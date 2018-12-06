2018-12-13T10:34:08+03:00
Дом. Семья

На урок в калининградской школе забежал... молодой олень

Животное спасалось от бродячих собак. Оленя спасли и отправили на лечение в специальный питомник
Поделиться:
Ветврач Александр Ефремов оказывает первую помощь оленихе.Ветврач Александр Ефремов оказывает первую помощь оленихе.
Изменить размер текста:

Ученики школы № 56 Калининграда (школа расположена в новом микрорайоне, на окраине города), не успели за парты сесть, а тут такое! У школы мечется… настоящий олень!

– Олень сначала бился о забор головой, - рассказывает дочь моей подруги, шестиклассница Алина, она наблюдала из окна школьного коридора. - Ни с первого раза попал в калитку школы. Потом все же вошел в школьный двор, его шатало, он лег около забора. Мне показалось, что ему было все равно уже, что рядом машины едут, люди ходят. Мы поняли, что с животным что-то не так. А потом к нему мужчина подошел, стоял около него. Нас на урок позвали, хотя, если честно, не хотелось уходить. Учитель сказала, что оленя обязательно спасут, потому что уже вызвали спасателей…

Спасли.

- Сотрудники МЧС привезли молодую олениху в наш центр примерно в 10.15, - рассказывает Александр Ефремов, ветврач научно-исследовательского центра ветеринарии и зоотехнии КГТУ. – А в два часа дня животное забрали и увезли в центр "Подворье на Хуторской", что в поселке Константиновка Гурьевского городского округа. Там есть все условия для дальнейшего выхаживания оленихи.

Доктор Ефремов рассказал, что олениха была в шоковом состоянии, очень испугана:

- Видно было, она очень сильно ударилась головой, у нее сотрясение мозга. По нашей версии, животное загнала стая бездомных собак. Не похоже, чтобы его сбила машина - были бы другие травмы. Мы оказали оленихе всю необходимую помощь: ввели и противовоспалительные, и кровеостанавливающие, и сердечные препараты. К обеду олениха успокоилась, у нее выровнялось дыхание. Но когда делал ей укол, перед отправкой, она сопротивлялась. Так что боевой дух, реакции – в норме!

В спасении оленихи принимал участие не только Александр Ефремов, но и руководитель центра – Александр Муромцев. Для докторов подобный случай – не первый, когда приходится помогать диким животным.

- С наступлением холодов чаще всего мы оказываем помощь косулям и лебедям, - отметил Александр Ефремов.

Кстати, по оценкам врачей, олениха – совсем еще юная, родилась в этом году. Но какая сильная, умная и бесстрашная.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Боимся, что его в торговый центр посадят»: белого медвежонка из Новосибирска продали Китаю
Теперь любимец новосибирской публики будет жить в городе Циндао. Фанаты Ростика переживают, что его ждет судьба «самого грустного медведя в мире», но это не так [фото, видео]
Новости 24
Ярошук: Я не понимаю, зачем и куда сбежал бывший директор «Водоканала»
Мэрия Зеленоградска отправит японским котам Кену и Го дом и янтарные ошейники
В Ладушкине 15-летний вандал разбил 20 плафонов фонарей в городском парке
Полиция задержала калининградца, который грабил пенсионерок
Деревню викингов «Кауп» под Зеленоградском расширят за счет международного гранта
Александр Ярошук отказался покупать квартиру 500-тысячному жителю Калининграда
За неуплату штрафов в Калининграде за день арестовали 25 человек
Калининградский зоопарк откроет новую экспозицию «Южная Америка»
В Калининградской области с начала года по военной ипотеке купили 403 квартиры
За четыре года в МФЦ на пл. Победы в Калининграде оказали 700 тысяч услуг
В Калининграде и Гусеве задержали продавцов наркотиков
За неделю в Калининграде демонтировали 100 незаконных рекламных конструкций
Силанов о Двухъярусном мосте: Сейчас его не сносят, не стоит раньше времени ломать копья
Закрытие движения на ул. Баграмяна продлили до 15 февраля 2019 года
На Сельме инспекторы ГИБДД и приставы задержали десять должников
Стелу на въезде в Калининград со стороны ул. Невского установят к маю
В Калининграде осудили постояльца гостиницы, который напал с ножом на соседа
Алексей Силанов: Мэрия Калининграда уже не нарезает участки в охранных зонах предприятий Прибрежного поселка
Сотрудники ГИБДД оштрафовали четырех пешеходов-нарушителей на ул. Багратиона
В Балтийске ликвидировали городскую администрацию и Совет депутатов
В Калининграде десять сотрудников полиции скрыли счета в банках и имущество
В Калининградской области на селе более 30 семей улучшили жилищные условия
Мэр Калининграда сообщил, что город не может набрать на работу дворников
Калининградская драма приглашает в бэби-театр!