Две недели на прожиточном минимуме: "Что это вы, Иван, макароны с сыром едите? Это барство какое-то!"

Мы продолжаем рассказывать об эксперименте нашего журналиста, который решил протянуть на прожиточном минимуме две недели. То есть Ивану Маркову нужно потратить на жизнь не более 5 798 рублей. Предыдущую часть читайте ЗДЕСЬ, начало - ЗДЕСЬ.

Еще в конце прошлой недели я заметил, что чем меньше денег у меня в кармане, тем чаще я думаю о еде. Иногда я думал о ней постоянно, и она даже начала приходить ко мне во сне. Напомню, эту неделю мне нужно прожить всего на 1449 рублей и 50 копеек. После покупки базового набора продуктов в первый день второй недели эксперимента у меня осталось 828 рублей и 50 копеек, но зато в холодильнике появилась кастрюля борща и кое-какой запас еды.

Конечно, этого оказалось как минимум недостаточно, поэтому поход в магазин пришлось продублировать. Несмотря на то, что в кармане теперь всегда был список скидок ближайших супермаркетов и прочие «календари выгоды», цены на многие продукты мой скромный кошелек ужаснули. Например, хотелось чего-нибудь сладкого, но даже пачка овсяного печенья стоила не меньше 70 рублей. Глазированные сырки, которыми я еще мог побаловать себя на прошлой неделе, я потянуть уже не мог. Ставка была на продуктовую корзину без излишеств!

В итоге, на второй день я решил добавить в свой рацион следующие продукты:

десяток яиц – 60 рублей;

подсолнечное масло (по акции) – 69 рублей;

морковь (2 шт.) – 10 рублей;

сахар-песок (тоже по акции) – 32 рубля;

гречневая крупа – 40 рублей;

овсяные хлопья «Геркулес» - 25 рублей;

макароны – 59 рублей;

сушки «Челночок» - 39 рублей 80 копеек.

Итого, в кармане осталось 493 рубля 70 копеек.

Но драматизировать пока рано. Несмотря на то, что поужинал я одним только борщом из холодильника, на завтрак у меня была геркулесовая каша с чаем и сушками, а обед я закатил практически царский. На первое – борщ, на второе – макароны с яйцом, на третье – салат из капусты, и вишенкой на торте стал все тот же чай с сушками. Кроме того, ближе к вечеру я угостился бананом.

К слову, рацион прошлой моей недели вызвал критику некоторых коллег. Например, сотрудница одного из отделов не поленилась и зашла в редакцию отчитать меня за жизнь на широкую ногу.

- Что же это вы, Иван, макароны с сыром едите? Я читала, и была очень возмущена! – уперлась она в бока кулаками. – Это просто барство какое-то! И еще вы там про масло сливочное пишете – это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Если ставите эксперимент, то имейте совесть - переходите на маргарин. Да и макарошки пустые ешьте, не разгуливайте аппетит.

Она говорила это серьезно, потом резко развернулась и ушла, хлопнув дверью. А мне даже стало стыдно за свои походы по гостям в минувшую субботу и воскресенье. В итоге, в обед я отказался от предложенного мне редактором радио пирожка с капустой, а ближе к вечеру еле пересилил себя, отвернувшись от куска козинака, протянутого мне директором. Как итог – к вечеру вторника у меня было два чистых дня на жестком прожиточном минимуме. До конца эксперимента оставалось еще пять дней.

Продолжение следует.