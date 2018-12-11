2018-12-13T10:34:08+03:00
Общество

Художник с вызовом: в Калининграде простились с Израилом Гершбургом

Известный в нашем городе скульптор и живописец ушел на 86-м году жизни
Александр КАТЕРУША
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Израил Гершбург. Автопортрет.Израил Гершбург. Автопортрет.Фото: Александр КАТЕРУША
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Одним из первых об уходе написал руководитель Калининградского Литературного театра Альберт Михайлов: «Мой друг Гершбург. Чаще Изя, иногда Израил Матвеевич, но всегда Гершбург. Это его особенность: говорит ли, рисует ли, рассуждает ли, думает ли – всегда по-своему. Чем и раздражает тех, кто думает, как велено».

Художник Владимир Михайловский, которому сейчас 86, был знаком с Гершбургом еще с советских времен.

- Израил был непростой человек, немножко задиристый, провоцирующий дерзостью, с саркастическим характером. С ним порой было непросто общаться. И ведь такой характер определял его узнаваемую манеру, стиль! Особенно хороши были его скульптуры малого формата. Часто с саркастическим юмором. Он, например, изображал нашего председателя Союза художников, высмеивая характерные его черты. Это было эффектно!

Композиция «Китобои» (1974 год) хранится в Музее изобразительных искусств. Фото: Александр КАТЕРУША

Композиция «Китобои» (1974 год) хранится в Музее изобразительных искусств.Фото: Александр КАТЕРУША

Одной из самых известных скульптурных композиций Гершбурга считается памятный знак «Рыбакам-пионерам океанического лова», который установлен в 1978 году на набережной Петра Великого у «Юности». И речь идет, прежде всего, о барельефах, которыми была украшена длинная стена вдоль реки. Была – потому что сейчас на стене гранитные плиты с текстом, а старых барельефов Гершбурга уже нет.

- Я помню, как Израил выполнял этот заказ у «Юности». Я выступал тогда председателем художественного совета при Союзе художников. И у худсовета присутствовало единодушное неприятие многих деталей. Говорили: «Все же это серьезная тема, а вы так изображаете». Он же воспринимал работу как вызов и предлагал шаржированный вариант фигур. Рыбаки у него вдруг с чрезмерно большими ногами! Мне трудно было добиться того, чтобы избежать рекламации. И вот во всем Израил такой был, как диссидент.

Калининградский скульптор Людмила Богатова рассказывает о Гершбурге как о талантливом живописце.

- Скульпторы иногда состыковываются. Но общих монументальных работ у нас не было. Мы не стремились, поскольку каждый занимался своим делом, - говорит Людмила Богатова. - Потом он в силу каких-то обстоятельств ушел в живопись. И я обалдела, я для себя открыла такого интересного художника! Он мне очень понравился именно в живописи. Я помню, к нему подлетела и сказала: «Изя, ты молодец. Это здорово». И он сказал «Я тебя понимаю. Я вот сам к этому пришел». У него был оригинальный подход к живописи. Настолько открыта душа, иногда он делал работы с юмором. Выполнены они легко, мастерски. Сочетание исполнения и идеи прекрасное. Даже неожиданные цвета лежали рядом как надо.

Одна из картин Израила Гершбурга. Фото: Александр КАТЕРУША

Одна из картин Израила Гершбурга.Фото: Александр КАТЕРУША

Израил Гершбург родился в 1933 году в Уфе. С семи лет жил в Ташкенте. В 1951 закончил отделение скульптуры ташкентского Республиканского художественного училища. В 1957 – уже факультет скульптуры Государственного художественного института Литовской ССР в Вильнюсе.

В 1960 приехал на работу в Калининград. В 1992 году переехал в Израиль, в город Бат-Ям, но через четыре года вернулся в Калининград.

Работы скульптора находятся в Калининграде, Мамоново, Гурьевске, Нестерове, Светлогорске и других городах.

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