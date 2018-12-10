Привет из Земландии: 5 мифов и ляпов «Желтого глаза тигра»

Судя по рейтингу популярного сайта “Кинопоиск”, “Желтый глаз тигра”, который еще недавно показывали на Первом канале, зрителям понравился. Оценка 7,2 балла - это больше, чем у всех сериалов и фильмов, снятых в Калининграде последнее время. Да и вообще показатель приличный. Хуже, например, знаменитой “Ликвидации” с Владимиром Машковым, у которой 8,4 балла, но лучше, чем, допустим, сериал “Пятницкий” (6,8). Это значит, что мы вполне можем ожидать второго сезона. Тем более, что главные положительные герои живы, а главные отрицательные хоть и перестреляли друг друга, но сценаристам ничего не мешает их оживить. Мол, пули попали не туда.

Бесспорно, сериал не шедевр, многое в нем шито белыми нитками, но одно вызывает аплодисменты - роскошные виды. Временами мне самому хотелось уехать жить в Калининградскую область, хотя я в ней и так живу. И, конечно, прав министр по туризму Андрей Ермак, когда говорит, что лучшей рекламы для региона придумать сложно, учитывая зрительский охват сериала, который шел по Первому в прайм-тайм. И даже кровавые бандитские разборки не способны испортить балтийские пейзажи.

И все-таки о некоторые мифы и ляпы “Желтого глаза тигра” буквально требуют, чтобы о них рассказали. И мы расскажем. Хотя бы для того, чтобы их не повторялось во втором сезоне сериала и других фильмах про Калининград и о Калининграде.

ПРЫЖКИ ВО ВРЕМЕНИ…

Начинается сериал в 1988 году, продолжается в 2003-м. Разрыв во времени авторы сериала попытались показать за счет внешнего вида героев. Однако с реальностью получилось довольно мало сходств. Калининградская молодежь в конце 80-х изображена в брюках клеш, в каких-то нелепых париках, девушки смахивают на валютных (или не валютных) проституток. Странно.

Я сам учился в школе в то время и ничего подобного не припомню. В Калининграде в 1988 году половина парней ходила с “квадратами” на голове, потому что поклонялась “Депеш Мод”, вторая половина предпочитала длинные патлы - они были поклонниками хэви-метал. Герои же сериала больше похожи на “семидесятников”, на что, кстати, нам намекает и песня в начале каждой серии.

С 2003 годом всё немного естественней, хотя и не совсем. Судя по облику Калининграда и внешнему виду героев, действие происходит не в начале нулевых, а примерно в наши дни. Забавный момент: в одной из серий пролистываются годы с конца восьмидесятых до 2003-го, и один из главных героев оказывается в том же пиджаке, что и 15 лет назад. Вот, что значит привязанность к вещам!

Или взять Кафедральный собор на острове Канта. Его показывают во всей красе уже в первых сериях, хотя в 88-м году он был в виде громадной, хоть и живописной руины.

...И ПРОСТРАНСТВЕ

Житель “материковой” России наверняка не заметит никаких пространственных нестыковок, однако в фильме они на каждом шагу. Я так до конца и не понял, где живут главные герои. То ли они из Янтарного, где находится знаменитый комбинат, то ли из Калининграда, то ли из Светлогорска. Временами кажется, что вообще действие где-то в двух шагах от Куршской косы.

Похожая нелепица и с Польшей. Вначале один из героев говорит, что встреча состоится в Варшаве, показывают встречу, но только не в Варшаве, а в Гданьске. После этого снова в кадре Варшава, а затем герои бегут от злодеев морем в Санкт-Петербург. Конечно же, из Гданьска. Но ведь встреча происходила в Варшаве! Короче, я запутался.

СЛИШКОМ МНОГО ЯНТАРЯ

В сериале очень много янтаря. Буквально россыпи и горы. В начале фильма герои ныряют в прозрачное море и достают из морских глубин очень симпатичные крупные камни весом граммов в 300-500. В другом эпизоде ребята находят заброшенную немецкую штольню, откуда солнечный камень гребут буквально ведрами. Потом обнаруживается еще несколько заброшенных шахт… Все это создает обманчивое впечатление, что в Калининградской области янтарь под ногами валяется.

Это, конечно, не так. Выловить крупные куски янтаря в море без специального оборудования практически невозможно. Заброшенные немецкие штольни - это большой миф. Нелегальные копатели янтаря ищут его в земле, зачастую далеко от моря, превращая место раскопок в уродливый лунный ландшафт. Одно из таких совершенно непрезентабельных мест находится возле аэропорта «Храброво».

Доступен янтарь только в виде крошки или совсем маленьких камушков, которые выбрасывает штормом на пляж. Самый крупный кусок янтаря, который я нашел, был размером с куриное яйцо. И это было раз в жизни.

И еще. У зрителя может сложиться впечатление, что в Калининградской области кроме янтаря ничего больше нет, и вообще регион довольно депрессивный. Помните, в конце фильма стюардесса с улыбкой называет Калининград «этой дырой» (хорошо, не янтарной дырой)? Так вот, ни добыча, ни переработка янтаря никогда не были локомотивом калининградской экономики.

СЕКРЕТНЫЕ ТАБЛЕТКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Авторы сериала попытались добавить в него элемент мистики и загадки, однако этот мотив не развили. Возможно, зря. Помните же янтарные таблетки, которые хранит один из старожилов янтарной отрасли в начале фильма? Они даруют чуть ли не бессмертие. Для авантюрного сюжета наличие таких таблеток - прекрасный поворот. К реальности же подобная фармацевтика отношения никакого не имеет. Хотя существует такое понятие как янтарная терапия. Янтарь добавляется в лекарственные препараты, в Янтарном есть специальная пирамида, где каждый желающий может провести сеанс укрепления духа и тела. Однако никакого сверхъестественного эффекта это все, понятное дело, не несет.

ДРЕВНЯЯ ЗЕМЛАНДИЯ

Несколько раз в фильме фигурирует таинственная страна Земландия. Название красивое, располагает к доверию. Кажется, что когда-то очень давно Калининградскую область населяли добрый народец земландцев, он добывал янтарь, делал необычайной красоты украшения и вообще жил счастливо. Красивый миф. На самом деле Земландии никакой не было, была Самбия - одна из областей, на которой жили пруссы. Эти пруссы действительно специализировались на добыче янтаря и некоторое время были монополистами, пока на Самбию не пришли рыцари Тевтонского ордена и янтарное дело не переподчинили себе. И при немцах Самбия начала называться Замланд.

Сегодня полуостров, на котором находятся калининградские курорты, и где находятся крупнейшие в мире месторождения янтаря, называется либо Самбийским, либо Земландским.