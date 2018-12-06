В Калининграде живет всего 3 процента европейцев. Кто же остальные?

В октябре "Калининградская мониторинговая группа" провела очень интересное исследование. Социологи провели серию интервью с горожанами, в которых попытались выяснить, каким предстает Калининград в глазах его жителей.*

Оптимисты из Балтрайона

Один из главных вопросов заключался в том, как за последние годы изменился облик Калининграда. Выяснилось, что наш народ настроен весьма оптимистично: 75 процентов опрошенных увидели позитивные изменения. При этом 24 процента увидели много хороших изменений, а 51 процент - "некоторые хорошие". Вероятно, помог и чемпионат мира по футболу и - особенно - результаты подготовки к турниру: в виде новых дорог, мостов и тротуаров, отремонтированных домов и так далее. Что интересно, полных пессимистов ничтожно мало: за то, что Калининград изменился к худшему, "проголосовал" всего один процент опрошенных. Любопытная деталь: более оптимистично настроены жители Московского района.

Что конкретно изменилось к лучшему? Респонденты обратили внимание на капитальный ремонт хрущевок на Ленинском проспекте в т.н. "ганзейском стиле", и результат этого ремонта понравился 85 процентам опрошенных. При этом оптимальной тенденцией реконструкции центра Калининграда, по мнению большинства, является совмещение исторических и современных тенденций. За такой вариант высказались более половины респондентов. Что интересно, за полное восстановление довоенного облика Кёнигсберга ратуют 16 процентов горожан, а чуть более 20 процентов выступают за городской центр в современном стиле.

Кстати, жители выступают за активное участие общественности в будущем своего города - две трети респондентов уверены, что при проектировании и застройке города с калининградцами нужно советоваться.

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Секрет туристической привлекательности

Является ли Калининград туристическим городом? На эту тему очень интересные вопросы и не менее любопытные ответы. 83 процента горожан считают, что Калининград - безусловно, туристический город. Наверняка, в этой мысли многие уверились минувшим "мундиальным" летом, когда в городе было полно туристов из разных стран мира. Да и сейчас, во время осенних и зимних праздников: Калининград - один из общероссийских лидеров по такому параметру как "туризм выходного дня". Хотя едут к нам в основном из "большой" России.

При этом самое ценное, что делает Калининград привлекательным для гостей города, - это история. В общей сложности так считает без малого 40 процентов опрошенных. Вторым преимуществом Калининграда видится его "красота", третьим - развитая туристическая инфраструктура. Среди вариантов ответов встречаются также "безопасность", "близость к морю", "климат", "янтарь" и некоторые другие.

Еще один интересный вопрос: куда бы калининградец повел своего гостя в первую очередь? То есть, какие главные городские достопримечательности? На первом месте с большим отрывом - Кафедральный собор. В пятерку также вошли два музея - янтаря и Мирового океана, а также Рыбная деревня и зоопарк. Кстати, Кафедральный собор сохранил за собой звание и главного городского символа. В этом рейтинге он значительно опередил конкурентов - за собор высказали более 30 процентов опрошенных. Второе место в "топе символов" у зоопарка (9 процентов), третью строчку разделили Королевские ворота и могила Иммануила Канта (по 8 процентов).

Жители особого региона

Как и в девяностые, как и в нулевые, калининградцы продолжают считать себя жителями "особого региона". Ситуация с самоидентификацией местных жителей вообще интересна. На вопрос "Кем вы ощущаете себя в первую очередь?", 40 процентов респондентов ответили - либо "россиянами", либо "гражданами Российской Федерации". На втором месте - ответы "калининградец" или "житель Калининграда" (31 процент), на третьем - "житель Калининградской области" (19 процентов). При этом ответы родившихся в Калининграде и приехавших в город на постоянное место жительства после рождения заметно отличаются. Среди представителей первой категории ответы "россиянин" и "калининградец" находятся на одном уровне (39 и 38 процентов соответственно), среди второй - заметно лидирует ответ "россиянин".

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И еще любопытная цифра. 3 процента опрошенных видит себя ни россиянами, ни калининградцами, а... европейцами.

Кстати о европейцах. 39 процентов опрошенных считает, что калининградцы ничем не отличаются от жителей других регионов. Но более половины опрошенных с ними не согласны. "Мы - другие!" - считают они. Что же выделяет жителей самого западного региона России на фоне других россиян? Среди положительных характеристик отличительными особенностями чаще всего назывались "дружелюбие", "приветливость", "доброжелательность". Среди нейтральных характеристик на первом месте следующий ответ: "Калининградцы - это европейцы с европейским менталитетом и стилем жизни".

Калининград или Кёнигсберг?

Социологи также узнали мнение народа о популярных общественных и городских темах. И, конечно, не могли не затронуть актуальную в последние годы дискуссию по поводу "германизации Калининградской области". Об этом явлении все мы неоднократно слышали с экранов телевизоров. Но есть ли такое явление на самом деле? Не миф ли это? 86 процентов опрошенных считают, что никакой германизации не существует. "Безусловно ощущают" германизацию всего два процента опрошенных.

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Не менее любопытна история и с возможным переименованием Калининграда. За то, чтобы оставить существующее название города, выступает 81 процент наших земляков. За возвращение исторического названия Кёнигсберг - всего 12 процентов респондентов (пять лет назад за Кёнигсберг выступали 19 процентов опрошенных). При этом молодежь за Кёнигсберг "голосует" заметно чаще, чем пенсионеры.

А вот мнения по поводу восстановления Королевского замка разделились примерно поровну. 46 процентов респондентов - за то, чтобы восстановить орденскую цитадель частично или полностью, 40 процентов считает, что этим вопросом заморачиваться не стоит. Мол, у города есть и более важные дела.

* - Исследование проводилось с 11 по 29 октября 2018 года. Было опрошено 1000 респондентов старше 18 лет, также проведено 100 уличных интервью.