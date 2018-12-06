2018-12-13T10:34:08+03:00
В мире

Литовцы пугают Керченским инцидентом своих партнеров по НАТО

Издание «Lietuvos rytas» предрекло незавидную судьбу польским морякам в случае попытки прорыва через Балтийский пролив
Михаил КИСЕЛЕВ
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Сегодня при одном только упоминании Крыма прибалтийским русофобам повсюду мерещатся «зеленые человечки».Сегодня при одном только упоминании Крыма прибалтийским русофобам повсюду мерещатся «зеленые человечки».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Корреспонденты литовской газеты Lietuvos rytas решили задаться актуальным, на взгляд издания, вопросом. «А что, если в следующий раз Россия нападет уже не на украинские корабли и не в Керченском проливе, а на польские – рядом с портом Балтийска в Калининграде?» - тревожатся за партнеров по блоку НАТО газетчики. Причем они решили не ограничиваться исключительно водной стихией.

«Придут ли мировые лидеры на помощь Польше, или только выразят глубокую озабоченность? Представьте, что участница конфликта не Украина, а Польша, а инцидент происходит не в Азовском море, а в Балтийском. Перенесем события в Донецке и Луганске в Вармино-Мазурское воеводство, конкретно – в Сувалкский коридор».

Пресловутый коридор – это 100-километровый участок литовско-польской границы, предполагаемая уязвимость которого – одна из излюбленных тем прибалтийских русофобов. Вот и по мнению автора газетного материала именно эта часть света наименее защищена НАТО, а ВМФ Польши катастрофически уступают Балтийскому флоту. «Если на российско-польской границе появятся «зеленые человечки», Польша окажется не в лучшем положении, нежели Украина», - нагоняет истерию «Lietuvos rytas».

Далее следуют привычные уже сетования на то, что Евросоюз расколот по вопросу России, упоминания о газопроводе «Северный поток», о критику санкций ЕС со стороны Италии, не забыли даже прошедший Чемпионат мира по футболу. «Кто-нибудь отказался от участия в чемпионате в России? Нет!», - недоумевают литовские газетчики.

Но все это, признаться, уже достаточно скучно.

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