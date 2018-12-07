«Школа – это центр поселка. У нас тут больше ничего не осталось!»

Паника по разнарядке

Про Заповедное «Комсомолка» писала уже неоднократно, и поводы каждый раз были не очень веселыми. В основном, публикации касались разборки довоенных зданий на кирпич. Но если раньше речь шла об уничтожении исторической застройки, остатки которой постепенно тают по всей области, то тут ситуация для поселка стала критической. В Заповедном закрывают школу. Если не считать полузаброшенного дома культуры, школа в Заповедном остается последним центром притяжения, за который еще держатся жители. Как считают учителя, в случае закрытия школы, этот поселок окончательно деградирует.

Памятник Ильичу перед школой в Заповедном.Фото: Иван МАРКОВ

От большей части поселка школу отделяет Немонинский канал. Если смотреть на карту, он напоминает меч, который острием вонзился в самое брюхо Заповедного, а рукоятью уперся в реку Колбасную. Тем не менее, добраться до школы можно посуху, сделав небольшой крюк в сторону дамбы. Перед типовым двухэтажным зданием советской постройки, рассчитанным на 400 мест, стоит потрепанный временем и местными жителями памятник Ленину с вмятиной на затылке. Свободной рукой он, как будто издеваясь, показывает в сторону поселка Тимирязево. Именно в Тимирязево переведут школьников из Заповедного.

Сегодня в заповедненской школе всего 21 ученик. Однако к первому сентября их должно было быть вдвое больше. Почему? Как рассказывает учитель Татьяна Бадьина, произошло это из-за паники среди родителей перед самым началом учебного года.

- За неделю до начала учебного года у нас было 42 ученика, но на 1 сентября пришел только 21, - говорит Бадьина. - Можно сказать, что это произошло из-за агитации родителей, устроенной властями муниципалитета. На местные власти, конечно, сверху тоже заранее надавили. В общем, родителей убедили, что школе осталось проработать всего одну четверть, и до нового года она не доживет.

- У вас есть понимание того, сколько нужно учеников, чтобы школа продолжила работать?

- Не могу сказать. У нас было и 42, и 60 детей. Сначала у нас была обычная средняя школа, потом ее в 2007 году сделали девятилеткой. Причем, у нас было тогда 14 одиннадцатиклассников, а в Тимирязево всего 11. Вероятно, по всей стране такая оптимизация сельских школ идет, и нас это коснулось, - обреченно говорит Бадьина. – Сами знаете, городские школы эта проблема не затронула.

Татьяна Бадьина (слева) - вдохновитель школьного экологического клуба "Земляне".Фото: Иван МАРКОВ

Во время нашего разговора рядом стоит одна из техничек. Ее ребенок тоже остался в заповедненской школе, не пожелав уезжать в Тимирязево.

- Мы до конца стоять будем, - упрямо говорит она.

- Тут остались только те, кто не хочет издеваться над своими детьми, кто не хочет, чтобы они ездили за 16 километров, вставали на учебу утром рано и приезжали домой только в четыре вечера в сумерках, - говорит Бадьина, набирая телефон завуча. - Также люди боятся, что вслед за школой ликвидируют медпункт, а потом поселок просто растворится…

Единственный восьмиклассник

Учителя, работавшие в избирательных комиссиях, прекрасно знают, что численность населения Заповедного постоянно падает. По спискам в поселке живет всего около 600 человек, правда, прописано около тысячи (вместе с примыкающими хуторами). В ходу у местного населения рассказы о том, как люди уезжают на заработки в город на несколько месяцев, а возвращаясь, не находят своих домов – их просто разбирают на кирпич. Если еще несколько лет назад такие рассказы воспринимались как байки, над которыми можно было посмеяться, то сейчас это объективная реальность, с которой люди постепенно свыкаются.

Урок математики с единственным учеником.Фото: Иван МАРКОВ

Заходим на урок математики в 8-й класс. За партой всего два ученика - Максим Горовик и Даниил Морозов. Правда, сразу выясняется, что первый уже не учится в Заповедном, а переведен в Тимирязево.

- Мне утром плохо было, вот и не поехал, - говорит Максим. – А потом, вроде, чуть получше стало, и я решил на уроки сюда сходить.

Горовик поднимается из-за парты, и его бывший одноклассник Даниил остается один на один с учителем. Педагоги говорят, что после того как парень остался единственным учеником, он перестал стесняться и просто «расцвел» в плане учебы.

- Как тебе одному учиться?

- Нормально, - отвечает он. - Как будет дальше, уже не от меня, конечно, зависит, но пока я остаюсь тут. Уровень материала меня устраивает, а ездить далеко я не хочу. Сейчас я до школы от дома дохожу за 5-10 минут, а если в другое место ехать, то это дорога до остановки, плюс в автобусе полчаса. Я, конечно, рано встаю, но времени жалко.

- Даниил у нас только с 1 сентября этого года один учится, - говорит учитель математики. – В прошлом году в классе было семеро, а в первом классе их было восемь. Несколько лет назад одного ребенка забрали – семья уехала из Заповедного поближе к Калининграду. Но я вам скажу, что Даниил очень старательный.

- У меня математика и русский язык немного хромают, - смущенно улыбается парень. - А по остальным все неплохо, вроде.

Родители последнего заповедненского восьмиклассника – пенсионеры. Чтобы не бедствовать, они держат скот и огородничают. Родители его приятеля и бывшего одноклассника Максима тоже живут в Заповедном: мама работает в магазине, а папа безработный.

- Только с этого года я тут не учусь, - говорит Максим, провожая меня по коридору в класс, где детей побольше. - В Тимирязево со мной учится 18 человек, но я пока не могу сказать, где мне больше нравится, так как еще не ко всем привык. Тут, конечно, учителя спрашивали чаще, больше внимания уделяли.

- Ты же понимаешь, что если сюда на урок пришел, тебе этого в той школе не засчитают?

- Конечно, понимаю. Ведь я тут уже не оформлен. Но учителя не против моего появления.

- В Заповедном жить останешься, когда школу закончишь?

- Не думаю, - коротко отвечает Максим.

Проекты-победители областных конкурсов.Фото: Иван МАРКОВ

Лучшие экологи области

В классе по занятию технологией шумно - девочки собираются готовить пирог с вареньем. Так как трудовика для мальчиков нет, пацаны сидят тут же и время от времени подносят продукты. На улице мороз, поэтому и в классе нежарко – муниципалитет, еще не выселив учеников из здания, уже начал экономить на его отоплении.

- Девчонки, вам в этой школе нравится учиться?

- Да, - говорят они чуть ли не хором.

- А вам не кажется, что в классе холодно?

- Нормально тут, - говорит, раскатывая тесто, бойкая девочка в шерстяном свитере.

- Они у нас тут уже ко всему привыкшие, - горько усмехается учитель. – Стойкие ребята.

- Прорвемся, - дерзко кричит из дальнего угла темноволосый пацан.

За нами возвращается Татьяна Бадьина. Она чуть ли не за руку ведет нас в актовый зал, по стенам которого стоят и висят стенды-победители различных экологических конкурсов.

- Вот тут все наши стендовые доклады, с которыми мы, обычная сельская школа, первые места по области занимали! – говорит Бадьина. – Вот "Экодом", проект 2015 года, - первое место! Проект «Земля» из папье-маше, конкурс 2016 года – снова первое место! Вот макет парусника, участник областного конкурса школ за 2017 год. 87 школ там участвовало, а мы третье место взяли – это не баран начхал! Вот стенд проекта «Молодежь за чистые реки» и «Колодцы без нитратов», который мы в рамках Баренц-балтийской программы «Природа и Человек» делали. Шведы нам оборудование для ресурсного центра за эту работу поставили. Это же все не какие-то фантазии, это все серьезная работа!

22 ноября воспитанники Татьяны Михайловны отпраздновали десятилетие своего экологического объединения. Похоже, что для них это последний праздник в стенах заповедненской школы.

Урок технологии.Фото: Иван МАРКОВ

Подушевое финансирование как приговор

Завуча на месте сегодня нет, она на больничном. Живет Ольга Анатольевна Никитина в дальнем углу поселка, а в заповедненской школе работает уже 37 лет (когда она пришла сюда работать, учеников было 270). По ее словам, подготовка к закрытию велась тщательно, в течение нескольких месяцев. Сначала прошел слух, что школу ликвидируют, потом в конце лета был организован народный сход, на который из Славска приехали представители администрации, пытавшиеся убедить людей, что учиться можно и в другом месте.

- Вы, наверное, знаете, что школу можно закрыть только тогда, когда за это выскажется народный сход, - говорит Ольга Анатольевна. - Жители, конечно, высказались против, но пошли панические настроения, и даже те родители, которые выступали против закрытия, решили на первое сентября отправить своих детей в Тимирязево. В итоге, осталась у нас всего половина. Как вы уже знаете, 21 ребенок.

Дальше администрация, честно выполнив свою задачу, принялась за намеки. В школе начались проверки, руководству заявили, что финансирования на учреждение не хватает.

- Финансирование в школах сейчас подушевое, - продолжает Никитина. - Денег, которые сейчас выделяются, не хватает на зарплаты учителям, соответственно, недостающие деньги мы должны у кого-то просить. А до конца этого учебного года нужно полтора миллиона рублей. Подушевое финансирование, я думаю, убьет не только нашу школу. С 2007 года только в нашем районе восемь школ закрылось. Последнюю, по-моему, ликвидировали в Высоком. Здание там – прекрасный немецкий особняк – уже разбито и разграблено.

Девочки из Заповедного испекли пирог.Фото: Иван МАРКОВ

«Если школа закроется, ее разграбят за неделю»

В школе сейчас 10 учителей. Завуч тоже преподает (Ольга Анатольевна ведет химию и биологию), а директор Надежда Евгеньевна Щербакова (она уроженка поселка Заповедное и выпускница этой школы) с этого года отдала свои учебные часы учителю русского языка и литературы. Забрасывать школу им жаль, прежде всего, из-за того, что ее ученики имеют высокие достижения в экологическом направлении, и прерывать эту работу учителя не хотят и не могут.

- У нас проводятся летние и зимние экологические практики. Мы очень тесно сотрудничаем с калининградским экоцентром. Благодаря этому, все наши дети постоянно задействованы в исследовательской работе. В этом году, кстати, школа отметила 10-летие образованного на ее базе экологического объединения, за это время у нас было четыре губернаторских стипендиата и два победителя конкурса исследовательских работ имени Вернадского в Москве.

Школьники из Заповедного исследовали то, на что уже давно махнули рукой власти района: дети изучали кирху своего родного поселка и кирху в Больших Бережках, а также придорожные аллеи, представленные ценными породами деревьев.

Завуч Ольга Никитина.Фото: Иван МАРКОВ

- Понимаете, школа – это центр поселка. У нас тут больше ничего не осталось! – говорит напоследок Ольга Никитина. – На школьные праздники у нас собираются даже те, у кого свои дети давно выросли и уехали. Им просто-напросто больше некуда пойти. Нам говорят, что если школа закроется, на ее месте откроется центр дополнительного образования. Ничего этого не будет. Дети, которые из Тимирязева будут приезжать в четвертом часу, больше никуда не пойдут, им бы уроки успеть сделать. А когда школа закроется, ее разграбят свои же за неделю. Даже сторож никого не остановит. Примеров по области достаточно.

Планы закрытия школы в Заповедном наверняка вынашивались не первый год. Нельзя сказать, что это учебное заведение плохо укомплектовано, потому что оборудование здесь абсолютно новое, работает неплохая столовая и есть очень приличный актовый зал. Более того, за два миллиона рублей, выделенных из областного бюджета, три года назад тут был отремонтирован спортзал. Если в Калининграде кто-то думает, что в поселке Тимирязево, куда перегонят детей, жизнь лучше, тот глубоко ошибается. Там точно так же нет работы, и переезжающие туда из Заповедного люди делают это только потому, что оттуда ближе ездить на заработки в Советск или Славск. Что касается привлекательности поселка, то после закрытия школы туда уже точно никто в трезвом уме переезжать не соберется. Даже ради природных красот и кирхи с вековой историей.

ОФИЦИАЛЬНО

В понедельник 3 декабря во время прямой линии на канале "Россия24-Калининград" губернатор Антон Алиханов заявил, что школа в поселке Заповедное Славского района будет закрыта. Обосновал это решение глава региона тем, что дети, которых в учебном заведении осталось немного, якобы страдают из-за того, что получают образование более низкого качества. В итоге, школьникам Алиханов предложил ездить на учебу в поселок Тимирязево, а учителям пообещал, что они останутся в системе образования, так как «какого-то гигантского профицита в этой среде нет». Что будет со зданием школы, губернатор ответить затруднился, но заметил, что этим придется озаботиться муниципальным властям, так как именно они должны «найти форматы для того, чтобы жизнь там продолжала теплиться».