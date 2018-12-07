Торговля с Минском бьет рекорды: товарооборот Калининграда с Белоруссией вырос в два раза

На этой неделе губернатор Антон Алиханов принял участие в заседании Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами, органами государственного управления Республики Беларусь. Заседание состоялось в Светлогорске. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый, представители белорусского правительства, правительства Калининградской области и руководители бизнес-структур обеих стран.

Антон Алиханов отметил, что между Калининградской областью и регионами Беларуси активно развивается взаимодействие во всех жизненно важных сферах.

- Мы придаем большое значение укреплению наших связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере, – сказал Антон Алиханов. – По итогам января-сентября этого года товарооборот нашей области с Республикой Беларусь составил 270,8 миллиона долларов и увеличился к аналогичному периоду 2017 года в 2,1 раза. В том числе экспорт составил 115,5 миллиона долларов, то есть вырос почти в три раза. Импорт составил 155,3 миллиона и увеличился соответственно на 80,4 процента.

Губернатор отметил, что удвоение товарооборота по сравнению с прошлым годом произошло, благодаря реализации крупных проектов – это строительство объектов к чемпионату мира по футболу, аэропорта и многого другого.

- Есть крупные проекты, где нам также понадобится опыт белорусских строителей, проектировщиков, а также поставки стройматериалов: это и дорожная инфраструктура, и онкологический центр, культурно-музейный центр на острове Октябрьском и многое другое, – отметил Антон Алиханов. – Мы создадим двусторонние рабочие группы по основным социально-экономическим направлениям: сельское хозяйство, мелиоративные работы, медицина, строительство, туризм, образование.

По словам губернатора, уже есть договоренности в сфере туризма: планируется в следующем году увеличить турпоток, благодаря вводу электронных виз и упрощенному визовому режиму в Республике Беларусь, а также появлению новых туристических продуктов, которые будут интересны жителям Калининградской области и регионов Белоруссии.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый отметил, что Калининградская область – это один из ключевых торгово-экономических партнеров республики.

- В этом году у нас есть реальная возможность превзойти исторический максимум по объему товарооборота. Необходимо создать на 2019-2021 годы дорожную карту, поставить амбициозную задачу и выйти на цифру в 500 миллионов долларов. Это выгодно для обоих государств, так как увеличение товарооборота влечет за собой создание новых рабочих мест, – сообщил Михаил Русый. – По агропромышленному комплексу мы рады тем успехам, которые есть у Калининградской области и готовы работать в этом направлении. Мы построили в текущем году крупные меховые комбинаты, нам необходимо увеличивать количество пушного звероводства. Что касается других вопросов – идет постоянно переоснащение материально-технической базы: машиностроение и прочее. Серьезные возможности есть в производстве лифтового оборудования здесь в Калининградской области. Готовы помочь в развитии дорожной сети, также в лесной отрасли, медицине, строительстве. Окажем содействие в возведении онкологического центра и в его технологическом оснащении, подготовке кадров. Поделимся своими наработками – в Гродно в следующем году будет введен такой центр. Я благодарен правительству Калининградской области за ту работу, которая здесь организована.

По итогам заседания были подписаны договоры о поставках в нашу область строительных материалов и железобетонных изделий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экспорт в Литву вырос почти на 40 процентов

За девять месяцев нынешнего года калининградские предприятия поставили в Литву товаров на сумму 39,2 млн долларов. Рост экспорта по сравнению с январем-сентябрем 2017 года превысил 36%.

Развитие торгового сотрудничества обсуждалось в Вильнюсе на заседании Совета по экономическому сотрудничеству Литвы и Калининградской области. На встречу с участием Посла России в Литовской Республике Александра Удальцова и торгового представителя России в Литве Бориса Шенциса прибыла делегация калининградских предпринимателей. Мероприятие было организовано в рамках совместной бизнес-миссии Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» и Союза «Калининградская торгово-промышленная палата».

Во внешнеторговом обороте Калининградской области на долю Литвы сейчас приходится примерно три процента – по этому показателю ее опережают 11 стран из 143, с которыми торгует российский эксклав. В региональном Фонде «Центр поддержки предпринимательства» считают, что калининградские экспортёры смогут улучшить эти показатели.