На урок в калининградской школе забежал... молодой олень

Ученики школы № 56 Калининграда (школа расположена в новом микрорайоне, на окраине города), не успели за парты сесть, а тут такое! У школы мечется… настоящий олень!

– Олень сначала бился о забор головой, - рассказывает дочь моей подруги, шестиклассница Алина, она наблюдала из окна школьного коридора. - Ни с первого раза попал в калитку школы. Потом все же вошел в школьный двор, его шатало, он лег около забора. Мне показалось, что ему было все равно уже, что рядом машины едут, люди ходят. Мы поняли, что с животным что-то не так. А потом к нему мужчина подошел, стоял около него. Нас на урок позвали, хотя, если честно, не хотелось уходить. Учитель сказала, что оленя обязательно спасут, потому что уже вызвали спасателей…

Спасли.

- Сотрудники МЧС привезли молодую олениху в наш центр примерно в 10.15, - рассказывает Александр Ефремов, ветврач научно-исследовательского центра ветеринарии и зоотехнии КГТУ. – А в два часа дня животное забрали и увезли в центр "Подворье на Хуторской", что в поселке Константиновка Гурьевского городского округа. Там есть все условия для дальнейшего выхаживания оленихи.

Доктор Ефремов рассказал, что олениха была в шоковом состоянии, очень испугана:

- Видно было, она очень сильно ударилась головой, у нее сотрясение мозга. По нашей версии, животное загнала стая бездомных собак. Не похоже, чтобы его сбила машина - были бы другие травмы. Мы оказали оленихе всю необходимую помощь: ввели и противовоспалительные, и кровеостанавливающие, и сердечные препараты. К обеду олениха успокоилась, у нее выровнялось дыхание. Но когда делал ей укол, перед отправкой, она сопротивлялась. Так что боевой дух, реакции – в норме!

В спасении оленихи принимал участие не только Александр Ефремов, но и руководитель центра – Александр Муромцев. Для докторов подобный случай – не первый, когда приходится помогать диким животным.

- С наступлением холодов чаще всего мы оказываем помощь косулям и лебедям, - отметил Александр Ефремов.

Кстати, по оценкам врачей, олениха – совсем еще юная, родилась в этом году. Но какая сильная, умная и бесстрашная.