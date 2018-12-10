До ближайшего дома 5 километров: Как живут люди в самой крупной насосной станции Калининградской области

80 процентов польдеров России

Непонятное словосочетание «польдерные земли» (осушенные и возделанные низменные участки побережья, расположенные, как правило, ниже уровня моря и защищенные от моря или других окружающих водоемов дамбами и другими гидротехническими сооружениями – Ред.) время от времени всплывает в калининградской прессе. Время от времени о них говорят в областном правительстве. Мол, неплохо было бы почистить каналы, переселить куда-нибудь распоясавшихся бобров, отремонтировать насосные станции и посадить в них специалистов, перегоняющих воду с вечно затопляемых дождями и речными разливами земель. Но пик проблемы пришелся на прошлый год, когда под водой оказался практически весь север Калининградской области.

Если верить Википедии, то 80 процентов польдерных угодий России расположено именно в пределах Калининградской области (а 70 процентов польдеров региона сосредоточены в Славском районе). Достались такие сложные, но плодородные земли, конечно, от предыдущих хозяев, которые инструкций по их использованию не оставили. Самих немцев, к слову, к гидротехнике приучили голландцы в начале XVII века, попутно научив их курить табак через длинные глиняные трубки. Но если у жителей Восточной Пруссии было несколько веков на то, чтобы отточить навыки обращения с мелиоративными каналами, то учителя первых советских переселенцев отправились в депортацию еще в 1947-48 годах.

Если в советское время польдеры были местом смелых экспериментов (иногда даже удачных), то на сегодняшний день самый богатый на мелиорированные земли Славский район – что-то вроде зоны отчуждения, а оставшиеся в наличии гидротехнические сооружения стоят только потому, что за некоторыми из них присматривают. А в некоторых станциях даже живут люди.

Станцию построили в конце XIX века.Фото: Иван МАРКОВ

Обитатели станции

Самая крупная и, вероятно, самая старая станция-водокачка находится между поселками Дублинино, Гастеллово и Заповедное Славского района. Стоит она на берегу реки Немонинка, из которой во время подтоплений необходимо перегонять воду в канал Баржа. Здание станции из-за своей 30-метровой трубы больше похоже на огромную мануфактуру, оказавшуюся почему-то вдали от городов и поселков (до ближайшего жилого дома отсюда кратчайшим маршрутом пять километров). Место тут мрачное, но обитаемое. С первым жителем знакомство началось с небольшого конфликта.

- Так, вам тут что нужно? – грозно надвигается на меня женщина в армейском бушлате. – Что тут интересного нашли? Давайте-ка уезжайте отсюда прочь!

Ни документы журналиста, ни какие-либо аргументы хозяйка насосной станции выслушивать не желала, а только сурово показывала в направлении дороги. Из-за ее спины, гремя цепью, поддакивала собака, вскочившая на крышу своей будки.

Через несколько минут женщина немного успокоилась и разрешила сфотографировать здание и даже ответила на несколько вопросов.

- Тут ходят только те, кому что-то стащить нужно, - огрызнулась она. - То с металлоискателями бродят, то в поисках кирпича шастают, а то недавно приехали двое, представились чиновниками, а я потом в администрацию позвонила, чтобы узнать про них, а мне сказали, что не знают таких.

На шум из дома выходит мужчина в рыбацких бахилах, теплом спортивном костюме и шерстяной шапке. Он выглядит уже не так угрожающе, что тут же меняет поведение и самой хозяйки дома.

- Ладно, заходите, чаю попьем, - предлагает она и впервые немного улыбается. – Меня Любовь Ивановна зовут. Это брат мой, Миша.

Жертвы межнационального конфликта

Пока разогревается чайник, Михаил Галиев рассказывает о злоключениях своей семьи.

- Сестра сюда раньше приехала. На родине у нас тяжело было. Сначала 90-е, беззаконие везде творилось, боевые действия начались. Мы в селе жили, в станице Троицкой. А у нее, - кивает Михаил на Любовь Ивановну, - 12 детей. Ни работы, ни денег, ничего.

Станица Троицкая Сунженского района Ингушетии в апреле 1991 года стала эпицентром конфликта на национальной почве между казаками и ингушами. Драка на казачьей свадьбе переросла в полномасштабный погром с восьмью погибшими с обеих сторон. По итогам тех событий даже возник Комитет по спасению Сунженских казаков, направивший обращение президенту Горбачеву с требованием ввести войска. В 2006-2008 годы – новый виток конфликта. Серия преступлений спровоцировала отток русскоязычного населения из республики. В 2008 году решила уехать и Любовь Чернец с детьми.

- Как так случилось? Да один из ее сыновей служил срочную в Калининградской области, приехал домой, увидел, что делать там нечего, и вернулся обратно, - прихлебывая чай, степенно рассказывает Михаил.

- В Балтийске он служил, - размешивая сахар, кивает Любовь Чернец.

- В Тимирязево, которое тут недалеко, у нас тоже земляки жили, - продолжает брат Михаил. - И вот одна землячка приехала в Троицкую погостить. Предложила переехать, рассказала, что жизнь тут легче. А раз мы люди, которые всегда на земле работали (я – колхозник бывший), то я предложил им поехать вперед, а сам на месте остался за хозяйством присмотреть.

Любовь Чернец и Михаил Галиев.Фото: Иван МАРКОВ

Пять километров до ближайшей остановки

Поначалу все шло неплохо. Дети пошли в школу, а супругу Любови сначала предложили работу скотника в Тимирязево. Через пару месяцев появилось и более интересное, как тогда казалось, предложение – устроиться на насосную станцию, на которой к тому времени сменилось уже много надсмотрщиков.

После множества пользователей на станции прохудилась крыша, и прогнили полы. Однако найти более подходящий дом для огромной семьи в Славском районе было бы очень сложно, поэтому Любовь с мужем решили с предложением согласиться.

- Жилья у нас тогда своего не было, - вспоминает Любовь Ивановна, - а начальство сразу же сказало, что детей автобус прямо от дома до школы возить будет.

Конечно, никто никого возить в школу так и не стал, так как трясти детей по разбитой грунтовке, как объяснили чиновники, значит «подвергать их опасности». В итоге, дети даже зимой ежедневно ходили по 5 километров до поселка Дублинино, откуда их уже и подбирал автобус. А зарплату главе семейства назначили тоже смешную – 4 тысячи рублей.

- Данные на станцию в Славск отсюда надо передавать ежедневно, - продолжает Любовь Ивановна. - А уж когда воды много и дожди идут, то данные замеряются и отправляются по нескольку раз в сутки. В общем, нужен был человек, и мой муж согласился здесь работать, потому что мы прикинули, что параллельно будем заниматься сельским хозяйством.

«Окно в Европу»

До 2012 года жизнь постепенно вошла в привычное русло, но в июне во Владимирской области погиб один из сыновей Любови, служивший по контракту во Владимирской области. В том же году умер глава семьи. Женщина с детьми остается совсем одна, и тогда ей на помощь приезжает брат Михаил.

- У Любы в Троицкой старший сын остался, он там атаманом сейчас стал, поэтому я ему сдал на поруки хозяйство и поехал в Калининградскую область, - рассказывает Михаил, - сестру надо было выручать.

Конечно, ожидания переселенцев с реальностью не совсем совпали. Удивлялась разрухе изначально сестра Михаила, а потом и он сам.

- Там, где мы жили раньше, в каждом доме был газ, - говорит Любовь Ивановна. - И в Чечне он есть, и в Ингушетии. Трубы по горам и по долам везде проложены, как и асфальт. А тут столбы электрические из дерева! Мы-то думали, что Калининградская область – это реально окно в Европу.

- Тем не менее, мы сейчас думаем постепенно восстанавливать все это, - оглядывает комнату Михаил. – Конечно, тяжело, когда денег нет (в ближайших поселках зарплата 300 рублей в день), но у нас хозяйство небольшое есть – жить без скотины в этой глуши невозможно.

Любовь Чернец ожидала увидеть Европу, но в ожиданиях обманулась.Фото: Иван МАРКОВ

Одно можно сказать с уверенностью – если бы не семья Чернец-Галиевых, старинную станцию 1872 года постройки давно бы разобрали на кирпич. По словам Михаила, охотники за кирпичом появляются тут довольно регулярно и пытаются втереться в доверие. Иногда приезжают и бывшие немецкие жители окрестных хуторов, от которых уже ничего сегодня не осталось.

- Когда люди приезжать стали, я решил разваливающуюся табличку с годом основания станции немного отремонтировать, так как она рассыпалась вся, - показывает на трубу Михаил. - Труба вон тоже с трещиной, но предыдущий жилец нам сказал, что это последствия удара молнии. Вообще же, если честно, приезжают сюда нечасто. А чтобы без людей жить, надо привыкнуть. Зато когда привыкаешь, от работы меньше отвлекаешься. Ее у нас много.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- По словам краеведа Вячеслава Кентя, до войны внутри здания насосной станции стоял паровоз, который немцы привезли сюда на барже. Этот механизм, который, вероятно, также использовался для перегона воды, проработал некоторое время и при советских переселенцах, после чего был отправлен в металлолом;

- К 1939 году в Восточной Пруссии насчитывалось 116 насосных станций, из них сегодня функционирует только 42;

- Для защиты польдерных земель в Восточной Пруссии было сооружено около 600 км дамб;

- 85 процентов мелиоративных каналов в регионе не имеют своих хозяев;

- 4 миллиарда рублей пообещал направить в Калининградскую область премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на решение проблемы мелиорации. Обещание было озвучено во время совещания по социально-экономическому развитию региона в Светлогорске;

-13 миллиардов рублей необходимо Калининградской области на восстановление мелиоративного хозяйства.