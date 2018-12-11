2018-12-13T10:34:08+03:00
Общество

Скоро праздник: «Заказывать Деда Мороза в Калининграде нужно уже сейчас!»

«Комсомолка» попросила артистов поделиться советами о том, как лучше организовать праздник для ребенка
Светлана БАРОН
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Дедушка и Снегурочка собирают заказы еще с конца ноября.Дедушка и Снегурочка собирают заказы еще с конца ноября.Фото: Евгения ГУСЕВА
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До Нового года осталось двадцать дней и многие из нас, как обычно, оставляют праздничные хлопоты на последний момент. И серьезно рискуют. По крайней мере, если дело касается приглашения Деда Мороза и Снегурочки.

- Знающие люди заказывают с конца ноября, новички — в конце декабря, но им достаются уже «остатки», так как невозможно забронировать нужную дату, - рассказала «Комсомолке» Дарья Зеленая из "Зеленого театра", которая каждый декабрь работает Снегурочкой. - Средняя цена - от 1,5 до 5 тысяч рублей, в зависимости от дня и программы визита. В будние — дешевле. Но после 29 числа дешевле 2,5 тысяч уже не найдешь. Был случай, когда молодой человек заказал услуги для своей 20-летней девушки. Она была обескуражена, ведь к ней в детстве никогда не приходил Дед Мороз.

Калининградский Дед Мороз Руслан (фамилию он не назвал) в этом году готов работать за 2000 рублей за 15-20 минут выступления .

- Я три года ездил к ребенку, который заикался после визитов Деда Мороза. Потому, работая с 1992 года, уже выработал свои правила, - говорит он. - Я всегда знаю, как зовут ребенка, прошу включить свет в подъезде и коридоре - Дед Мороз не должен приходить к малышу из темноты, чтобы не напугать. Ни при каких обстоятельствах не бежать к Деду Морозу со своей любовью! Ребенок должен сам захотеть подойти.

Чтобы отпрыска, не дай Бог не испугать, артисты советуют готовить его ко встрече с Дедом Морозом заранее. Лучше познакомить с образом, показывать фильмы, мультфильмы. Если родители создают положительную картинку, не нагоняют страха и сами общаются с Дедом Морозом, когда тот приходит, — проблем не возникает.

НА ЗАМЕТКУ

Чем «хороший» Дед Мороз отличается от «шабашника»?

1. Цена — не меньше тысячи рублей, ведь она должна покрывать расходы на костюм, дорогу, оплата труда, реквизит.

2. Попросите фото, видео, встретьтесь с исполнителями.

3. Почитайте отзывы о работе тех людей, которых будете приглашать на праздник.

4. Обращайтесь в агентство полного цикла, которое оказывает услуги целый год.

КСТАТИ

«Покупать продукты лучше в первой половине декабря»

Павел ГОЛУБЕВ, ведущий программы "Время денег" на радио «Комсомольская правда», кандидат экономических наук:

- Покупки к Новому году лучше делать в первой половине декабря, до 20-22 числа. Декабрь — тот месяц, когда все продавцы зарабатывают на обороте. Сейчас лучшие скидки, вполне честные. С середины декабря ваши покупки должны плавно сокращаться. 30 декабря вы должны купить только свежий хлеб и молоко, чтобы избежать очередей, пробок, суеты.

Лучше закупаться в супермаркетах — у них больше конкуренция и возможность выставлять цены ниже, у них приоритет от поставщиков на продукцию с невыходящим сроком годности. К концу года также некоторые супермаркеты выводят из оборота определенные товары, и на них может быть до 70% скидка. А главное - в случае с супермаркетом вам будет куда прийти пожаловаться.

О том, как подготовиться к празднику в Калининграде, читайте в спецпроекте на нашем сайте.

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