-майора Николая Кравченко. Это - фотографии, награды и другие вещи героя, которые сохранили родственники, ветераны ФСБ, товарищи по работе. А ведь долгие годы о жизни и подвигах этого человека фактически ничего не было известно, он был незаслуженно забыт.

- Начну с того, что подполковник Кравченко был досрочно произведен Сталиным в генерал-майоры, удостоен многих боевых наград. Во время Тегеранской конференции 1943 года он выполнил приказ - сохранил жизни руководителей трех государств: Советского союза, Великобритании и США, - рассказывает капитан-лейтенант в отставке Валентин Волосович, лично знавший военного контрразведчика и снявший документальный фильм «Воспоминание о забытом герое Тегерана 43».

В этом году на XV Международном кинофестивале «Балтийские дебюты» картина в программе любительских фильмов «Время в кадре» удостоена Приза зрительских симпатий.

Тогда, в 1943-м, спецслужбы Германии приложили немало усилий для срыва работы конференции в Тегеране. Это сложное дело Гитлер поручил руководителю абвера Канарису и начальнику внешней разведки имперской службы безопасности Шелленбергу. В Иран были заброшены несколько террористических групп. Операция получила название «Длинный прыжок». Советская сторона предприняла ответные меры. В Иран был направлен военный контрразведчик - подполковник Кравченко. Он в короткий срок организовал обеспечение безопасности работы конференции трех держав силами «СМЕРШ» и войск Красной армии, дислоцированных в Иране. Кравченко предложил разместить делегацию США в здании советского посольства.

27 ноября 1943 года Сталин, Рузвельт, Черчилль прилетели в Тегеран и добрались до резиденций. Нашим контрразведчикам стало известно, что теракт немцы планировали провести 30 ноября, в день рождения Уинстона Черчилля, но покушение было сорвано. После провала передовой группы диверсантов Гитлер отказался от проведения операции «Длинный прыжок». Но для подполковника Кравченко все шесть дней пребывания «Большой тройки» в Тегеране, были напряженной круглосуточной работой. В итоге задержаны десятки немецких шпионов и пресечены несколько вооруженных провокаций.

Рузвельт и Черчилль попросили Сталина познакомить с человеком, который так четко обеспечил их безопасность. Иосиф Виссарионович представил рослого красавца подполковника Николая Кравченко. Рузвельт, не скрывая своего восхищения, сказал, что это настоящий генерал.

- Правильно, генерал-майор, - ответил Сталин.

Но официально высокое звание и награды Кравченко получил в феврале 1944-го. Ему тогда было 32 года.

Герой-контразведчик Николай Кравченко.

«Окопный опер»

Валентин Волосович несколько лет работал с Николаем Кравченко в Калининграде.

- В 1974 году я пришел инструктором в Центральный райком КПСС, курировал работу парткомиссии, а ее внештатным членом был Николай Григорьевич. Он рассматривал самые серьезные персональные дела, к людям был требователен и справедлив, - рассказывает Валентин Константинович. - Все знали его как подполковника, прошедшего войну «окопным опером». О себе мало рассказывал, о фронтовых годах не говорил ни слова.

И лишь в 1975 году в райкоме узнали, что этот подполковник – генерал! Дело было 9 мая, День Победы. Тогда товарищи впервые увидели Николая Григорьевича в красивейшем светлом кителе, в золоте генеральской фуражки, в орденах, медалях и широких лампасах! Изумлению не было предела, но расспросы по поводу ни к чему не привели. Служил в «СМЕРШ» и точка.

История жизни героя стала известна спустя 30 лет после смерти. Инициировали поисковую операцию ветераны регионального управления ФСБ по Калининградской области Дмитрий Устименко и Сергей Захаров. Документальные материалы собирали по крупицам.

- Нам удалось выйти на личный архив чекиста, сохранявшийся у вдовы племянника Кравченко Маргариты Веревкиной. Она передала часть личных вещей и документов. И теперь в свободном доступе для потомков есть рукописи и более сорока фотографий.

Верен долгу

Николай Кравченко родился 12 декабря 1912 года на Украине. Окончил школу-семилетку. Во время голодомора в 1925 году умерла его мама. В архиве есть копия снимка 1913 года, где маленький Коля с родителями и старшей сестрой Ольгой.

В 1931-м призвали в Красную Армию. Позже способного парня направили в школу НКВД. В 1941 году он стал начальником отделения особого отдела НКВД в Одесском военном округе. А в начале войны сражался на Северо-Западном фронте и получил первый боевой орден. В 1943-м назначен помощником начальника Главного управления контрразведки «СМЕРШ» по Брянскому фронту. Именно тогда Иосиф Сталин поручил начальнику Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Виктору Абакумову подобрать из числа своих подчиненных грамотного чекиста-профессионала, высокого, симпатичного, умеющего к себе располагать людей для подготовки конференции «Большой тройки» в Тегеране. Этим критериям отвечал подполковник Николай Кравченко.

После Тегерана была Москва, затем назначение в Туркестанский военный округ. С октября 1945 года, он руководил управлением контрразведки «СМЕРШ» в Кёнигсберге. Сюда по вызову брата приехала сестра Ольга. Из Кёнигсберга Николая Кравченко перевели в Москву, в управление КГБ, где он занимался контрразведкой против Великобритании. Затем четыре года служил заместителем начальника управления контрразведки в Группе советских войск в Германии.

С 1954-го по 1959 год Кравченко возглавлял Особый отдел КГБ по Прикарпатскому военному округу. А потом произошел резкий поворот. В августе 1959-го фронтовика судили по сфабрикованному уголовному делу, говорят, что по прямому указанию Никиты Хрущева. В итоге лишили звания, наград, должности и уволили на половину генеральской пенсии, но с правом ношения военной формы. Затем офицер доказал свою невиновность, приговор был отменен из-за отсутствия состава преступления. Николай Кравченко добился справедливости. Ему вернули звание, ордена, восстановили в партии, предлагали вернуться в КГБ. На тот момент ему было 47 лет, но восстанавливаться в должности принципиально не стал, честный и прямой человек не мог простить предательства.

Раиса Никитенко - любовь всей жизни.

Любовь на всю жизнь

В августе 1960 года Николай Кравченко переехал в Калининград к сестре. Опальный генерал занялся партийной работой. Жены и детей у него не было. Машины и дачи тоже. Любил читать и с удовольствием делился книгами из большой личной библиотеки. Жил скромно рядом с райкомом на улице Чайковского. В этом доме военкомат селил семьи офицеров. Квартира была по тем временам большая, почти 60 квадратных метров. Последние годы тяжело болел, ухаживала за ним сестра Ольга. С ней Николай Григорьевич делился самым сокровенным. Так стала известна история любви генерала Кравченко. В семейном архиве есть пожелтевшая фотография красивой молодой женщины в форме офицера «СМЕРШ», датированная 1941 годом. Память единственной возлюбленной Раисы Никитенко генерал свято хранил:

- Оля, у меня была одна любовь – разведчица. Она погибла, - говорил он сестре. – И никогда, других женщин в дом не приведу.

13 апреля 1977 года Николай Кравченко умер. Хоронили героя-контразведчика на Старом кладбище Калининграда, скромно, тихо, без генеральских почестей и траурного салюта. На похоронах и поминках не было товарищей из райкома, только родственники и несколько пожилых человек в штатском. Оказывается, один из них был участником антитеррористической операции в Тегеране в 1943 году. По приказу своего командира предотвратил проходы по водоводам немецких диверсантов в резиденцию Черчилля.

Каждый год, 12 декабря на могилу Николая Кравченко приходят ветераны контрразведки, родные, знакомые, друзья. Они предложили увековечить память Кравченко министру по культуре и туризму Калининградской области и нашли поддержку:

- Надеемся, что новая экспозиция появится в областном историко-художественном музее.

КСТАТИ

К 95-летию со дня рождения Кравченко с 2007 года в газете «Калининградская правда» опубликована серия статей Влада Ржевского «Крестник Черчилля», «Черчилль оказался Рузвельтом». Вышли книги Анатолия Терещенко «СМЕРШ в Тегеране», «Он спас Сталина».