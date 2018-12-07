Награда уходит в Гусев: миллионной жительнице Калининградской области подарили машину

Разговоры о том, что население Калининградской области перевалило за отметку в миллион, ходили еще осенью. Однако официального подтверждения этому долго не было. Наконец, власти определились с миллионным жителем региона. А, точнее, с жительницей. Ею стала Кира Егорцева из города Гусева, которая родилась 18 сентября.

Интересно, что у Киры есть брат-двойняшка Макар. Родителей девочки Екатерину и Алексея поздравил губернатор Антон Алиханов.

- Двойняшки – это замечательно. Кто из них миллионный, вы определились? – пошутил глава региона. - Желаю здоровья и счастья этой замечательной семье. Призываю всех не отставать. К работе, товарищи!

Глава региона вручил семье ключи от нового кроссовера KIA Sportage, который приобрели при поддержке депутата Госдумы, бывшего мэра Калининграда Александра Ярошука. Кроме того, Егорцевы получили сертификат на областной материнский капитал в 100 тысяч рублей. Местная администрация подарила набор автокресел – в новой машине они точно понадобятся.

Кира – третий ребенок в семье. У двойняшек есть еще шестилетний брат Семен. Мама Екатерина работает инженером на Гусевской ТЭЦ, папа Алексей проходит военную службу по контракту.

- Неожиданно такое внимание к нашей семье, - призналась Екатерина. - О том, что наш ребенок стал миллионным в области, мы два дня назад узнали и очень удивились. Родственники и коллеги с работы еще ничего не знают. Для всех это сюрприз.

В администрации отметили, что семья Егорцевых уже оформила ежемесячное пособие и денежную выплату многодетной семье, бесплатное питание детям до 3-х лет, получены все единовременные выплаты, положенные при рождении детей.

Тот самый автомобиль KIA Sportage.Фото: Александр Подгорчук

В правительстве региона напоминают, что в нашей области установлена дополнительная мера соцподдержки при рождении третьего ребенка или последующих детей в виде областного материнского капитала. Его размер составляет: 100 тысяч рублей при рождении третьего и четвертого ребенка, 200 тысяч рублей при рождении пятого и последующих детей, 1 млн рублей при одновременном рождении трех и более детей.

По состоянию 1 декабря выдано 12 тысяч 880 региональных сертификатов на областной материнский капитал.