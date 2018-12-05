Калининградский чемпион мира по кудо: Я не мог сдаться из-за какого-то перелома!

Калининградский боец Марат Алиасхабов, ставший на днях чемпионом мира по кудо в самой престижной категории (270+), вернулся в Калининград из Японии и пришел в студию радио «Комсомольская правда». В эфире программы «Только у нас» Марат рассказал о победах сломанной рукой и планах на будущее.

- У вас забинтована правая рука. Значит, вы действительно выступали с переломом и простудой?

- Первый бой я провел с украинцем, выиграл болевым. А во втором корейцу неудачно по шлему попал… Доктор все заморозил, и третий бой с японцем, а также в финале пришлось биться буквально одной левой. Я знал, что перелом, но со мной это происходит часто. На кубке мира по боевому самбо я сломал руку, на другом кубке мира по кудо тоже ломал правую руку. Чемпионат мира в нашем виде спорта проходит раз в четыре года, это как олимпиада для нас. Я представлял страну и не мог сдаться из-за какого-то перелома! Даже если бы у меня руки не было, я вышел и отбился бы.

- Вам пришлось драться и с соотечественником (сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав семь из восьми возможных золотых медалей и повторив успех прошлого чемпионата четырехлетней давности - Ред.). Сложно было?

- Проходных боев не было. С Сергем Минаковым из Москвы мы живем на всех сборах вместе. Мне с ним было очень тяжело, но я его тактически переиграл - был в этот день лучше. А японец, который мне проиграл, пришел потом ко мне с подарком и сказал, что я его мотивировал. В нашем виде спорта нет вражды - за татами мы лучшие друзья.

- Как вы тогда оцениваете поступок Хабиба после боя с Макгрегором? Это спортивное поведение?

- Я знаю Хабиба лично по боевому самбо, мы вместе жили на сборах. Очень порядочный, добрый парень! Не знаю, что на него нашло. Раз прыгнул - значит, так нужно было. Но я удивился, он не допускал таких вещей никогда.

- Вы всегда выступали в кудо?

- Сначала отец привел меня в вольную борьбу, я много чего выиграл, но потом мне стало как-то неудобно выступать в трико, даже стыдно. Решил пойти в дзюдо, боевое самбо, по нему выполнил норматив мастера спорта, но чего-то мне не хватало.

- Какие теперь планы?

- Все, что можно по кудо, я выиграл: чемпионат России, кубок мира, чемпионат мира. До заслуженного мастера спорта 15 баллов не хватает, надо два чемпионата России пройти. А вообще решил попробовать себя в ММА, ведь я спаррингуюсь уже со многими ребятами из ММА и ничем им не уступаю.

Тренер Марата, руководитель Калининградского отделения Федерации КУДО России Александр Долговицкий рассказал, что губернатор Антон Алиханов, как большой ценитель кудо, поздравил спортсмена после победы, однако личная встреча запланирована на следующий год.

- Антон Андреевич периодически тренируется у нас в зале. Мы с ним пересекались, но не на татами — разные коэффициенты. Но хочу сразу развеять все сомнения: он на самом деле действующий боец, выступал, носитель коричневого пояса (последний перед черным). У него достаточно навыков, чтобы противостоять почти любому сопернику.

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