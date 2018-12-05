Каток у Дома Советов, ярмарка и фестиваль еды: как Калининград встретит Новый год

В этот раз территория у Дома Советов станет одним из центров празднования Нового года в Калининграде. О том, что готовят городские власти, в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова.

- На ярмарке у Дома Советов можно будет купить традиционно живые ели, отдохнуть с детьми, погулять, - рассказала она. - Вся территория превратится в новогоднее пространство для отдыха. Там планируют организовать ледовую арену – самый большой каток в городе. Карусели установят к 20-м числам декабря. Появится ли там большая елка – это на усмотрение организаторов и дизайнера, который украшает всю эту площадь.

Замглавы администрации отметила, что елки также появятся в Чкаловске и микрорайоне имени Космодемьянского. В микрорайонах будут организованы праздничные мероприятия, вечерние гуляния, утренники и детские представления. Также в планах организовать площадку для торжеств в районе «Киноленда» в бывшем Балтрайоне.

В этом году власти Калининграда надеются обрадовать и удивить горожан «более масштабным праздничным оформлением города». Убранство появится к 15 декабря. Анна Апполонова отметила, что дополнительно в этом году украсят улицу профессора Баранова.

- Площадь Победы будет также обновлена – это будет совершенно новое, богатое оформление. Белыми звездами оформим территорию до драматического театра. Новогодняя ель появится по традиции на искусственном острове на Верхнем озере, а вся набережная будет оформлена новогодней иллюминацией, малыми архитектурными формами в виде елей, шаров и др. Там же пройдет фестиваль «Калининград стритфуд» - на протяжении всех новогодних праздников и до 8 января горожане смогут посмотреть различные перформансы, поучаствовать в массовых мероприятиях с детьми, вкусно покушать, - проанонсировала Анна Апполонова.

Как и в прошлом году в Калининграде будут украшены скверы напротив зоопарка и напротив драмтеатра. Дополнительно оформят сквер Энергетиков возле областной научной библиотеки. По-новогоднему, особыми консолями, украсят все центральные и основные магистрали.

К этому Новому году власти купили новые украшения. В Калининград уже едут фуры, скоро начинается монтаж. Интересно, что световые консоли планируют оставить для постоянной эксплуатации, чтобы их могли включать на все праздники, в том числе на День города. Также в мэрии призвали калининградцев оформлять по-новогоднему придомовые территории, фасады учреждений, предприятий и организаций, окна своих квартир.

А В ЭТО ВРЕМЯ

1 января выступит группа «ViVA»

В этом году, как и в прошлые, основные гуляния в Калининграде пройдут не 31 декабря, а 1 января. Праздник на площади Победы продлится до вечера.

- Политика города заключается в том, чтобы горожане 31 декабря отметили с семьей. А на следующий день мы, конечно же, приглашаем всех на площадь Победы, - сказала Анна Апполонова. – Программа начнется с 12-13 часов и завершится вечерним концертом. Мы приглашаем прекрасных оперных певцов – отечественную группу «ViVA» (5 вокалистов из оперных театров России и Европы, звезды мюзиклов, участники ТВ-шоу - Ред.) Они недавно были в Калининграде, провели концерт с аншлагом и мы видим, что горожанам это нравится. Будут приглашены дополнительно звезды эстрады. Пока все в процессе договоренностей и решений, поэтому имена объявим позже.

Также замглавы администрации Калининграда сообщила, что фейерверк в этом году можно смотреть в районе 8-9 вечера. Время организаторы обещали уточнить ближе к празднику. Но салют точно будет!

- Мы понимаем, что без фейерверка никак! Торжества будут проходить на площади Победы, традиционном и любимом месте горожан, на котором комфортно, которое удобно посещать, – отметила Анна Апполонова.