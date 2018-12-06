Зайка убит под Рагнитом: Родственники казахского героя больше 70 лет искали его могилу из-за ошибки в документах

3 декабря Россия отмечала День неизвестного солдата. Отмечала тихо и скромно, можно даже сказать, что дату эту заметили только те, кто профессионально занимается поисковыми работами. Тем не менее, этот год в Калининградской области запомнится уже хотя бы тем, что в лесу под поселком Пятидорожное были обнаружены обломки двух советских штурмовиков ИЛ-2, опознаны их экипажи, а также найдена часть родственников летчиков.

Зайка вместо Зайкена

Поисковая работа ведется постоянно. Причем архивные исследования и систематизирование сведений о погибших бойцах иногда отнимают даже больше времени и сил, зато результатами этой деятельности могут воспользоваться и калининградцы, и жители большой России, и даже иностранцы. Так, в ноябре с помощью базы данных сайта «Пруссия 39» гражданин Казахстана Ерболат Есенгалиев нашел в Немане могилу своего родственника Зайкена Бубеева, которую он искал несколько десятков лет. Поиск осложняла банальная ошибка в документах.

- Более 70 лет не было известно место захоронения моего родственника Бубеева Зайкена, а все потому, что в документах военного времени он был ошибочно записан как «Бузеев Зайка Митрофанович», - пишет Есенгалиев.

Погиб в бою за Рагнит

Героический предок Ерболата Есенгалиева родился в селе Октябрь (дореволюционное название установить сложно из-за того, что сегодня поселка уже нет – Ред.) сегодняшнего Жамбылского района Северо-Казахстанской области Казахстана в 1914 году.

В сентябре 1938 года Зайкен был призван на службу в Красную армию, участвовал в Советско-финской войне, где был награжден орденом Красной Звезды. Потом Зайкен, как пишет его родственник, вернувшись на родину, работал в заготконторе села Пресновка, но недолго.

Уже 1 июля 1941 года он вновь призван в ряды Красной Армии. С августа 1941 года опытный боец на фронте. А в июле 1942 года, уже будучи младшим лейтенантом и командиром разведроты, он получил ранение.

В октябре 1943 года гвардии старший лейтенант Зайкен Бубеев получил вторую боевую награду – медаль «За отвагу». Вот выписка из наградного листа, подписанного командиром 46-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майором Сергеем Карапетяном:

«Работая командиром огневого взвода, показал себя смелым, инициативным, находчивым командиром. При охране переправы в районе деревни Пески, его взвод под прикрытием щитов вытащил орудие на открытую огневую позицию и с дистанции 300 метров уничтожил 5 станковых и ручных пулеметов противника. Гвардии старший лейтенант Бубеев все время был впереди и руководил боем».

Дальше были бои в Белоруссии и Литве, а в январе 1945 года Бубеев, который тогда был командиром огневого взвода 806-го стрелкового полка, 235 стрелковой дивизии, дошел до Восточной Пруссии. 19 января в бою за город Рагнит (сегодня город Неман – Ред.) гвардии старший лейтенант был убит. В том же городе 21 января он был похоронен в братской могиле.

Однако в донесении о потерях, как заметил родственник героя, была допущена ошибка. Бубеев стал Бузеевым. Что касается имени Зайкен, то во всех других документах, включая наградные листы, офицера называли исключительно «Зайка».

Ерболат Есенгалиев наконец-то нашел могилу предка.

Похоронку спрятали от матери

Как рассказывает Ерболат Есенгалиев, мать Зайкена, Канапия Текеева, умерла в 1957 году в возрасте 85 лет. При жизни она так и не узнала о подвиге своего старшего сына и о месте его гибели и захоронения. Младший ее сын Ныгман тоже погиб в годы Великой Отечественной войны, еще в 18-летнем возрасте - через 2 месяца после призыва на фронт.

- Родственники, так и не решились показать ей похоронки о смерти сыновей, - пишет Есенгалиев. - Но сердце матери не обманешь. По рассказам старших родственников она громко рыдала и оплакивала своих детей. Помню, в детстве мой отец Ержан с гордостью показывал фотографию своего двоюродного брата Зайкена в военной форме, при орденах и медалях. Мой отец мечтал о том, чтобы мы стали такими же доблестными офицерами, и патриотами своего Отечества, как дед Зайкен.

7 мая 2018 года, в день, когда в Казахстане празднуется День защитника Отечества - День Батыра и накануне Дня Победы на сайте «Память народа» Ерболат Есенгалиев обнаружил долгожданную информацию о своем предке. Но точных координат места захоронения там, конечно, не было. Тут-то и помог калининградский сайт «Пруссия 39» и его администратор Дмитрий Востриков.

В начале июля 2018 года Есенгалиев, собрав деньги на билеты, добрался до Калининградской области и посетил могилу деда Зайкена. Причем, встретили его и представители местной ветеранской организации, и сотрудники администрации.

База данных на 136 тысяч имен

Дмитрий Востриков сообщил «Комсомолке», что этот случай помог пополнить базу данных фотографиями героя.

- За три последних года мне на почту пришло около двух тысяч писем от родственников бойцов, погибших на территории той части Восточной Пруссии, которая является сейчас Калининградской областью, - говорит Востриков. – Всем стараемся помогать. Но сколько человек нашли места захоронений своих родственников без личного обращения, а только используя сайт, мне, конечно, не известно. Всего же в нашей базе около 136 тысяч имен, и она время от времени пополняется фотографиями и новыми данными.

Наполнение базы данных сайта осуществляется на основе информации донесений о безвозвратных потерях, документов медсанбатов и госпиталей, схем первичных захоронений, наградных документов, анализа и сопоставления карт, описаний боевых действий. Внесение информации в базу данных контролируется программным обеспечением, исключающим дублирующий учет воинов, что уменьшает человеческие ошибки. На конец ноября этого года база данных содержит информацию обо всех существующих братских могилах советских воинов на территории Калининградской области, более чем 6 тысячах первичных воинских захоронениях, и о более 136,7 тыс. погибших воинах. Для удобства пользователей информация снабжена ссылками на архивные источники о выбытии и награждении, картами, схемами первичных захоронений, фотографиями увековечивающих надписей. Для всех объектов указаны координаты местонахождения.

Также 20 ноября на ресурсе «Пруссия 39» начата работа над аналогичной базой данных, в которой собирается информация о воинах Русской императорской армии, погибших в ходе боевых действий Первой мировой войны и похороненных на территории сегодняшней Калининградской области. На 27 ноября 2018 года в базу занесена информация о 390 погибших воинах РИА.